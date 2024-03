L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 4 marzo 2024. In analisi in questo frangente i sei segni relativi alla prima metà dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In evidenza nel cielo astrale d'inizio settimana una superba Luna in Sagittario, che dalle 22:15 passerà nel settore del Capricorno. Ansiosi di mettere in chiaro i segni top e flop del periodo?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 4 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 4 marzo, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. In arrivo probabilmente la classica giornata flop! Nulla di preoccupante, ovviamente, solo dovrete essere un po' più concentrati del solito. Vi troverete preda di una intensa ondata di gelosia nei confronti del partner. Questo comportamento insolito, per una persona aperta come voi, potrebbe sorprendervi: a volte anche i migliori possono commettere errori. Pertanto, cercate di ristabilire la serenità nella relazione. Se siete in cerca d'amore, abbiate pazienza, in quanto al momento non siete nello stato migliore per prendere decisioni sagge. Potendo/volendo, rivolgetevi alle persone che vi conoscono bene e che vi amano, giusto per valutare attentamente la situazione e ricevere supporto.

Per quanto riguarda il lavoro, non si può dire che le cose vadano davvero male, quindi evitate di lamentarvi. Questa dovrebbe essere la vostra prima azione; successivamente, impegnatevi nella ricerca di nuove opportunità professionali.

Toro: ★★★★★. Giornata certamente a massima positività. Ciò che state vivendo in questo momento è quello che avete sognato a lungo: il partner infatti, è pronto a regalarvi avvincenti momenti di intimità da custodire nella memoria, a partire (forse) già da questa sera.

Se siete single, eventuali sogni o aspirazioni saranno sempre più a portata di mano, anche grazie alla vostra determinazione: raggiungerli a ogni costo sarà una vostra priorità. Anche per coloro che non hanno ancora un obiettivo ben definito in mente, basterà ascoltare la voce interiore e prendere nota di ciò che essa al momento dovesse suggerire.

Per chi è alla ricerca di un nuovo impiego, le stelle saranno favorevoli: è il momento opportuno per far circolare il proprio curriculum. Chi può, riallacciasse i contatti con eventuali conoscenze, meglio se appartenenti al mondo imprenditoriale.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo pronostica un lunedì da top. Concentratevi su un dialogo aperto e sincero con la dolce metà in modo da rendere la relazione simile a quelle delle favole. Attraverso questo approccio, raggiungerete sicuramente un'ottima intesa affettiva e ne trarrete benessere interiore. Per voi ancora in stato single, logicamente non per scelta, sembra che tutto stia procedendo bene in questi giorni. Il rapporto con gli amici potrebbe riservarvi tanta belle sorprese, alcune persino inaspettate.

Mettetevi in condizione di contattare persone che non avete sentito da tempo e considerate l'idea di esplorare nuovi orizzonti, poiché potrebbero riservarvi belle sorprese se non nell'immediato quanto nel prossimo futuro. Per quanto riguarda la giornata lavorativa, sarete in grado di fare una buona impressione se avete eventuali proposte/richieste da presentare. Fatelo, certamente godrete di una considerazione positiva.

Oroscopo e stelle del 4 marzo, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Positivo questo nuovo inizio settimana. Le parole chiave per la giornata saranno altruismo e ascolto. Dal livello di attenzione che dedicherete al partner in questa fase delicata, dipenderà il futuro della relazione.

Consentite che i vostri cuori si uniscano e le anime danzino insieme in sincerità. Solo così avrete il piacere di vivere una giornata romantica, destinata a rimanere impressa nella memoria nel corso del tempo. Se siete single, potreste ritrovarvi in un momento di introspezione, dedicando del tempo a sogni e progetti futuri. Immaginate obiettivi che alimentino la vostra determinazione: nel perseguire ciò che desiderate sarà indispensabile andare diritti verso questa strada. La creatività, parlando di lavoro, sarà l'arma vincente in questo periodo. Osare vi consentirà di colpire nel segno, qualsiasi strategia mettiate in campo.

Leone: ★★★★. Periodo decisamente all'insegna della normalità, seppur abbastanza positivo.

Ciò che più vi serve in questo momento è tornare a sognare e ad apprezzare i piccoli, ma significativi, gesti d’amore che vi scambierete con la persona del cuore. Abbiate cura di queste sensazioni e fatevi un regalo, quello di vivere serenamente questo primo giorno della settimana, ovviamente insieme all'amato bene. Single, chi di voi è ancora in attesa di ricevere delle risposte? Tranquilli, molti tra voi saranno molto presto accontentati. Purtroppo la situazione sentimentale in generale lascia un po’ a desiderare: l'importante è che all'orizzonte ci sia tanto di cui gioire. Sul luogo di lavoro affronterete tutto con entusiasmo e di questo ne beneficeranno senz'altro i nuovi progetti e tutti i coloro che insieme a voi ne parteciperanno.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, 4 marzo, predice un lunedì generalmente sottotono. La Luna potrebbe contribuire a rendere il vostro umore un po' instabile, ma avrete l'opportunità di affrontare con fiducia eventuali difficoltà, insieme al partner. Lavorare insieme per superare gli ostacoli trasformerà la giornata in un momento di crescita e di comprensione reciproca. Single, se avvertiste il desiderio di apportare modifiche al look, non stravolgete troppo l'immagine ma dedicatevi solo a piccoli ritocchi. A volte, anche un modesto aggiornamento dello stile dell'abbigliamento potrà contribuire a farvi sentire più sicuri di voi. È consigliabile riflettere su alcune questioni lavorative: ripristinate il buon dialogo con i colleghi.

Se potete, sfruttare le nuove tecnologie, fondamentali per ottenere ciò che desiderate.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 4 marzo.