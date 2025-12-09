L'oroscopo dell'11 dicembre segue le orme dell'Ultimo Quarto lunare in Vergine, che sembra ammiccare all'indirizzo dei Gemelli, regalandoli il 1° posto in classifica. Se questo segno dello zodiaco si accinge a trascorrere un giovedì fatto di speranze e emozioni lungimiranti, invece il Capricorno si ritrova a fronteggiare un'astrologia poco positiva che accentua l'impulsività negativa. Le stelle hanno ancora altro da riferire in merito all'andamento di queste 24 ore, dunque, approfondiamo classifica e predizioni dell'11 dicembre 2025.

Classifica e oroscopo di giovedì 11 dicembre: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Capricorno. Vi capita spesso di agire d’impulso, senza soffermarvi davvero sulle conseguenze delle scelte, e questo vi rende più vulnerabili quando qualcosa non va come speravate. Da un po’ di tempo vi sentite sotto pressione, con la sensazione di dover affrontare tutto da soli, come se il peso delle responsabilità gravasse soltanto sulle vostre spalle. L’attesa di una prova o di una verifica importante aumenta l’irritabilità e rende difficile rilassarvi davvero. Cercate di non sfogarvi in modo impulsivo con chi vi sta accanto e provate a ritagliarvi momenti di evasione sana, lontani da distrazioni inutili e dal tempo perso senza costrutto.

Anche se la mente corre veloce, presto tornerà spazio per emozioni intense e coinvolgenti, capaci di farvi sentire di nuovo vivi e desiderati.

1️⃣1️⃣- Acquario. La sensazione dominante è quella di muovervi a fatica, come se ogni passo richiedesse uno sforzo doppio. Il morale non è dei migliori e potreste avere l’impressione che gli imprevisti si accaniscano proprio quando avete meno energie. In questi momenti è importante non forzare le cose e concedervi il permesso di rimandare ciò che non è urgente. Fermarsi non significa arrendersi, ma proteggere le vostre forze. Dedicatevi a qualcosa che vi faccia stare bene, un passatempo creativo o rilassante, evitando fonti di stress esterne. Meglio muoversi con cautela negli spostamenti, perché piccoli intoppi potrebbero mettere alla prova la pazienza.

1️⃣0️⃣- Pesci. Il livello di energia non è al massimo e questo si riflette sia sul corpo sia sull’umore. La stanchezza accumulata vi rende più suscettibili e inclini a risposte brusche, soprattutto in ambito familiare, dove rischiate di apparire chiusi e poco disponibili al dialogo. Non è cattiveria, ma un chiaro segnale che avete bisogno di rallentare e di prendervi cura di voi. Cercate di controllare i nervi per evitare parole di cui potreste pentirvi e fate attenzione alle abitudini alimentari, senza ricorrere a eccessi che finirebbero per peggiorare la situazione. Un po’ di equilibrio e di ascolto interiore vi aiuteranno a ritrovare armonia.

9️⃣- Ariete. Questioni pratiche legate alla casa o alle spese potrebbero richiedere attenzione, portandovi a fare i conti con un bilancio che va rivisto con maggiore precisione.

Il lavoro o lo studio vi sembrano meno stimolanti del solito e cresce il desiderio di evasione, come se voleste scappare lontano dalle responsabilità. Le prime ore scorrono lente, accompagnate da stanchezza e sonnolenza, ma con il passare del tempo l’umore migliora e torna anche la voglia di sorridere. Fate chiarezza sui conti e cercate di non rimandare decisioni necessarie, perché una gestione più attenta vi darà maggiore serenità.

8️⃣- Toro. Dopo un periodo iniziale piuttosto faticoso, state lentamente ritrovando lucidità e forza, sia mentale sia fisica. Le difficoltà affrontate vi hanno insegnato molto e ora iniziate a intravedere soluzioni concrete a questioni che sembravano irrisolvibili.

In ambito affettivo, chi vive una relazione riscopre il piacere della condivisione, del contatto e dei progetti comuni. Torna il desiderio di guardare avanti con entusiasmo, magari immaginando una pausa o un viaggio da vivere insieme nella settimana tra Natale e Capodanno. La stabilità emotiva che state recuperando diventa la vostra arma migliore.

7️⃣- Cancro. Avete l’occasione di chiudere una questione complicata e di liberarvi finalmente di ciò che non vi rappresenta più. Dentro di voi cresce il bisogno di fare ordine, di riflettere sul percorso compiuto e su ciò che desiderate davvero realizzare in futuro. Il periodo resta impegnativo e lo stress si fa sentire, tanto che la voglia di riposo è forte, anche se gli impegni non mancano.

Ascoltate il corpo e non sentitevi in colpa se rallentate un po’. Lasciare andare il superfluo vi aiuterà a recuperare energia emotiva.

6️⃣- Scorpione. Guardandovi indietro vi rendete conto di quanto la vostra vita sia cambiata nel corso del tempo. Alcuni di voi hanno consolidato la sfera professionale, altri hanno dovuto dire addio a legami importanti, altri ancora hanno costruito nuove basi familiari. Questo continuo mutamento non vi spaventa, anzi vi rende più consapevoli della vostra forza. L’amore torna a occupare uno spazio centrale, con emozioni intense e una passione che si riaccende. Qualcuno potrebbe provare a scoraggiarvi o a mettervi in difficoltà, ma il vostro spirito combattivo vi permette di andare avanti senza lasciarvi fermare.

5️⃣- Bilancia. Le stelle invitano a prestare maggiore attenzione alla gestione del denaro, perché spese impulsive e acquisti poco utili potrebbero creare qualche tensione. Allo stesso tempo siete concentrati su un progetto che vi sta a cuore e che può rappresentare una vera svolta per il futuro. Avete bisogno di stimoli e di incoraggiamenti, ma è fondamentale smettere di vedere soltanto ciò che manca. Un atteggiamento troppo pessimista rischia di creare distanza con la persona che amate. Ritrovate fiducia e lasciate spazio a un dialogo sincero.

4️⃣- Leone. La giornata offre spunti interessanti, sia sul fronte delle relazioni sia per quanto riguarda possibili riconoscimenti materiali. Dopo una fase fatta di alti e bassi, finalmente riuscite a respirare e a ritrovare maggiore continuità.

La chiave del successo sta nella concentrazione: dedicatevi a un impegno per volta, senza pretendere di fare tutto insieme, perché la dispersione vi fa perdere tempo prezioso. In famiglia l’atmosfera torna più serena e anche nelle coppie si avverte un desiderio di riavvicinamento e comprensione reciproca.

3️⃣- Sagittario. Avete a disposizione energie utili per rimettere ordine nelle questioni rimaste in sospeso e recuperare terreno nelle attività arretrate. Una preoccupazione che vi accompagna da tempo continua a disturbare il riposo, ma parlarne con una persona fidata può alleggerire notevolmente il peso che portate dentro. L’amore torna a regalarvi entusiasmo e voglia di fare, rendendo le giornate più dinamiche.

Curate lo stile di vita, migliorando l’alimentazione e muovendovi di più. Si avvicinano sviluppi positivi legati ai sentimenti o alla famiglia.

2️⃣- Vergine. Tenere tutto dentro non è più possibile e arriva il momento di esprimere ciò che vi pesa. Le condizioni sono favorevoli per dare forma a un desiderio importante, ma richiedono costanza, impegno e fiducia nel tempo. Un incontro significativo vi permette di accorgervi del disagio profondo vissuto da una persona a voi cara, spingendovi a offrire ascolto e supporto. Sul piano fisico, questo è un periodo adatto per iniziare un percorso di benessere, che si tratti di cure mirate o di un regime alimentare più equilibrato.

1️⃣- Gemelli. Si apre una fase carica di speranza, capace di regalarvi emozioni destinate a restare impresse a lungo.

Eventi inattesi, come una notizia rilevante o un cambiamento improvviso, rompono la routine e vi invitano a guardare avanti con curiosità. Fate attenzione alle distrazioni pratiche, specialmente in casa, e cercate di non affidarvi troppo all’improvvisazione. In amore, le coppie sentono il bisogno di rendere la quotidianità più vivace, magari attraverso un viaggio o un’attività condivisa. In serata la stanchezza si fa sentire, ma è accompagnata da una piacevole sensazione di pienezza.

L'astrologia della giornata

L’11 dicembre 2025 presenta una forte spinta riflessiva e selettiva grazie alla Luna in Vergine in Ultimo Quarto, che invita a fare ordine e a chiudere ciò che non serve più. Sole, Venere e Marte in Sagittario portano entusiasmo, slancio e aperture improvvise, favorendo decisioni rapide e relazioni più dirette.

Mercurio in Scorpione intensifica l’intuito e la capacità di cogliere ciò che gli altri non dicono, mentre Giove in Cancro amplifica la sensibilità emotiva e rafforza i legami familiari, rendendo più evidente ciò che davvero dà sicurezza.