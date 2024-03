Secondo l’oroscopo settimanale dall'11 al 17 marzo 2024, quello in arrivo sarà un periodo caratterizzato da una profonda riflessione per molti nati del Leone e magnifico per il segno dello Scorpione. Le stelle invitano inoltre la Vergine a fare molta attenzione ai cambiamenti di temperatura. Inoltre, consigliano al Capricorno di fare più esercizio fisico all’aria aperta per eliminare lo stress.

La settimana 11-17 marzo secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Smettetela di pensare spesso al passato, è il momento di guardare avanti. Questa settimana offre l’opportunità di scrivere su un foglio bianco la vostra nuova vita.

Se le cose sono andate male, ora andranno molto meglio. Meritate un colpo di fortuna e che tutto vi sorrida. In effetti, tutti vi vedono come un’ancora di salvezza. Gli unici che sanno cosa succede ogni giorno siete voi stessi. Chiamate un amico e raccontategli i vostri problemi. Vi farà molto bene e questa persona potrebbe avere la giusta soluzione. Non lasciatevi sopraffare, quello che vi succede ha anche un lato positivo.

Toro – Non vittimizzatevi più. Dovete essere più positivi, soprattutto in questo periodo, perché alcune persone sono un po’ stanche di tirarvi su il morale ogni giorno quando dovreste essere proprio voi a portare energia positiva nel vostro ambiente. Impegnatevi a cambiare atteggiamento e a non protestare per tutto.

Vi costerà un po’, ma funzionerà molto bene per voi e alla fine vi renderete conto che la situazione è molto meglio di come la vedevate prima. È molto importante che voi vi rilassiate e vi rendiate conto che in realtà avete molte cose a vostro favore. Dovete solo sapere sfruttare tutto ciò che di buona la vita vi offre. Riflettete, riconoscete la vostra buona fortuna e siate grati di essere circondati da persone che vi amano.

Gemelli – Alcuni dei vostri cari saranno un po’ agitati e potrebbe esserci qualche discussione in famiglia su un argomento che si pone quotidianamente. Per prima cosa, cercate di armonizzare l'ambiente familiare e se non ci riuscite, allontanatevi il più possibile dal cento delle discussioni altrimenti peggiorerete la situazione.

Meglio uscire a fare una passeggiata che farvi coinvolgere quotidianamente in un pasticcio che non vi si addice. Acquistate più energia possibile perché ne avrete bisogno nel prossimo futuro. Ricaricate quotidianamente le vostre batterie per poter affrontare un progetto di lavoro. Anche se i progetti che avevate per Pasqua potrebbero darvi un po’ fastidio, dovete accettarli perché la vostra prospettiva futura dipende da questo.

Cancro – Se qualcuno vi spinge a chiamare una persona o un’altra, o a intervenire in qualche modo in un conflitto creato da terzi, non fatelo in nessuna circostanza. Potreste dover combattere ogni giorno con voi stessi e contro il vostro spirito, ma dovete avete chiaro che non è nel vostro interesse intervenire in questa diatriba.

Non è una buona idea, non sarete in grado di risolverlo né ne uscirai bene. Non lasciatevi coinvolgere inutilmente ogni giorno in cosa che non vi riguardano e che non sono poi così gravi per la persona in difficoltà. Trovate una scusa e lasciate che il tempo passi, sistemerà tutto. Vedrete quanto presto nessuno si ricorderà ciò che sembrava così importante da richiedere il vostro intervento.

Previsioni degli astri per la settimana 11-17 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – Siete consapevoli di essere una persona molto testarda e che quando un’idea vi gira per la testa, non riuscite a smettere di pensarci ogni giorno. La cosa migliore da fare sarà sbarazzarvi di quei pensieri che non vi portano da nessuna parte.

Oppure riflettete per capire meglio che cosa vi sta succedendo e cosa vi fa stare così male. Dovete necessariamente cambiare approccio. Se vi rendete conto che qualcosa non ha soluzione, cercate un’altra vita di uscita, guardatela da un’altra angolazione. Spesso credete che le cose siano più complicate di quanto non lo siano in realtà. Focalizzatevi solo su cose che vi interessano tanto. Mettetevi in contatto con persone che apprezzate tanto e di cui non avete notizie da un bel po’. Vi solleverà il morale.

Vergine – Prestate molta attenzione ai possibili sbalzi di temperatura. L’ultima cosa di cui avete bisogno in questo periodo è un malanno. Coprite bene il collo e i piedi. Siate lungimiranti e vestitevi a strati, così da poter indossare e togliere a seconda della temperatura del giorno.

Con il cambio di stagione bisogna prendersi più cura di se stessi. Approfittate di questa settimana per concedervi più tempo per voi stessi, per regalarvi tante coccole. E prendetevi cura anche dei vostri figli. Qualche coccola condivisa non fa mai male.

Bilancia – Preparatevi ad affrontare la settimana con piena energia. Una buona colazione vi aiuterà ad affrontare meglio le giornate. Qualcuno vi farà una confessione che non vi aspettate e che vi farà sentire molto bene, perché sarà qualcosa di positivo e piacevole. Questa settimana, non preoccupatevi di essere sopraffatti dal lavoro, o di pensare a cosa farete il giorno dopo, o ai problemi che potrebbero sorgere. Concentrate la vostra attenzione sul presente, preservando la vostra salute e mantenendo un pensiero positivo perché è molto importante per il vostro futuro.

Dovete mantenere alta la vostra autostima ogni giorno. Potreste ricevere una chiamata da una persona che cambierà o migliorerà la vostra esistenza. È ora di iniziare una relazione promettente.

Scorpione – Sarà una settimana magnifica per voi. Anche se apparentemente tutto è avvolto da un alone di incertezze, siete circondati da energia positiva e ve ne accorgete. Ciò che state facendo o pianificando in questo periodo andrà molto bene. È un privilegio fare sempre le cose interessanti senza intromissioni esterne. Affidarvi all’improvvisazione sarà divertente. Questo cambiamento dalla routine quotidiana vi aiuterà a sentirvi più forti e più sicuri. Il vostro partner d’amore potrebbe essere un po’ sorpreso, ma finirà per pensare che siete un genio, perché le ore voleranno con voi.

Astrologia dedicata alla settimana dall'11 al 17 marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo l'oroscopo della settimana 11-17 marzo, l’ambiente intorno a voi sarà molto rilassato e armonioso. Preparatevi a mettere in pratica tutto ciò che avete rimandato a casa per mancanza di tempo. È ora di ritrovare l’equilibrio e mettere in ordine la casa. Vivete pienamente l’amore, l’amicizia e la famiglia. Considerate questo periodo come l’inizio di un cambiamento che vi porterà grandi benefici ogni giorno. Il riposo e i passatempi vi porteranno una grande pace interiore. Se in questi giorni vi torna in mente una persona che avete conosciuto qualche settimana fa, non pensateci due volte e chiamatela.

Capricorno – Se vi sentite sopraffatti perché non c’è nulla di certo riguardo alla Pasqua, evitate di pensarci quotidianamente. Non imponetevi obblighi né fate progetti che non sapete se riuscirete a realizzare, altrimenti creerete ulteriore angoscia. Ogni mattina, uscite sul balcone o sul terrazzo con un caffè fumante e gustatelo. Allevierà anche lo stress facendo qualche esercizio fisico all’aria aperta Questo contatto con la natura migliorerà la vostra respirazione. Se ogni giorno vi vengono tante idee, non mettetele in pratica, finite prima quello che avete iniziato, non lasciate le cose a metà. Annotate le vostre nuove idee sul vostro promemoria, organizzatevi affinché nulla rimanga in sospeso.

Vi rilasserà.

Acquario – Non dimenticate di chiamare o visitare la vostra famiglia, perché vi aspettano ogni giorno, hanno bisogno di essere in contatto con voi. Tutto ciò avrà un impatto positivo sia sul rapporto con loro che sul benessere emotivo di tutti. Se non vi sentivate da tanto tempo a causa del lavoro o di qualche questioni su cui non siete d’accordo, questo è il momento appropriato per riavvicinarvi e ricominciare da capo. È tempo di capire che ci sono cose importanti e il resto sono sciocchezze. È molto conveniente per voi essere in buona sintonia con loro quotidianamente, perché da una di queste care persone potreste ricevere qualcosa di inaspettato. Potrebbe essere una proposta per Pasqua o qualche argomento legato al tempo libero.

Pesci – Sfruttando pienamente il vostro intuito e la vostra voglia di fare bene le cose, siete riusciti a risolvere alcuni problemi che sembravano insormontabili e che vi deprimevano. Sembrava che tutto fosse inutile, che fosse come versare acqua in uno scolapasta, ma i risultati ottenuti vi hanno fatto capire che non era così, che eravate sulla strada giusta. Mettete in stand-by i vostri problemi nel weekend e chiamate quelle persone che vi tirano su il morale. Regalatevi una giornata nella migliore Spa della zona e lasciate i problemi alla porta. Un po’ di relax in acqua o nella sauna vi farà bene.