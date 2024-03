Secondo l'oroscopo dall’11 al 17 marzo 2024 sarà una settimana all’insegna dell’armonia per molti nativi del Sagittario, e movimentata per nella vita sociale dei nati in Capricorno. Per le persone Leone, l’atmosfera si farà sempre più rilassante in casa. Coloro che appartengono al segno della Vergine dovrebbero fare attenzione a non generare nuovi scontri nel settore sociale. Scoprite come saranno le vostre giornate dal punto di vista familiare e sociale, leggendo le seguenti previsioni astrologiche con le pagelle zodiacali per la settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 marzo.

La situazione sociale e familiare secondo l’oroscopo da lunedì 11 a domenica 17 marzo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In famiglia, in rapporti saranno buoni. Accetterete il dialogo, che permetterà il riavvicinamento e darà anche la possibilità di chiarire alcuni malintesi. Galvanizzati da Marte, condurrete una vita sociale potenziata. La routine e la monotonia saranno escluse dalla vostra esistenza. D’altra parte, non mancheranno difficoltà, sfide e conflitti. L'Oroscopo consiglia di togliere il piede dall’acceleratore e riprendere fiato di tanto in tanto, altrimenti rischiate di finire dritti in un vicolo cieco. Voto: 7

Toro – Potrete svolgere tante attività senza trascurare la vostra vita familiare.

Mercurio in buon aspetto vi darà la forza e la volontà necessarie per raggiungere e mantenere questo bellissimo equilibrio. Per distrarsi dalle preoccupazioni familiari o professionali, non c’è niente di meglio di una calda e vivace gita con gli amici. E visto che i vostri amici sono tanti, non avrete che l’imbarazzo della scelta tra le richieste del momento.

Voto: 8

Gemelli – Vorreste che una giornata durasse almeno 36 ore per adempiere a tutti i vostri obblighi lavorativi e responsabilità familiari. Quindi, dovrete fare una scelta e questo causerà problemi. Sappiate, però, che tutti hanno difficoltà a scegliere quali attività dare la precedenza e quali scartare, perché nessuno può fare tutto.

Non cercate di isolarvi e smettetela brontolare in un angolo. Siate più aperti e più socievoli, e i vostri problemi sembreranno meno scoraggianti perché avrete la simpatia e il sostegno degli altri. “Quando ridi tutti notano il tuo sorriso; quando piangi, nessuno nota le tue lacrime”, afferma un noto proverbio yiddish. Voto: 6,5

Cancro – I giorni si susseguono ma non sono sempre uguali. Negli ultimi tempi, avete coinvolto i vostri familiari nei tuoi progetti e loro hanno sempre assecondato ogni vostro capriccio. Questa volta incontrerete una forte resistenza da parte dei vostri cari e probabilmente i rapporti familiari saranno un po’ conflittuali. Alcune giornate saranno segnate da una posizione scomoda di Saturno.

Questo difficilmente favorirà le relazioni amichevoli. Niente di preoccupante ma i contatti, questa volta, potrebbero essere più limitati del solito. Voto: 6,5

Da Leone a Scorpione

Leone – L’atmosfera a casa sembra piuttosto rilassata. Mercurio dovrebbe promuovere il riavvicinamento familiare. Potreste trovare qualche scusa per invitare a casa vostra i vostri cari che non vedete spesso. Davanti alle critiche, invece di ostinarvi ed entrare in conflitto con i vostri interlocutori, dovreste ascoltare quello che hanno da dire: i loro consigli possono aiutarvi a evitare errori spiacevoli. Voto: 6,5

Vergine – Se avete deciso di trasformare completamente gli interni della vostra casa, o anche di traslocare in una nuova abitazione, questa volta i vostri progetti avranno ottime possibilità di realizzarsi.

Sarete ben supportati dalle stelle. Il clima astrologico in merito alla vita sociale non favorirà né la pazienza e né la cortesia verbale, ma piuttosto lo scherno, la mancanza di concentrazione e una certa instabilità nel comportamento. Rischiate di dare vita a nuovi scontri, spinti dall’impazienza, dalla rabbia o dalla violenza. Siete stati avvisati: fate attenzione. Voto: 6,5

Bilancia – Nel settore familiare, a volte vi sentirete in disaccordo, poiché entrambi vorrete compiacere, essere amati ed essere obbediti. La cosa più saggia sarebbe adottare un comportamento discreto e un po’ bonario. Non lasciate che nessuno venga a mettervi ostacoli sulla vostra strada, altrimenti vi arrabbierete molto.

Nemmeno voi ammetterete la contraddizione. Insomma, apparite autoritari, ma molto efficaci. Voto: 6

Scorpione – Niente di cui preoccuparsi per i vostri figli. Attraverseranno un periodo calmo e accomodante. I rapporti con i vostri genitori, d’altro canto, potrebbero essere un po’ più delicati. Se non siete d’accordo su alcuni punti, provate a esprimervi invece di tenere il broncio. Settimana molto favorevole per lo svago, i viaggi e nuovi orizzonti, che vi permetteranno di ricaricare le batterie con energia e buon umore. I rapporti con ambienti diversi saranno ottimi e vi apriranno porte interessanti. Voto: 8

Da Sagittario a Pesci

Sagittario – Mercurio in bell’aspetto vi promette una settimana armoniosa e piacevole nella vostra casa.

Tuttavia, per alcuni nativi della seconda decade, ci sarà disaccordo con i loro genitori, ma niente panico: non si tratterà nulla di grave e i disagi non dureranno molto. In campo sociale, gli aspetti di Plutone metteranno a dura prova i vostri nervi. Avrete difficoltà a controllare le vostre emozioni. Non rispondete alle provocazioni, evitate parole e azioni impulsive. Voto: 7

Capricorno – Saprete esercitare un’autorità benevola nella vostra casa, senza imporre la vostra volontà. Consulterete il vostro partner prima di prendere decisioni importanti, e riuscirete anche a mantenere un’atmosfera amichevole in casa, aumentando il numero di attività ricreative con i vostri figli. Mercurio annuncia una settimana movimentata nel settore sociale, segnata anche da piccoli scontri.

Cercate di essere più sensibili e fate attenzione a non commettere errori. Voto: 7

Acquario – Ambiente familiare sempre dinamico. Questo settore della vostra vita familiare, influenzato da Urano in buon aspetto, dovrebbe darvi piena soddisfazione. Attenzione, però, a non far alzare il tono. Divieto assoluto di fare confidenze! Fate orecchie da mercante ai tentativi degli altri di carpire i vostri segreti. Soprattutto, evitate di parlare con i vostri amici e parenti della vostra situazione professionale o finanziaria. Voto: 8

Pesci – L’oroscopo promette una buona atmosfera familiare per molti nativi dei Pesci. I rapporti con le persone a voi care dovrebbero essere piacevoli e soddisfacenti. Tuttavia, è possibile che questa volta si verifichi un evento sorprendente legato a uno dei vostri fratelli o sorelle.

In campo sociale, con questa fase lunare dovrete usare tutta la vostra diplomazia per evitare attriti e conflitti inutili. Sarete, infatti, chiaramente inclini all’intolleranza e al dogmatismo. Voto: 7,5