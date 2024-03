Il french bob corto sarà uno dei tagli capelli più gettonati della primavera 2024: recentemente la chioma in questione è stata sfoggiata anche dalla modella Gigi Hadid. Inoltre si potranno realizzare le tonalità Deep Crimson e Glossy Espresso.

Nuovo hairstyle per la primavera

Nell'ultimo periodo la bella Gigi Hadid ha rinnovato il suo look e ha realizzato un meraviglioso french bob corto. Precisamente la lunghezza della capigliatura della modella arriva leggermente sopra le spalle. Il french bob corto risulta essere morbido e soprattutto poco stratificato: l'asciugatura in questo modo è molto più veloce.

Per quanto riguarda lo styling, la supermodella ha creato una piega liscia con le punte arricciate verso l'interno. Inoltre per completare il tutto ha aggiunto una riga centrale. Per avere una chioma setosa come quella di Hadid si può utilizzare un conditioner leave-in. Il french bob corto è a bassa manutenzione, ed è opera dell'hairstylist Chirs McMillan che negli anni '90 aveva realizzato anche il taglio "The Rachel" dell'attrice Jennifer Aniston. Quindi Gigi Hadid ha lanciato proprio la giusta ispirazione per i prossimi mesi.

Colori di tendenza per la primavera

Questo è il momento giusto per realizzare una nuova tonalità, per accogliere con un nuovo look la stagione primaverile. Il più richiesto è senza nessun dubbio l'originale Glossy Espresso: per la precisione si tratta di una sfumatura castana con dei riflessi profondi e freddi.

La nuance è perfetta per regalare ai capelli molta luce e brillantezza. Il Glossy Espresso è ispirato alle sfumature del caffè, ed è ideale su ogni tipo di carnagione e colore degli occhi. Invece il Deep Crimson è una nuance di rosso che dona molta lucentezza sulla chioma. La tonalità trasmette energia, passione e audacia. Il Deep Crimson può essere abbinato su tutte le carnagioni e per mantenerlo vivo si devono utilizzare regolarmente dei prodotti specifici.

Il Latte Hair Colour è realizzato con i toni nocciola intensi, castano e sfumature miele. La nuance è perfetta sulle carnagioni dorate e occhi di colore marrone o smeraldo.

Alcuni dettagli da copiare

Dopo avere scelto una nuova tonalità, per renderla più originale si possono realizzare dei nuovi tagli capelli. Ad esempio con il Glossy Espresso si può optare per un lob, la cui lunghezza arriva leggermente sotto le spalle.

Sulla chioma si possono aggiungere delle scalature e una frangia sfilata: lo styling può essere liscio e con la riga a zig zag. Con la sfumatura Deep Crimson è ideale un pixie cut sfilato con il ciuffo laterale: una piega spettinata regala uno stile davvero sbarazzino. Con questa tonalità sono perfetti anche i capelli lunghi, mossi e con una curtain bangs. Per finire il Latte Hair Colour può essere abbinato a un bob che arriva al mento: il taglio è rigorosamente pari con una frangetta corta e sfilata. Lo styling può essere liscio e morbido o si possono creare dei boccoli.