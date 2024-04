L'oroscopo della settimana dall'8 al 14 aprile annuncia che la vita sociale dei nati in Pesci sarà frenetica e che Giove renderà vivace la vita familiare del Cancro. Per la Bilancia, sarà un periodo armonico e sereno in famiglia, invece, per lo Scorpione saranno giornate difficili da gestire. Approfondiamo ora i dettagli per tutti, con le pagelle zodiacali, con voto da 1 a 10.

La settimana 8-14 aprile secondo l'oroscopo sulla famiglia e amicizia: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – I rapporti con i vostri cari dipenderanno più che mai dal vostro umore.

Mostratevi più aperti, più espansivi, anche più comunicativi. È un’esperienza da provare e che vi piacerà tantissimo. In ambito sociale, l'Oroscopo consiglia di non assumere un atteggiamento negativo e ostile. Coltivate sempre un clima di buona intesa, questa sarà la vostra migliore risorsa per trarre la massima soddisfazione possibile dai vostri rapporti di amicizia. Voto: 8

Toro – Mercurio vi consiglia di ascoltare di più i vostri cari e di capire in anticipo i loro desideri. I vostri cari non vi chiedono di fare di tutto per loro, ma vorrebbero che voi fosse un po’ più attenti, più sensibili alle loro gioie e ai loro dolori, un po’ più complici. Saturno aumenterà la vostra sete di conoscenza.

Vi precipiterete alla biblioteca più vicina, vi lascerete guidare dalle avventure e dalle saggezze di un libro, e ignorerete la realtà. Voto: 7,5

Gemelli – Riuscirete ad andare d’accordo con i vostri cari, anche se appariranno nervosi e irritabili. Forse un amico avrà bisogno del vostro aiuto e in tal caso voi farete di tutto per migliorare la sua situazione.

Dimostrate di essere affidabili, proprio come scrisse Quinto Ennio: ‘L’amico certo si riconosce nella sorte incerta.’ Voto: 7,5

Cancro – In famiglia gli influssi astrologici sembreranno molto favorevoli. Saturno vi incoraggerà ad assumervi le vostre responsabilità e gli altri saranno sorpresi nel vedervi organizzare alla perfezione la vita dei vostri figli.

Dal canto suo, Giove creerà un’atmosfera molto vivace nella vostra casa. In famiglia vi esprimerete con convinzione, a volte anche con virulenza, ma alla fine riuscirete a trovare un punto di accordo. Per quanto riguarda la sfera sociale sarete fortunati, ma lo dovrete più agli altri che a voi stessi: sono infatti loro che verranno da voi con proposte varie. Voto: 7,5

Le previsioni degli astri per la seconda settimana di aprile sui rapporti sociali e familiari: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Avrete bisogno di sentirvi al sicuro a casa per poter affrontare con coraggio i problemi del mondo esterno. E se una persona che vi sta vicino non è gentile, affettuosa o attenta nei vostri confronti, soffrirete moltissimo.

Non drammatizzate, cercate di essere più comprensivi, meno esigenti e vedrete che non avete motivo di cui lamentarvi. Grazie al buon aspetto di Mercurio, vi mostrerete nella vostra luce migliore. Se manterrete un atteggiamento calmo e misurato, eviterete problemi e difficoltà anche nei rapporti sociali. Voto: 6,5

Vergine – Farete sforzi lodevoli per migliorare i legami familiari, proverete a stabilire un vero dialogo. Ma non sarà un successo immediato. Solo con la perseveranza riuscirete a migliorare ogni rapporto, ogni tipo di situazione. Attenzione, l'energia in eccesso rischierà di trasformarsi in aggressività. I rapporti sociali potrebbero, quindi, non essere facilmente gestibili. Fate qualche attività sportiva per incanalare la vostra vitalità.

Voto: 6,5

Bilancia – Serenità e armonia familiare. Se dovete prendere una decisione o risolvere una controversia riguardante la famiglia, non agite da soli, consultate il partner, che potrà darvi buoni consigli. La vostra personalità tenderà a fiorire: sarete meno riservati del solito, cercherete di più la compagnia degli altri. Sarebbe un buon momento per rivedere i vecchi amici che avete un po’ trascurato. Avrete l’opportunità di evocare bei ricordi e il vostro morale non potrà che migliorare. Voto: 7

Scorpione – Nonostante gli sforzi, avrete difficoltà a risolvere le questioni che riguardano la distribuzione del patrimonio con alcuni membri della famiglia. Con i vostri figli dovrete fare attenzione a non dare loro troppa libertà: avranno bisogno di un po’ di disciplina.

Per quanto riguarda la sfera sociale, Mercurio vi consiglia di mantenere una certa distanza dai vostri vicini. Quindi, in caso di conflitto per un motivo o per un altro, non vi trovereste in una situazione imbarazzante. Voto: 6

Astrologia dedicata alla settimana 8-14 aprile, vita familiare e sociale: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Urano vi spingerà a lasciare che il vostro affetto si diffonda liberamente in famiglia. Mostrerete un ardore e una spontaneità difficile da controllare nelle vostre emozioni e nei vostri impulsi. Sarete generosi ed esuberanti. I vostri cari, abituati da tanto tempo alla vostra riluttanza e discrezione, faranno fatica a vedere sotto un’altra veste, ma non si lamenteranno affatto.

Questa configurazione di Nettuno sarà molto appagante a livello sociale. La vostra personalità vi permetterà di incontrare persone con le quali sentirete molte affinità, al punto da pensare di condividere un progetto o un lavoro. Voto: 9

Capricorno – Avrete rapporti molto positivi con i vostri cari grazie al bellissimo aspetto di Saturno. Tuttavia, non lasciate che alcune di queste persone approfittino della vostra gentilezza e vi prendano per una gallina dalle uova d’oro. Mercurio porrà l’accento sul settore sociale. Vi offrirà l’opportunità di costruire forti relazioni con persone di diverse nazionalità, religioni o culture. Questi nuovi rapporti vi saranno molto utili, sia a livello professionale che personale; potrebbero facilitare la promozione o il rilancio della vostra attività o l’ampliamento dei vostri orizzonti.

Voto: 9

Acquario – Sarà una settimana positiva per la vostra vita familiare. Andrete molto d’accordo soprattutto con le persone più anziane della famiglia. Troverete una soluzione per ogni problema che si presenterà in questo periodo. Grazie ai buoni influssi lunari, incontrerete persone interessanti. Vi integrerete meglio negli ambienti sociali e professionali che vi attraggono. Potrebbe nascere anche amicizie utili e leali. Trarrete beneficio dal seguire il consiglio di una persona molto saggia nata sotto il segno dei Pesci. Voto: 8,5

Pesci – Giove incoraggerà i nati dei Pesci a dimostrare un grandissimo senso di responsabilità in famiglia. Se un familiare sta attraversando un periodo di difficoltà, grazie alla vostra tolleranza e comprensione riuscirete a rimetterlo in carreggiata.

Per il settore sociale, sarà una settimana frenetica, non a causa di circostanze esterne ma perché, maliziosamente influenzati da Plutone, il vostro atteggiamento mancherà di logica. Potrebbero sorgere complicazioni sociali o amichevoli. Voto: 7