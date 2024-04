L'oroscopo della giornata di lunedì 8 aprile prevede una Bilancia combattuta in amore, frenata dalla Luna e Venere in opposizione, mentre il Leone dovrà farsi coraggio e avvicinarsi alla persona che ama. L'Ariete darà sfogo ai propri sentimenti, mentre l'Acquario sarà piuttosto intuitivo in ambito professionale.

Previsioni oroscopo lunedì 8 aprile segno per segno

Ariete: prima giornata della settimana serena. In ambito amoroso darete sfogo ai vostri sentimenti, costruendo un rapporto sincero e maturo con la persona che amate. In ambito lavorativo ragionerete molto su alcuni progetti in particolare, sfruttando la posizione favorevole di Mercurio affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 9️⃣

Toro: il rapporto con il partner non sarà nulla di eclatante in questa giornata di lunedì, ciò nonostante non attraverserete un periodo di crisi. Può capitare che vogliate un po’ di tempo per voi. L'importante sarà avere chiari i propri sentimenti verso la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro le non mancheranno, così come le energie a disposizione considerato Marte e Saturno in sestile. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale intensa in questa prima giornata della settimana. Con la Luna e Venere in buon aspetto, il rapporto con il partner non potrà che essere brillante. Il vostro umore travolgente e contagioso non passerà inosservato. Sul fronte professionale seguite il vostro intuito.

Mercurio in sestile vi darà una mano, per cui potreste riuscire a gestire a modo vostro il lavoro da svolgere. Voto - 7️⃣

Cancro: le vostre ambizioni saranno molto forti in questo periodo, ma purtroppo ci saranno numerosi ostacoli da superare. Questo cielo vedrà stelle come la Luna, Venere e Mercurio in quadratura. Fare breccia nel cuore della persona che amate potrebbe non essere così semplice.

In ogni caso, non datevi la colpa in caso di fallimento. Nel lavoro qualcosa di muove a vostro favore. Cercate di sfruttare al meglio le occasioni che arriveranno. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni eccellenti dal punto di vista sentimentale. Con la Luna e Venere in buon aspetto, non mancheranno le opportunità romantiche. Fatevi coraggio e trovate il pretesto adatto per avvicinarvi alla persona che amate.

Sul fronte professionale le vostre idee troveranno terreno fertile. Dovrete dunque essere in grado di metterle in pratica. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale poco influente in questo periodo. Ci sono stati dei miglioramenti in amore nell'ultimo periodo, ma adesso dovrete metterci del vostro per godere di una relazione migliore, evitando di cadere in quel limbo che possa portare il vostro rapporto in una fase di stallo. Nel lavoro non avrete una grande voglia di fare a causa di Marte opposto, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Bilancia: con la Luna e Venere in opposizione dal segno dell'Ariete, sarete piuttosto combattuti in campo amoroso. I vostri sentimenti saranno in tormento, e non sarà facile uscire da questa tempesta.

Sul fronte professionale vi darete da fare, ma con Mercurio in cattivo aspetto non tutte le vostre idee potrebbero funzionare al meglio. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata di lunedì poco influente dal punto di vista sentimentale. Questo cielo sarà tutto sommato sereno, anche se a volte potreste assumere un atteggiamento cupo nei confronti del partner. Se necessario, prendetevi qualche momento per voi stessi. Sul fronte professionale è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo della vostra carriera, e dare spazio a nuovi progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo d'oro in amore. Sarà una domenica di fuoco grazie alla Luna e Venere in trigono, che accenderanno il vostro entusiasmo nei confronti della persona che amate.

Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a evitare imprevisti e gestire bene i vostri progetti, ma con Marte e Saturno contrari non avrete sempre la certezza di ogni cosa. Voto - 8️⃣

Capricorno: il rapporto con la persona che amate si rivelerà complicato nel prossimo periodo a causa della Luna e di Venere in quadratura. Anche voi single perderete interesse nell'amore, che passerà dunque in secondo piano. Nel lavoro invece non mollerete di fronte al primo ostacolo che Mercurio metterà dinanzi a voi. Con Marte e Saturno favorevoli cercherete di reagire, proponendo nuove soluzioni che possano aiutarvi a crescere. Voto - 7️⃣

Acquario: darete sfogo al vostro intuito in campo professionale grazie alla posizione favorevole di Mercurio.

Prenderete seriamente le vostre mansioni, e vi darete da fare fino a quando non raggiungerete i vostri obiettivi. Per quanto riguarda i sentimenti non potrete chiedere di meglio in questo periodo, grazie alla posizione favorevole della Luna e di Venere, che accenderanno il vostro entusiasmo verso il partner. Voto - 8️⃣

Pesci: giornata tutto sommato discreta per quanto riguarda i sentimenti, anche se questo cielo sarà poco influente. Il rapporto con il partner sarà stabile, e apprezzerete molto la sua compagnia, anche nei momenti poco stimolanti. Sul fronte professionale potrete riscuotere un discreto nei vostri progetti grazie a Marte e Saturno in buon aspetto. Voto - 8️⃣