L'oroscopo di martedì 16 aprile prevede una Bilancia più attenta in amore, capace di vedere la propria vita sentimentale sotto un altro punto di vista, mentre la Luna in Leone porterà ottimismo al segno di fuoco. Bisogno di chiarezza per la Vergine, mentre l'Ariete vivrà una giornata scoppiettante in amore.

Previsioni dell'oroscopo di martedì 16 aprile segno per segno

Ariete: questo martedì si rivelerà scoppiettante in amore grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Il rapporto con il partner vi darà delle belle soddisfazioni, e non vi lascerete sfuggire le occasioni romantiche che arriveranno.

Sul fronte professionale Mercurio vi permetterà di essere organizzati, ma toccherà a voi saper gestire la vostra tabella di marcia. Voto - 9️⃣

Toro: sfera sentimentale in calo in questa giornata di martedì. Tra voi e il partner non ci sarà una splendida intesa considerato la Luna in quadratura. Per fortuna, si tratta solo di una situazione passeggera, che se ben gestita, ne uscirete presto illesi. Nel lavoro sarete più istintivi, ma attenzione alle decisioni che prenderete. Voto - 6️⃣

Gemelli: fate attenzione alla vostra salute, perché con Marte in quadratura non sempre avrete le forze per portare a termine tutte le vostre idee. In ambito amoroso sarete dei veri e propri romanticoni grazie a questa Luna e questa Venere ben allineati nei vostri confronti.

Se siete single potrebbe essere un periodo interessante per fare conquiste. Voto - 7️⃣

Cancro: vi sentirete abbandonati in amore in questo periodo considerato anche questo cielo grigio nei vostri confronti. Single oppure no, avrete bisogno di riflettere su voi stessi, su cosa potete fare per rendere migliore la vostra vita. Sul fronte professionale invece sarete piuttosto impegnati.

Al momento le entrate ci saranno, ma dovrete fare in modo che possa essere così il più a lungo possibile. Voto - 6️⃣

Leone: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di vivere un martedì da ottimisti. Per quanto riguarda i sentimenti, il pianeta Venere vi darà una spinta, utile per godere di una relazione di coppia più interessante, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Anche sul fronte lavorativo vi sentirete più ottimisti e sicuri di voi. Vi sentirete incentivati a dare di più, ma non sempre potreste raggiungere i risultati sperati. Voto - 8️⃣

Vergine: avrete bisogno di fare chiarezza nella vostra vita. Questo cielo non vi darà grande ispirazione per una vita sentimentale stabile. Single oppure no, potreste sentire la necessità di aprirvi con qualcuno di cui vi fidate davvero. Sul fronte professionale chiedetevi quali progetti siano davvero importanti in questo momento, e quali possono davvero spingervi verso il successo. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vedranno la Luna a vostro favore in questa giornata di martedì. Single oppure no, sarete più attenti nei confronti della vostra fiamma, in grado di vedere la vostra vita sentimentale sotto un altro punto di vista.

Sul fronte professionale concentratevi di più sulle vostre passioni, e cercate di capire quale di esse più darvi maggiori soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale sottotono in questo periodo a causa della Luna in quadratura. In amore, single oppure no, faticherete a trovare la giusta sintonia con le persone che amate, probabilmente a causa di qualche piccolo dubbio che non riuscite a chiarire. Sul fronte professionale saprete esattamente ciò che vorrete, ma dovrete tenere in conto che ci vorranno tempo e risorse. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale equilibrata in questa giornata di martedì. In amore la Luna e Venere accenderanno il vostro entusiasmo nei confronti del partner, alimentando la passione e l'amore tra di voi.

Sul fronte professionale Mercurio vi aiuterà a vedere i vostri progetti in modo più razionale e logico, evitando di commettere errori. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di martedì che vedrà il pianeta Venere in quadratura. Di contro, la Luna non sarà più opposta, ma i problemi da risolvere in amore saranno ancora presenti. In ambito lavorativo promuoverete la chiarezza assoluta nei vostri progetti. Avrete risorse sufficienti per gestire bene il vostro lavoro. Non lasciatevi sfuggire le occasioni che arriveranno. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali sottotono in campo amoroso per voi nativi del segno. Con la Luna in opposizione dal segno del Leone, non sempre sarete in grado di comprendere i sentimenti del partner.

Molto meglio in campo professionale grazie a Mercurio in sestile, che vi aiuterà a prendere le giuste decisioni in quel che fate. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo stabile sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Questo cielo sarà sereno nei vostri confronti, e vi permetterà di stare bene insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete la situazione sotto controllo, e riuscirete a fare importanti passi avanti nei vostri progetti. Voto - 8️⃣