L'oroscopo della giornata di mercoledì 3 aprile prevede un Acquario più sensibile sul fronte amoroso grazie alla Luna in congiunzione, mentre i Gemelli dedicheranno più tempo alle persone che ama. Il Leone avrà bisogno di chiarire alcuni aspetti del proprio rapporto con il partner, mentre la Vergine sarà un po’ troppo frenetica al lavoro.

Previsioni oroscopo mercoledì 3 aprile 2024 segno per segno

Ariete: periodo in crescita dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna porterà benessere nella vostra relazione di coppia, che si rivelerà più interessante da vivere.

In campo professionale le idee entrano ed escono dalla vostra mente. Con Mercurio in congiunzione, troverete quell'idea che possa garantirvi importanti soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale meno accogliente del solito in questa giornata di mercoledì. Con l'astro argenteo in cattivo aspetto, non sarete sempre così attenti ai bisogni del partner. Nel lavoro sarete presi dai vostri progetti grazie a Marte e Giove, che vi daranno la carica per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Gemelli: con la Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario, dedicherete più alle persone che amate. La vostra fiamma apprezzerà il vostro modo di fare, ma attenzione a non montarvi la testa. Sul fronte professionale gli impegni da svolgere non mancheranno, ma con Marte e Saturno in quadratura sarete piuttosto impacciati.

Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale migliore in questa giornata di mercoledì. La Luna lascerà spazio a questa magnifica Venere in trigono, che riporterà stabilità e romanticismo all'interno della vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro avrete tanti progetti da svolgere, e con il giusto impegno, il duro lavoro verrà sempre ripagato.

Voto - 8️⃣

Leone: avrete bisogno di chiarire alcuni aspetti della vostra relazione di coppia. Con la Luna in opposizione dal segno dell'Acquario, ci saranno alcuni problemi tra voi e il partner, che avrete bisogno di risolvere velocemente. In ambito lavorativo a volte ci saranno delle belle soddisfazioni, altre volte dovrete fare i conti con errori o imprevisti fastidiosi.

Voto - 6️⃣

Vergine: sarà un mercoledì frenetico in campo professionale. Questo cielo vi spingerà a voler fare di più, ciò nonostante non sarà così semplice risalire la china. In amore vi piacerebbe molto poter rivivere un rapporto focoso, ma dovrete prima ritrovare intesa con la persona che amate. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata di mercoledì più serena dal punto di vista sentimentale. Dopo alcune giornate discutibili in amore, adesso potrete concentrarvi nuovamente verso un rapporto più interessante, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte lavorativo attenzione a ciò che vi verrà proposto. Con Mercurio in opposizione, non sempre potreste avere idee o mezzi sufficienti per svolgere un buon lavoro.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà un mercoledì sottotono per voi. La Luna in quadratura potrebbe rendere meno romantico del solito la vostra relazione, attualmente sotto l'ala protettiva di Venere. Alcuni eventi potrebbero infatti portare a delle discussioni, fortunatamente non troppo gravi. In ambito lavorativo avrete cura dei vostri progetti, ma con Giove in opposizione la fortuna non sarà sempre dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Sagittario: le previsioni astrali vedranno la Luna e Venere in contrapposizione per voi nativi del segno. La vostra vita sentimentale sarà un po’ in tormento in questo periodo, ma sarà necessario capire cosa è più giusto fare risalire la china. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a prendere le decisioni giuste, in un periodo dove non tutte le vostre ciambelle escono con il buco.

Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale convincente dal punto di vista sentimentale. Il pianeta Venere in sestile vi metterà a vostro agio in amore, e vi permetterà di trascorrere piacevoli momenti insieme alla persona che amate. Sul fronte professionale attenzione all'evolversi dei vostri progetti, ma soprattutto scegliete bene quale strada prendere per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Acquario: con la Luna in congiunzione al vostro cielo dimostrerete maggiore sensibilità in amore. Sarete capaci di entrare in empatia con la persona che amate, e costruire un rapporto più intimo e profondo. In campo professionale Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative.

Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale stabile in questa giornata di mercoledì. Con Venere in congiunzione al vostro segno, non mancheranno momenti romantici nella vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare su Marte, Saturno e Giove per riuscire a raggiungere il successo che meritate. Voto - 9️⃣