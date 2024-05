L'oroscopo della giornata di martedì 14 maggio prevede un Leone un po’ più ambizioso, con la voglia di raggiungere nuove vette, in amore e al lavoro, mentre Bilancia sarà più sensibile nei confronti del partner. Mercurio spingerà i nativi Ariete a buttare giù nuove idee al lavoro, mentre i Pesci dimostreranno buoni sentimenti verso il partner.

Previsioni oroscopo martedì 14 maggio 2024 segno per segno

Ariete: la Luna in trigono dal segno del Leone vi permetterà di essere più comprensivi e attenti ai desideri del partner. Se siete single il vostro interesse verso una persona che ha conquistato il vostro cuore potrebbe aumentare ulteriormente.

In ambito lavorativo avrete le idee chiare sui vostri progetti, merito di Mercurio che vi spingerà a dare di più in questo periodo. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale altalenante in questo martedì di maggio. Con la Luna e Venere in contrapposizione, il rapporto con il partner potrebbe essere altalenante. Non ci sarà sempre una perfetta intesa a causa di alcuni inconvenienti difficili da risolvere. In ambito lavorativo sarete attivi e con buone idee, ma per alcuni importanti obiettivi dovrete attendere. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale soddisfacente in questa giornata di martedì. Il rapporto con il partner si rivelerà stabile ed emozionante grazie anche alla Luna in sestile. Sul fronte professionale sarete pronti a impegnarvi al massimo per continuare a mantenere una striscia positiva di successi grazie al vostro duro lavoro.

Voto - 8️⃣

Cancro: settore professionale non sempre al top in questo periodo dove le stelle non sono dalla vostra parte. Giove e Saturno saranno favorevoli, ma con Marte e Mercurio negativi il successo non sarà sempre a portata di mano. In amore potrete contare sulla posizione favorevole di Venere per poter godere di una relazione tranquilla e affiatata.

Voto - 7️⃣

Leone: sarà un martedì discreto sul fronte sentimentale grazie alla Luna nel segno. Single oppure no, cercherete di comprendere al meglio i sentimenti del partner e fare qualcosa per essere migliori di così. In ambito lavorativo avrete cura dei vostri progetti, a prescindere dai risultati che potrete raggiungere. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale favorevole per voi nativi del segno grazie a Venere.

Il rapporto con il partner si rivelerà affiatato e soddisfacente, ricco di momenti davvero significativi per la vostra relazione. In ambito lavorativo ve la caverete piuttosto bene. Con il giusto impegno, sarà possibile mettere a frutto le vostre idee e raggiungere interessanti risultati. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna in sestile dal segno del Leone metterà in mostra la vostra sensibilità in questa giornata di martedì. Single oppure no, sarà più facile per voi entrare nel cuore della persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo dovrete impegnarvi di più per poter gestire progetti più ambiziosi. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo complicato per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna e di Venere contro di voi.

Farete molta fatica a comprendere i sentimenti della persona che amate, causando spesso un effetto opposto. In ambito lavorativo Saturno vi assisterà, ciò nonostante non sarà così semplice trovare idee valide per i vostri progetti, complice anche un ambiente professionale poco stimolante. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di martedì positiva dal punto di vista sentimentale. La Luna in trigono dal segno del Leone vi permetterà di stare bene insieme alle persone che amate, grazie alla vostra pacatezza e sensibilità. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre scelte e degli obiettivi in grado di poter raggiungere. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali favorevoli nel corso di questa giornata di martedì.

Tra voi e il partner ci sarà una splendida intesa grazie a Venere in trigono, che vi porterà a vivere momenti davvero affiatati. In ambito lavorativo dovrete essere più sicuri delle vostre capacità se volete ambire più in alto. Voto - 7️⃣

Acquario: non sarà un martedì eccellente per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere in cattivo aspetto renderanno difficile il rapporto con il partner. Attenzione soprattutto al vostro modo di fare. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Mercurio saranno favorevoli, ma con Giove in quadratura non sempre tutti i vostri progetti andranno alla perfezione. Voto - 6️⃣

Pesci: ottima giornata sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Single oppure no, con Venere in sestile dal segno del Toro avrete modo di costruire una relazione affiatata e sincera, soprattutto voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo prenderete spesso l'iniziativa, con idee sempre interessanti che porterete al successo. Voto - 8️⃣