L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 29 aprile. Le analisi astrologiche indicano tra i simboli zodiacali più fortunati del periodo Ariete, Gemelli, Bilancia e Vergine. Per Leone, Scorpione e Pesci, invece, questo lunedì si prospetta poco positivo.

Previsioni zodiacali del 29 aprile da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★★. Inizio settimana segnato da una carica emotiva molto intensa: avvolgerà inaspettatamente coloro che stanno vivendo un momento felicemente corrisposto. Sarà una giornata ricca di sorprese intriganti che vi faranno scoprire il piacere di avere sempre un compagno al vostro fianco.

I single del segno che hanno perso ogni speranza nell'amore, dovranno riconsiderare la situazione, poiché si sta per aprire un nuovo capitolo nelle loro vite. Sul fronte familiare, grandi novità sono in arrivo: iniziate a considerare l'idea di espandere il nido domestico. Sul lavoro vi attendono opportunità importanti, che potranno essere vostre con la giusta preparazione. Siate pronti ad assorbire nuove conoscenze: dovreste cogliere al volo ogni opportunità che si presentasse.

Toro: ★★★★. Lunedì sarete pronti a vivere appieno la compagnia del partner. Vi sentirete stimolati ad aprire le porte della fantasia, anche a idee che in passato potrebbero aver suscitato scetticismo. Per i single: concentratevi su voi stessi, cercate qualcosa che possa sollevarvi l'umore, mettendo da parte paure e tensioni; vi sentirete così, rivitalizzati ed entusiasti.

Non è da escludere neanche che possa nascere il desiderio di intraprendere un nuovo percorso sentimentale, tale da rendervi finalmente felici. Applicando qualche astuzia ben studiata, sul lavoro, riuscirete a primeggiare su avversari scomodi. Inoltre, gli astri saranno dalla vostra parte nel soddisfare le richieste più pressanti; in questa fase, non rifiutate l'offerta di collaborazione di un collega.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo importanti cambiamenti. In molti sarete in grado di comprendere pienamente le esigenze del partner, pronti a soddisfare le sue necessità. Tuttavia, un tangibile cambiamento arriverà quando riceverete lo stesso amore e attenzione in cambio. Per i single, una volta deciso di conquistare qualcuno/a desiderate solo che diventi parte della vostra vita.

Mostrerete una grande voglia di cambiare l'attuale stato di cose: pronti a raggiungere ciò che desiderate? Anche sul fronte lavorativo si prospettano cambiamenti: nuove situazioni si definiranno, stabilendosi in modo definitivo. Eventi inattesi ma assai graditi alimenteranno speranze.

Cancro: ★★★★. Sarà possibile penetrare nei pensieri del partner e soddisfare ogni suo desiderio più segreto. In serata di certo vi metterete all'opera per sorprenderlo, poiché sapete che l'amato non vede l'ora di essere stupito dalla vostra vena creativa. Per i single, la Luna vi invita a trattarsi con gentilezza e a ricordare che meritate amore e rispetto per chi siete realmente. Il vero amore giungerà quando meno ve lo aspettate, portandovi gioia e felicità nella vostra vita.

Riconoscerete il valore del lavoro di squadra e della collaborazione con i colleghi. Insieme, potrete raggiungere obiettivi ambiziosi e superare qualsiasi ostacolo.

Leone: ★★★. La relazione di coppia attraversa alti e bassi, ed entrambi ne siete consapevoli: non nascondete la testa sotto la sabbia, ma cercate attivamente di trovare modi per ristabilire il legame. Avete notato che non vi avvicinate più come una volta all'amato, e preferite evitare le discussioni piuttosto che affrontarle. Questa dinamica non farà bene a nessuno dei due: ritrovate il modo di esprimere la vostra personalità e vedrete che tutto si risolverà. Per i single, sarà fondamentale mantenere un sano equilibrio tra amicizie e vita personale, prendendosi il tempo necessario per rigenerarsi.

Con l'ausilio favorevole di Mercurio, potrete lasciar andare serenamente le incertezze che potrebbero ostacolare il percorso professionale.

Vergine: ★★★★★. Giornata all'insegna della serenità. Per molti del segno la pace sta per tornare, sia a livello familiare che nei cuori. Eventuali le tensioni all'interno della coppia saranno solo un ricordo, sempre più lontano. Con l'energia positiva recuperata, concedetevi momenti preziosi da trascorrere insieme al partner: diventeranno indimenticabili nel corso del tempo, dando ai ricordi quel sapore di dolce nostalgia. Per i single, potrebbe non sembrare all'inizio una situazione particolarmente interessante, ma questa nuova conoscenza potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Fate la vostra parte e godetevi l'attimo senza pensare troppo al futuro. Sul fronte lavorativo, vi attende un periodo ottimo: sarete pieni di creatività e riuscirete a garantire una produttività fruttuosa.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: top del giorno. Splendida la ripartenza della nuova settimana. In amore, sarete pieni di gioia e soddisfatti della vostra relazione di coppia. Questo lunedì promette un'intesa eccezionale in ambito sentimentale: riuscirete a mantenerla per tutta la giornata. In coppia vi esprimerete finalmente con sincerità e chiarezza, trasmettendo tutta la vostra passione a chi avete nel cuore. Il dialogo sarà perfetto e la capacità di comunicare le proprie emozioni, al partner o alle persone a cui volete bene, sarà naturale.

Per i single, se avete progetti che vi appassionano ma che vi comporta il sacrificare tutto il tempo libero, potrete contare sull'aiuto di persone in grado di alleggerirvi. Sul fronte lavorativo, potreste essere piacevolmente sorpresi da guadagni inaspettati, frutto di un'attenta pianificazione finanziaria.

Scorpione: ★★. La giornata di lunedì si prospetta un po' deludente, con alcune situazioni interpersonali che non si evolveranno proprio come previsto. La presenza della Luna potrebbe rendervi un po' irrequieti e, in alcuni momenti persino impazienti per qualcosa che nemmeno voi saprete identificare con precisione. Insomma quel classico stato interiore non ben definito, tipo "vorrei qualcosa, ma non so cosa".

Per evitare polemiche con chi vi circonda, potreste pensare di prendervi una pausa dalla situazione. Meglio defilarsi temporaneamente anziché rischiare conflitti. Il lavoro andrà sufficientemente bene: approfittate di queste piccole stelle per avanzare le vostre richieste. Titubare potrebbe farvi perdere un'occasione magnifica e sarebbe un vero peccato per voi.

Sagittario: ★★★★. L'inizio settimana si prospetta discreto, non eccezionale ma comunque positivo se affrontato nel modo giusto. In amore, la positività che avvertirete vi aiuterà a liberarvi da tensioni e preoccupazioni accumulate. Vi sentirete appagati dalla presenza del vostro partner, che saprà darvi tutto il supporto di cui avete bisogno.

La sintonia con lui sarà perfetta, il dialogo piacevole e la complicità forte. Per i single, lunedì sarà una giornata felice, con le stelle pronte a stimolare la vostra creatività e solidarietà. Potreste dedicarvi ad attività artistiche o offrire aiuto a chi ne ha bisogno. Sul fronte lavorativo, i progetti su cui state lavorando supereranno gli ostacoli grazie al vostro impegno, portandovi successo e riconoscimento.

Capricorno: ★★★★★. La giornata di lunedì non darà preoccupazioni, anzi potrebbe portare in dote una buona notizia. Viste le ottime effemeridi, consideratela pure come la giornata giusta per prendere decisioni importanti. In amore, il cielo vi farà gioire delle piccole e grandi sorprese della vita: potrete dare libero sfogo alla vostra fantasia.

C'è qualcosa di grandioso che bolle in pentola e non vedete l'ora di iniziare una nuova avventura. Vi sentirete pronti a impegnarvi in una vita a due, dando al partner tutte le rassicurazioni di cui avrà bisogno. Single, con il magnifico cielo che avete, potrete concedervi evasioni a volontà: gli incontri saranno favoriti e nuove relazioni nasceranno se solo lo vorrete veramente. Non fuggite di fronte a tanta benevolenza: ma assaporate fino in fondo il piacere della vita. Nel lavoro, se svolgete un lavoro autonomo, si prevedono momenti eccezionali.

Acquario: ★★★★. Atmosfera astrale allettante, anche se potrebbe essere difficile interpretarla per chi non è esperto. In amore, i vostri sensi guideranno le vostre azioni, carichi di passione e desiderio di superare ogni ostacolo.

I rapporti familiari saranno positivi, grazie all'aiuto di Cupido nel risolvere eventuali conflitti con il partner. Per i single, un'ottima congiunzione planetaria promette conversazioni calorose con gli amici di sempre e incontri intriganti per chi cerca un amore duraturo. Accogliete nuove conoscenze nel vostro cuore, ma non dimenticate l'importanza delle vecchie amicizie che potrebbero riservarvi piacevoli sorprese. Sul fronte lavorativo, con determinazione e il supporto astrale, raccoglierete i frutti seminati in passato. La situazione economica potrebbe migliorare.

Pesci: ★★★. Giornata piuttosto piacevole, soprattutto se affrontata con calma e, in certi casi, con un certo distacco dalle situazioni che creano tensione.

In generale, il periodo sarà abbastanza gestibile, con alcune influenze astrali che vi spingeranno verso nuove relazioni interpersonali. Per quanto riguarda i sentimenti, se avete dei dubbi sul vostro rapporto, prendetevi del tempo per riflettere e cercare da soli delle risposte. Se avete commesso degli errori, cercate di porvi rimedio, sempre che sia possibile e non sia troppo tardi. Per i single, il campo sentimentale si prospetta particolarmente favorevole. Lasciate da parte ogni timore in modo che i vostri sentimenti si esprimano liberamente. Mostrate fiducia nella persona che vi sta a cuore. Nel lavoro, è importante rispettare tutti gli impegni ed evitate di sgarrare.