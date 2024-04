L'oroscopo di lunedì 22 aprile mette in primo piano il segno del Toro, a questo giro al top del giorno. A respirare l'aria della zona alta della classifica del giorno anche Leone, Capricorno e Acquario. Momento poco positivo, invece, per gli amici dei Gemelli, sottoposti a influenze astrali negative.

Previsioni di lunedì 22 aprile, da Ariete a Cancro

Ariete (21 Marzo - 20 Aprile). Vi troverete in una giornata poco vivace, dove il vostro desiderio principale sarà quello di trovare un luogo isolato e rimanere in silenzio. Sentirete il bisogno di riflettere su quanto è accaduto di recente e di fare un bilancio.

Le decisioni che avrete preso confidando nel vostro intuito si riveleranno parzialmente sbagliate. Ma, in ogni caso, avrete agito secondo la vostra testa. Sarete molto suscettibili: porterete a casa la rabbia accumulata sul lavoro e pretenderete che il vostro partner rimanga in silenzio. Eviterete con decisione di lasciarvi andare ai malanni (Voto 6)

Toro (21 Aprile - 20 Maggio). Il cielo sarà una partitura piena di accordi armonici, con i sestili della Luna, di Mercurio e Nettuno, e con Giove veramente positivo. Occasioni favorevoli. Vi si prospetterà una giornata piena di soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista umano e sociale. Il vostro entusiasmo non sarà sufficiente per portare avanti un progetto da soli.

D’altronde, se continuerete a chiudere le porte in faccia ai colleghi. Non prenderete alla lettera una frase del vostro partner, pronunciata in un momento di rabbia e nervosismo: sarà solo un equivoco. Sarà una giornata propizia per riprendere il controllo del vostro fisico. Inizierete con una passeggiata o un po’ di jogging per testarne la resistenza.

(Voto 10)

Gemelli (21 Maggio - 21 Giugno). Vi troverete in una breve parentesi di tristezza e malumore, dovuta alla presenza della Luna in stato dissonante: sarà difficile trovare emozioni nella solita routine. Le novità che potranno risollevarvi saranno dietro l’angolo, ma dovrete fare lo sforzo di andarle a cercare. Con un po’ di coraggio, potrete trasformare le vostre intuizioni in affari concreti, in grado di dare nuovo impulso alla vostra attività.

Mettere in piazza i vostri limiti, sotto il naso del partner, vi renderà umani e dolci ai suoi occhi, aumentando la stima che ha di voi. Controllerete con regolarità lo stato della vostra salute (Voto 5)

Cancro (22 Giugno - 22 Luglio). Accordare le emozioni innescate dalla Luna con la quotidianità sembrerà un’impresa fuori dalle vostre possibilità, almeno a prima vista. La stanchezza, inoltre, vi scombussolerà un po’ e renderà ancor più difficile trovare il ritmo giusto. Vi porrete ambiziosi traguardi e non temerete il giudizio altrui. Se qualcuno avrà da ridire sulla vostra ambizione, lo farà solo per invidia. La conoscenza di una persona vi spiazzerà, mettendo in dubbio la vostra serenità: sarete estremamente sensibili al fascino della bellezza.

Arresterete il dispendio di energie con degli integratori. (Voto 6)

Oroscopo da Leone a Scorpione

Leone (23 Luglio - 23 Agosto). Potrete sperare in un po’ di fortuna per realizzare ciò che avete in mente. Tuttavia, non fate affidamento solo su di essa. Lavorate sempre con il massimo impegno, come se nulla fosse: in un modo o nell’altro, qualcosa arriverà. Non vi abbattete se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, anzi, mostrate la vostra grinta e trovate lo stimolo per impegnarvi di più. Un’ora insolita, in compagnia del partner, acquista un sapore particolare: anche la situazione più impensabile può servire a qualcosa. Niente eccezioni se volete che la vostra dieta dia gli esiti sperati.

(Voto 8).

Vergine (24 Agosto - 22 Settembre). Con un cielo così minaccioso è normale sentirsi nel mirino, sotto il tiro della confusione dovuta alla Luna in Pesci, in contrasto con Marte. Nonostante abbiate già pianificato le prossime mosse, potrebbe essere necessaria un’ulteriore modifica. È facile immaginare che non salterete di gioia dopo aver appreso le novità: qualcuno in ufficio crede di poter dettare legge come vuole. Forse a causa di un rapporto che finisce, malinconico e dolce, qualcosa dentro di voi sta cambiando in fretta: non potete ignorarlo. Avete bisogno di disciplinarvi, facendo ordine nelle abitudini e separando i comportamenti innocui da quelli profondamente dannosi. (Voto 6).

Bilancia (23 Settembre - 22 Ottobre). Non vi manca il coraggio per muovervi verso i risultati che avete individuato come vostri obiettivi: tutto ciò in barba a invidie e ostacoli. Marciate nella direzione giusta, acquisendo sempre maggior consapevolezza delle vostre potenzialità. Un collega ha sicuramente peccato di superficialità, ma portare avanti questa storia, vecchia ormai di mesi, ha davvero del ridicolo. Una giornata abbastanza piacevole, con l’amore che veleggia tranquillo. Le piccole, naturali burrasche non vi fanno più così paura. Un tranquillo sonno notturno rende la pelle morbida e vi fa sentire bene, ma per evitare l’insonnia occorre avere orari molto precisi. (Voto 7).

Scorpione (23 Ottobre - 22 Novembre).

I vostri hobby reclamano spazio, sopraffatti come sono da impegni di lavoro e promesse arretrate. In serata, potrete concedervi una pausa. Non dovete continuare a pensare che la soddisfazione venga soltanto dalla ricchezza e dal lavoro. Per ridefinire i contorni di un progetto non potrebbe esserci giorno migliore: siete critici e pignoli, oggi, ma è ciò che occorre. Questa serata potrebbe offrirvi il momento ideale per ricostruire la complicità perduta, abbandonandovi a confessioni e confidenze. Contro l’emicrania riducete lo stress. (Voto 7).

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario (23 Novembre - 21 Dicembre). Da tempo sperate di dedicare parte della giornata solo a voi stessi e ai vostri interessi.

Se squillerà il telefono, lo lascerete suonare. Come malefico smog, il lavoro vorrà inquinare anche gli spazi personali: non glielo permetterete! Lavorerete con solerzia e costanza, dimostrando di saper rispettare gli impegni presi e di non essere affatto inaffidabili come dicono. Se tante cose delle persone che frequentate vi andranno sempre più strette, probabilmente significherà che il vostro cuore avrà bisogno d’altro. Dedicherete ai piedi qualche piccola attenzione salutare. (Voto 6).

Capricorno (22 Dicembre - 20 Gennaio). La Luna in Bilancia rivolgerà verso di voi la più calorosa attenzione. Con l’aiuto della fortuna, si prenderà cura tanto degli affetti quanto degli affari. Inutile aggiungere, quindi, che finirete ciò che state facendo e sarete già pronti per un nuovo inizio.

Non darete importanza eccessiva alla fase burocratica. Se l’idea sarà buona, lavorerete sui contenuti e lascerete il resto a chi se ne intende. Vi sentirete estremamente romantici, in serata. Sarete pervasi da un sentimento dolcissimo con cui vorrete circondare il partner. (Voto 9)

Acquario (21 Gennaio - 19 Febbraio). Le azioni più pure, quelle dettate dal cuore e prive di ogni tipo di tornaconto, saranno destinate a ricevere una ricompensa nel giro di poco tempo. Magari ci vorrà qualche giorno, ma questo credito con la buona sorte maturerà e tornerà assai utile. Non sempre vi riuscirà di far coincidere creatività ed efficienza, ma quando questo avverrà occorrerà sfruttare al massimo il momento.

Il partner sarà sorpreso dalla vostra dolcezza, che in un giorno come questo sarà travolgente e imparerà quanto sia bello fidarsi di voi. (Voto 8)

Pesci (20 Febbraio - 20 Marzo). Le frecciate di Marte e del Sole renderanno la Luna decisamente nervosa. Mancherà la sensibilità giusta per scovare itinerari alternativi. Dovreste sapere quando sarà il caso di porre un freno ed essere prudenti, evitando di correre troppi rischi. Giornata utile per pianificare le prossime mosse, utilizzando il metodo che prediligete. Tenete fuori, comunque, fretta e nervosismo. Quella che sembra una serata normale, tra le solite cose, in realtà dentro di voi sarà una vera battaglia contro la voglia di fuggire. Avrete maggior cura dei capelli. (Voto 6)