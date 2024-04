L'oroscopo settimanale dal 29 aprile al 5 maggio 2024 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni. Sotto i riflettori della positività ci sono quattro segni: in primo piano spicca l'Acquario, al top della settimana. Ottimo periodo anche per Ariete, Bilancia e Pesci. Sveliamo ora la classifica stelline con le pagelle della settimana, segno per segno.

Previsioni e classifica settimanale, da Ariete a Vergine

♈ Ariete: voto 8. L'Astrologia prevede una settimana eccezionale, con risultati positivi in diversi ambiti della vita. Parlando di affetti, l'amore sarà al centro dell'attenzione, regalando energia positiva e gioia.

Sarete generosi e disponibili con coloro che hanno bisogno del vostro sostegno, e in famiglia darete il massimo per il benessere di tutti. Il partner vi dimostrerà un grande amore e affetto. Per i single, arriverà una svolta significativa nella sfera sentimentale, permettendovi di stabilire basi solide per il futuro. Sarete rilassati e sereni, apprezzando le piccole gioie della vita. Sul fronte lavorativo, state attraversando una fase positiva con prospettive ancora migliori. Potreste ottenere riconoscimenti e addirittura un aumento di stipendio.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

Top del giorno sabato 4 maggio (Luna nel segno);

sabato 4 maggio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 29, venerdì 3 e domenica 5;

★★★★ giovedì 2 aprile;

★★★ martedì 30 aprile (Marte in Ariete);

★★ mercoledì 1 maggio.

♉ Toro: voto 6.

Il periodo si prospetta abbastanza positivo, anche se non ci si aspetta nulla di straordinario. La situazione rimarrà sostanzialmente la stessa, un po' confusa e priva di chiarezza. E' importante non lasciarsi influenzare dagli altri e prendere decisioni con calma. In amore, non mancheranno gli impegni, ma i rapporti intensi e profondi vi daranno energia e vitalità.

Apportare piccoli cambiamenti alla routine quotidiana potrebbe essere la soluzione. Per i single, imprevisti potrebbero mettere alla prova la calma, ma è fondamentale rimanere fedeli a se stessi e non cambiare per gli altri. Sul fronte lavorativo, il rapporto di fiducia e rispetto reciproco con colleghi costituisce una solida base per operare in modo efficiente.

La classifica settimanale di competenza del segno:

★★★★★ martedì 30 e mercoledì 1;

★★★★ lunedì 29, giovedì 2 e sabato 4;

★★★ domenica 5 maggio;

★★ venerdì 3 maggio.

♊ Gemelli: voto 6. Le previsioni zodiacali della settimana promettono abbastanza ordinarietà. Le stelle mostrano un equilibrio tra positività e negatività, con la seconda metà della giornata che sembra essere più favorevole, soprattutto dal pomeriggio in poi. Per quanto riguarda i sentimenti, gli influssi astrali positivi vi spingeranno a guardare avanti con ottimismo, sentendovi energici, vivaci e pieni di idee interessanti. È importante concretizzare questi progetti insieme al vostro partner sentimentale, rinnovando il legame attraverso una comunicazione aperta e sincera.

I single saranno particolarmente positivi e pieni di energia, quindi è il momento di cogliere le opportunità per fare nuove conoscenze. Sul fronte lavorativo, nuove opportunità si presenteranno per coloro che rimarranno costanti, aggiornati e preparati nel proprio campo professionale.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

★★★★★ lunedì 29, e mercoledì 1;

★★★★ martedì 30, giovedì 2 e domenica 5;

★★★ venerdì 3 maggio;

★★ sabato 4 maggio.

♋ Cancro: voto 7. L'Oroscopo settimanale a voi del Cancro indica un periodo relativamente agevole da affrontare. Sarà importante gestire con intelligenza alcuni momenti meno entusiasmanti della vita. In amore, la posizione favorevole della Luna, con Venere in sestile a Giove, Mercurio e Marte promette di essere benefica per i rapporti sentimentali in crisi.

In coppia, è essenziale non restare passivi di fronte ai problemi, ma agire attivamente per risolverli. È importante muoversi con prudenza considerando che la situazione potrebbe non essere completamente favorevole. Sul fronte lavorativo, le stelle vi supporteranno e vi guideranno nel trovare la giusta direzione. Non esitate a esprimere i vostri pensieri e le vostre opinioni con fiducia.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 1° maggio;

mercoledì 1° maggio; ★★★★★ martedì 30 e giovedì 2;

★★★★ lunedì 29 e venerdì 3;

★★★ sabato 4 maggio;

★★ domenica 5 maggio.

♌ Leone: voto 7. L'oroscopo suggerisce un inizio di settimana diverso dalle aspettative. Tuttavia, nel corso delle giornate, tutto prenderà una piega positiva, riportando colore e passione al periodo.

In amore, le stelle vi guideranno verso un vortice di emozioni, avvolgendovi di romanticismo e passione. Grazie all'influenza benefica di Venere, la vita di coppia sarà appagante. Per i single, il cielo favorirà le amicizie, permettendovi di trascorrere piacevoli momenti in compagnia di persone care. Il percorso sentimentale migliorerà notevolmente, e se siete interessati a qualcuno, sarà il momento di agire con decisione. Sul fronte lavorativo, si prospetta ideale per migliorare le vostre prospettive. Sfruttate al massimo le opportunità, poiché le prospettive sono promettenti! Se siete dipendenti, il cielo del giorno suggerisce consolidamenti professionali e maggiori responsabilità, ma anche maggiore autorità.

La scala di valori settimanale:

Top del giorno venerdì 3 maggio;

venerdì 3 maggio; ★★★★★ sabato 4 e domenica 5;

★★★★ mercoledì 1 e giovedì 2;

★★★ lunedì 29 maggio;

★★ martedì 30 maggio.

♍ Vergine: voto 5. Gli astri preannunciano una periodo mediocre, senza grandi acclamazioni, tipica dei frangenti "sottotono". Gli astri consigliano di mantenere la calma, poiché potrebbe esserci il rischio che il partner riceva attenzioni da altre persone. Per quanto riguarda gli affetti, è importante mantenere la calma e valutare attentamente eventuali situazioni problematiche prima di reagire. Le incertezze possono essere comuni in una relazione, ma è importante non esagerare. I single potrebbero sentirsi disorientati a causa di alcuni imprevisti: affrontate la situazione con determinazione.

Potrebbe esserci anche una delusione legata a un amico o a un'amica. Sul fronte lavorativo, è probabile sperimentare momenti di stanchezza, a causa del periodo difficile, ma è comprensibile data la situazione.

La classifica a stelline settimanale:

★★★★★ lunedì 29 aprile;

★★★★ martedì 30, sabato 4 e domenica 5;

★★★ mercoledì 1 e venerdì 3;

★★ giovedì 2 maggio.

Oroscopo e pagelle della settimana, da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia: voto 8. La settimana si preannuncia meravigliosa, secondo l'oroscopo. Gli astri promettono che tutto andrà per il meglio, con amore e armonia. Le coppie felici trascorreranno momenti deliziosi, avvolti da una dolce atmosfera idilliaca. Vi sentirete particolarmente vicini alla famiglia e pronti a proteggerli con tutto il cuore.

Questo gesto non farà che rafforzare i legami affettivi, garantendo loro sicurezza e conforto. Per i single, la gioia dei rapporti stretti allontanerà qualsiasi traccia di tristezza. Non abbiate timore di seguire il vostro cuore: gli astri vi guideranno verso qualcuno che ha già catturato la vostra attenzione. Nel lavoro, sarete autonomi e avrete ottimi rapporti con i colleghi.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno lunedì 29 aprile;

lunedì 29 aprile; ★★★★★ martedì 30, mercoledì 1, giovedì 2;

★★★★ venerdì 3 maggio;

★★★ sabato 4 maggio;

★★ domenica 5 maggio 2024.

♏ Scorpione: voto 6. Il periodo inizierà lentamente, secondo le previsioni astrologiche, ma guadagnerà slancio verso la fine.

In amore, potreste raccogliere i frutti del vostro impegno, trovandoli piacevoli. Nonostante possano sorgere invidie, ignoratele e concentratevi sul positivo. I single saranno stimolati dalla Luna, aumentando la loro socievolezza e desiderio di libertà. Godetevi un momento di svago con gli amici, trascurando per un attimo i problemi. Sul fronte lavorativo, le stelle promettono un aumento dei guadagni. Gestite le questioni in sospeso con pazienza e determinazione.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ venerdì 3, domenica 5;

★★★★ mercoledì 1, giovedì 2, sabato 4;

★★★ martedì 30 aprile;

★★ lunedì 29 aprile 2024.

♐ Sagittario: voto 6. Sarà un periodo ordinario per voi del segno.

In amore, potrebbe essere una settimana tranquilla e forse anche speciale per qualcuno. Venere sarà favorevole, quindi con il partner le cose dovrebbero migliorare, regalandovi una serata pacifica. I single affronteranno una questione sentimentale difficile con saggezza e saranno ascoltati con interesse. Dimostreranno il loro senso pratico e capacità organizzative, ottenendo riconoscimento. Vi sentirete in forma e farete scelte sentimentali sagge. Nel lavoro, sarete veloci nel superare gli ostacoli e muoverete le pedine giuste. Avvicinerete persone autorevoli che vi stimeranno e apprezzeranno.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ martedì 30, sabato 4;

★★★★ lunedì 29, mercoledì 1, domenica 5;

★★★ giovedì 2 maggio;

★★ venerdì 3 maggio 2024.

♑ Capricorno: voto 7.

Domani, voi del segno zodiacale, potrete affrontare il periodo senza preoccupazioni particolari. La capacità di concentrarsi sulle situazioni in sospeso sarà fondamentale. In ambito amoroso, superando gli ostacoli attuali, avrete grandi benefici nel lungo termine grazie all'influenza positiva della Luna. Saprete ripristinare l'armonia e la serenità nel rapporto o in altre situazioni importanti. Per i single, la situazione sentimentale potrebbe essere ancora in fase di valutazione, quindi evitate di fare progetti a lungo termine. Sul fronte lavorativo, dopo una fase difficile, inizierete a vedere la luce in fondo al tunnel. Vi sentirete più leggeri e disponibili.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno domenica 5 maggio;

domenica 5 maggio; ★★★★★ lunedì 29, venerdì 3;

★★★★ martedì 30, sabato 4;

★★★ giovedì 2 maggio;

★★ mercoledì 1° maggio.

♒ Acquario: voto 10. Per voi del segno, la settimana si prospetta piena di successi e soddisfazioni. Siete ansiosi di questo momento, vero? Approfittate al massimo delle giornate positive, soprattutto quando la Luna entrerà nel vostro segno, martedì 30 aprile. Non lasciate sfuggire le opportunità che si presenteranno. Sul fronte lavorativo, il vostro impegno vi porterà a raggiungere risultati significativi in modo rapido e efficace. Tuttavia, assicuratevi di comunicare regolarmente con gli altri per evitare di farli sentire trascurati. La condivisione delle vostre esperienze può ridurre il senso di solitudine, sia per voi che per coloro che vi sono vicini.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno martedì 30 aprile (Luna nel segno);

martedì 30 aprile (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 1, giovedì 2, sabato 4;

★★★★ lunedì 29, venerdì 3, domenica 5.

♓ Pesci: voto 9. L'oroscopo della settimana dal 29 aprile al 5 maggio prospetta senza preoccupazioni il periodo. Date le eccellenti configurazioni astrali, considerate queste giornate ideali per prendere decisioni importanti. In amore, vi immergerete in un'atmosfera romantica e quasi fiabesca. Approfittate della vostra voglia di scoprire cose nuove, anzi, utilizzatela più spesso: le stelle vi forniranno un surplus di vitalità. I single avranno tutte le carte in regola per trascorrere giornate serene, adattandosi abilmente alle circostanze. Ricordate, la fortuna premia l'audacia; cogliete ogni opportunità e godetevi le sorprese e le proposte che arriveranno. Nel lavoro, la fortuna è solo una parte della formula, il resto dipende da voi! Gli astri vi forniranno l'energia e lo slancio necessari per osare.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: