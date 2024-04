L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 4 aprile per quel concerne gli ultimi sei segni zodiacali: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno e Acquario potranno contare su stelle altamente di parte in grado di anticipare gioie future, Sagittario e Pesci, invece, avranno a che fare con una giornata stabile, valutati con quattro stelle indicative di routine e normalità. Sotto le attese infine il periodo per i nativi della Bilancia e dello Scorpione, rispettivamente considerati con due e tre stelle in classifica.

Previsioni astrali del 4 aprile, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. L'oroscopo di giovedì vi proietta verso un periodo non particolarmente favorevole, è un dato quasi certo. Non accettate proposte a cui non date piena adesione e rimanete fedeli al vostro istinto, senza lasciarvi influenzare dagli altri. Sul fronte professionale, affronterete questioni delicate che richiederanno massima attenzione e concentrazione. Per quanto riguarda la sfera privata, se siete single, vi troverete a valutare vari potenziali partner, ma nessuno potrebbe realmente conquistarvi. Non esitate a chiedere supporto se ne avete bisogno, evitando di affrontare tutto da soli, e non scaricate la tensione sugli altri in caso di insuccesso.

È importante non esagerare e, soprattutto, evitare le persone invidiose, le quali potrebbero cercare di ostacolarvi. Ascoltate il vostro istinto e procedete con fiducia.

Scorpione: ★★★. Un eventuale comportamento altalenante questo giovedì potrebbe confondere le persone intorno a voi, che siano amici, familiari o colleghi. Tuttavia, per emergere dalla situazione, sarà meglio affidarsi all'astuzia piuttosto che al fascino e alla sensualità.

In ambito sentimentale, se risulterete troppo ansiosi, è consigliabile adottare una certa distanza e razionalità nelle azioni e nei rapporti interpersonali. Nel prendere decisioni di coppia, se il vostro partner vi dovesse veramente infastidire, sarà utile guardare le situazioni con chiarezza o semplicemente non darvi troppo peso, poiché non è il momento opportuno.

Se siete single, potreste sentirvi irritabili e avrete le vostre ragioni: qualcuno potrebbe causare confusione nel vostro ambiente. I familiari potrebbero tornare a richiedere più attenzione da parte vostra. Nel lavoro, se siete lavoratori autonomi, dovrete prestare particolare attenzione all'organizzazione e alla pianificazione dei progetti.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 4 aprile annuncia che il Sole influenzerà positivamente il vostro segno, portando con sé un'energia vitale e un senso di protagonismo capace di regalare un pizzico di positività e sprazzi di fortuna. Avrete abbondanza di vitalità e la possibilità di esprimere pienamente il vostro spirito altruistico. Approfittate di questa energia per trascorrere una serata felice con le persone a voi care.

Se siete single, incoraggiati dalle stelle, tornerete attivamente alla ricerca dell'amore. Sapendo di essere ammirati, soprattutto tra i vostri amici, acquisirete maggiore fiducia in voi stessi e la vostra autostima raggiungerà nuove vette. Con l'avanzare della primavera, nuovi progetti entusiasmanti si presenteranno e non vedrete l'ora di metterli in corso d'opera. Nel mondo del lavoro, le intuizioni rapide e brillanti ispirate dalla Luna saranno preziose. Preparatevi a pianificare nuove iniziative e a mettere in atto nuove strategie.

Oroscopo e stelle del 4 aprile, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Un periodo propizio ai sentimenti si prospetta in generale, da valorizzare non solo le relazioni affettive ma anche i rapporti interpersonali.

Con la Luna in Acquario pronta a brillare anche nei confronti del vostro segno, il mese appena iniziato proseguirà in sintonia con le vostre aspettative e desideri. Tuttavia, fate attenzione a non essere troppo ingenui, il tutto per evitare confusioni che potrebbero ostacolare il completamento dei vostri impegni. In questo periodo, l'amore sarà il vostro rifugio e vi offrirà momenti veramente speciali da vivere in simbiosi con chi amate. Nel contesto lavorativo, sarà importante adottare una mentalità più flessibile nei confronti dei colleghi e delle situazioni. Cercate di affrontare le situazioni importanti con un approccio più rilassato, consapevoli che, anche in questo modo, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi.

Acquario: ★★★★★. L'oroscopo quotidiano vede con favore la presenza della Luna nel vostro segno. L'Astro d'Argento vi infonderà nuovamente fiducia in voi stessi. Il vostro partner potrà rivolgersi a voi per dei consigli, sapendo di poter contare sulla vostra saggezza, che deriva non solo dalle esperienze di vita ma anche da una profonda maturità interiore. Se siete single, una ventata di positività solleverà il vostro spirito e vi metterà in contatto con coloro che condividono i vostri ideali. È il momento di ascoltare i veri amici, pronti ad aiutarvi e a fornirvi le informazioni necessarie per prendere le decisioni migliori. In amore, qualunque sia la vostra situazione, siate fiduciosi perché sarete comunque vincenti.

Nel lavoro, sentirsi sempre più bene sarà una costante nel corso del periodo. La vostra intuizione, supportata dalla logica, vi condurrà a ottime idee: sarete straordinariamente concentrati.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 4 aprile, promette un periodo stabile, anche se influenzato dalla scontata normalità. Il dilemma per questo giovedì si presenta sempre quando si tratta di decidere se dedicare il tempo agli amici o concentrarsi sul partner, sui figli o su voi stessi. Sta a voi prendere questa decisione, anche se potrebbe essere influenzata da esigenze lavorative improvvise o impegni irrinunciabili che potrebbero mandare tutto all'aria. Se un collega di lavoro dovesse ritirarsi all'ultimo momento, potrebbe spettare a voi sostituirlo: mantenete la calma, considerando che potreste trovarvi nella stessa situazione.

In amore, potrebbe capitare l'opportunità di trascorrere momenti dolci e stimolanti con il partner in modo imprevisto: coglietela al volo, perché si vive una volta sola! Quando siete sereni e rilassati, potreste essere inclini a indulgere in eccessi culinari: cercate di non esagerare.