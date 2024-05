L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 23 maggio. Sotto la lente astrale i segni appartenenti al filotto relativo alla seconda metà dello zodiaco. In ottima evidenza il Sagittario, sottoposto alle amorevoli cure della Luna, presente nel segno già dalla mattinata di giovedì. Non altrettanto promettente il giro di boa infrasettimanale per i Pesci, interessati da una fase astrale poco positiva.

Previsioni astrologiche del 23 maggio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Una giornata piuttosto gradevole si profila all'orizzonte, pronta a inserirsi nel vostro quotidiano.

Anche se ci sono stati e ci saranno momenti migliori, prendetevi quello che c'è, consapevoli che qualcuno potrebbe trovarsi in una situazione peggiore della vostra. Grazie alla Luna in una posizione semi favorevole, vi sentirete in sintonia con l'energia circostante, mostrandovi vivaci, curiosi e straordinariamente affascinanti. Basterà un piccolo gesto al vostro partner per catturare la sua attenzione. Per i single, se sentiste di essere pronti per una nuova avventura, sarete spronati a prendere l'iniziativa. Fate il primo passo senza esitazione, sarete accolti con naturalezza. Nel lavoro, la giornata si aprirà con buone premesse: scoprirete una novità che potrebbe rivelarsi fondamentale.

Scorpione: ★★★★★.

Una giornata eccezionale vi attende nell'ambito dell'amore, superando di gran lunga le vostre aspettative. Questo periodo richiede di giocare d'anticipo, poiché avrete dalla vostra parte una parte significativa dell'universo. Fin dalle prime ore del mattino vi troverete su un'onda positiva che vi accompagnerà per il resto del periodo.

In amore, la relazione di coppia offrirà molto di più di quanto faccia di solito, e dovreste averne la più totale convinzione. Potete fare affidamento sulla Luna in Sagittario, che vi sosterrà in modo così favorevole da alleggerirvi e mettervi in uno stato d'animo migliore. Per i single, potrebbe esserci ancora qualche turbolenza nella sfera sentimentale: cercate di risolvere le questioni in sospeso, con calma.

Se sentite l'impulso di fare una dichiarazione, non esitate a farlo. Nel lavoro, importanti novità in arrivo: una svolta significativa vi attende.

Sagittario: "top del giorno". La Luna arriva nel segno. In amore, l'Astro d'Argento donerà serenità profonda e comunicazione eccellente all'interno della coppia. Affronterete con partner le conversazioni più delicate, senza temere conseguenze negative. Riuscirete a utilizzare la vostra intelligenza per risolvere questioni che fino a poco tempo fa vi hanno preoccupato, creando così qualcosa di positivo. Single, i rapporti, specialmente quelli virtuali o distanti, andranno alla grande. Coloro con problemi avranno comunque stimoli positivi. Nel periodo tutto sembrerà girare a meraviglia: vi sentirete forti, energici e la vita sentimentale vivrà momenti eccezionali.

Nel lavoro, vi sveglierete pieni di proposte, determinati e con grande fiducia. Credete sempre nelle vostre potenzialità e affrontate la vita con un sorriso: tutto andrà per il meglio.

Oroscopo e stelle del 23 maggio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Si prospetta un giovedì abbastanza positivo. Se avete faccende finanziarie o familiari da risolvere, preparatevi a seguire con attenzione la gestione della vostra economia. Presto affronterete una spesa significativa legata alla casa, il che richiederà massimo impegno. Con un po' di costanza in più, riuscirete a superare ogni ostacolo. In amore, se qualcosa negli ultimi tempi è cambiato nel rapporto di coppia, non date tutta la colpa al partner: ogni situazione è sempre al cinquanta e cinquanta.

Con questo in mente, sarà meglio per voi rimandare eventuali discussioni importanti. Single, avrete l’opportunità di uscire dalla routine e seguire un percorso affascinante, anche se pieno di insidie: muovetevi con cautela. Nel lavoro, iniziate a pensare a nuove idee. Le configurazioni astrali vi saranno favorevoli, aiutandovi a trovare soluzioni.

Acquario: ★★★★. Questo quarto giorno della settimana si prospetta in gran parte promettente, sebbene vi sia qualche aspetto meno piacevole. La Luna in Sagittario continuerà a offrire supporto, favorendo in questa fase ritorni economici non indifferenti. In amore, non avrete bisogno di mostrare più di quello che già fate normalmente per dimostrare affetto.

In alcuni casi, però, l'eccessiva possessività potrebbe danneggiare il rapporto. Ascoltate il cuore, troverete le parole giuste per esprimere i sentimenti, regalando a entrambi momenti di serenità. Single, è il momento di dare una svolta alla vostra vita: riuscirete a progredire verso una felicità autentica. Le stelle suggeriscono di far pace con sé stessi, magari risolvendo qualche errore del passato. Nel lavoro, sfruttate al meglio ogni minuto del vostro tempo. La determinazione vi aiuterà a gestire meglio le cose.

Pesci: ★★. Periodo di stress generalizzato. Ultimamente alcuni problemi sono emersi perché avete fatto o detto più del necessario, andando oltre le vostre capacità. Negli ultimi tempi non è stato facile vedervi sereni; i nuovi progetti procedono bene, ma lo stress influisce negativamente.

Rimanderete incontri importanti e cercherete di farvi consigliare. Sarà fondamentale fare due conti, poiché, sebbene il periodo peggiore sia passato, occasionalmente riaffioreranno vecchi problemi. In amore, sarà il momento giusto per cogliere ogni desiderio della vostra dolce metà e farne tesoro. Il problema è mantenere a lungo la stessa sintonia; fate una sincera autoanalisi per migliorare il rapporto di coppia. Nel lavoro, il periodo non dovrebbe costituire un grosso problema, sempre che riusciate a moderare le aspettative. All’occasione dimostrerete di sapervi muovere agilmente.