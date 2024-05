L'oroscopo del weekend sulla fortuna di sabato 25 e domenica 26 maggio è pronto a dire come sarà il fine settimana dei dodici segni zodiacali. Al primo posto in classifica, baciati dalla buona sorte, i Capricorno, sostenuti da una meravigliosa Luna nel segno. Al secondo e terzo posto rispettivamente Cancro e Bilancia, valutati in periodo fortunato.

Previsioni zodiacali della fortuna weekend 25-26 maggio e posizioni: molto bene anche Gemelli

12° posto - Vergine. Non lasciatevi abbattere da eventuali momenti di tristezza. Ricordate momenti felici del passato per ritrovare il sorriso e rendere felici anche le persone intorno a voi.

Per i single, l'ambiente circostante sarà agitato per motivi noti, ma non ci sarà nulla che possiate fare per cambiare la situazione. Concentratevi su voi stessi, evitando di alimentare pettegolezzi che potrebbero danneggiare la vostra serenità. Accettate che gli imprevisti possano presentarsi e preparatevi ad affrontarli con calma, senza lasciarsi sopraffare dall'ansia. Ogni evento porta con sé una lezione, cercate sempre di vedere il lato positivo.

11° posto - Acquario. In programma un fine settimana sicuramente impegnativo, particolarmente intenso per alcuni di voi con un ascendente sfavorevole. Diversi Acquario potrebbero dover affrontare situazioni impreviste, tali da complicare ulteriormente il periodo.

L'umore sarà basso e le soluzioni sembreranno scarse: mantenete la calma e lasciate che il tempo faccia il suo corso. In amore, potrebbero sorgere discussioni legate a questioni familiari, ma l'affetto con il partner sarà così solido da risolvere rapidamente ogni divergenza. Tranquillizzatevi e cercate di mantenere un atteggiamento distaccato e sereno.

I single sentiranno una grande confusione in ambito sentimentale.

10° posto - Leone. In arrivo due giornate poco affidabili. Pertanto, questa parte conclusiva della settimana non si prospetta come sperato, risulta segnata da vicissitudini molto stressanti. In campo sentimentale, il periodo dissonante pronostica diversi frangenti difficili, per cui sarà necessario giocare in difesa.

Restate calmi, evitate litigi o scontri diretti con il partner, perché potrebbero solo peggiorare la situazione. Rilassatevi, cercate di mantenere la serenità. Single, riflettete su alcune situazioni poco felici vissute ultimamente. Dire basta a compromessi che sembrano inevitabili, potrebbe rendere questo periodo della vostra vita più leggero e vivibile. Non lasciatevi spaventare, ma organizzatevi al meglio per affrontare qualsiasi situazione.

9° posto - Scorpione. Vi attendono due giorni interessati da un sottotono generale. Gli astri consigliano di prepararsi a gestire gli alti e bassi di questo fine settimana. Se manterrete la calma e non darete troppo peso ai problemi marginali, riuscirete a trovare un po' di serenità.

In amore, considerate la situazione delicata e cercate di evitare discussioni inutili, dedicando parte del tempo disponibile, al riposo fisico e mentale. La giornata di domenica infine, potrebbe vedervi più stanchi del solito, soprattutto in ambito affettivo, dove potrebbe emergere insoddisfazione o distacco. Single, se aveste motivo di risentimento, affrontate la situazione direttamente con chi di dovere. Fate attenzione anche alla dispersione delle risorse. Organizzatevi bene per evitare che le vostre energie vadano sprecate.

8° posto - Pesci. Si prospetta un fine settimana immerso nella solita routine. Se l'ansia vi assale, reagite con determinazione: troverete sicuramente la grinta necessaria per affrontare qualsiasi momento "no".

Tuttavia, è prudente evitare mosse impulsive e agire con riflessione. Nel campo sentimentale, la comunicazione con il partner sarà fluida, più semplice rispetto ai giorni precedenti. Che siate in una relazione consolidata o agli inizi di una nuova storia, si prospetta un discreto weekend. Per i single, potrebbe arrivare un momento di svolta inaspettato, con qualcuno che finalmente nota il vostro interesse, superando la vostra riservatezza. Grazie alla benefica influenza lunare, sarete più aperti emotivamente e il vostro cuore batterà con entusiasmo. L'intuito sarà particolarmente acuto in questa fase.

7° posto - Sagittario. La giornata di sabato sarà caratterizzata da benessere e positività in molti ambiti.

Mentre domenica, se vi sentirete stanchi o annoiati, rilassatevi, perché Venere, il Pianeta dell'amore, vi sosterrà con un'influenza benefica al 70%. In amore, proverete una forte energia emotiva stando con il vostro partner, rafforzando ulteriormente i vostri sentimenti. Sarete pronti a riscoprire il piacere di emozioni che avevate quasi dimenticato. Per i single, finalmente acquisirete una maggiore consapevolezza di sentimenti. La sensibilità sorprenderà piacevolmente chi vi corteggia: vedrete quanto sarà apprezzata! Sarà essenziale una buona organizzazione, soprattutto negli affari, poiché alcuni astri non saranno favorevoli. Pianificate con attenzione ogni cosa.

6° posto - Toro. Il prossimo fine settimana si prospetta sereno, senza difficoltà rilevanti.

Quasi tutto il periodo scorrerà con calma e la tranquillità vi permetterà di rimettere in gioco alcuni progetti rimasti in sospeso. In amore, i sentimenti saranno al centro delle due giornate, con momenti interessati da lievi sprazzi di buona fortuna. Si aprirà una soluzione per eventuali problemi in corso, soprattutto nel tardo pomeriggio di sabato. La vita affettiva sarà molto gratificante: chi ha vissuto un periodo di instabilità, ritroverà slancio e intesa. Per i single, sarà il momento di fare tesoro delle esperienze passate, trovando nelle vecchie lezioni la chiave per sciogliere dubbi e nodi. Le incertezze aiutano a crescere e a evitare errori. Con la fiducia in voi stessi, riuscirete a coinvolgere qualcuno in una iniziativa che vi sta a cuore.

5° posto - Ariete. Questa parte conclusiva della settimana inizierà in modo tranquillo, con due giornate interessate da lievi scampoli di fortuna. Anche se la strada verso la felicità non sarà priva di ostacoli, riuscirete comunque a raggiungere i vostri obiettivi, un traguardo già di per sé significativo. La vita sentimentale sarà comunque positiva: sarete più convincenti del solito, anche se in alcune situazioni questo potrebbe non bastare. In molti casi, il desiderio di vicinanza fisica ispirerà le coppie a cercare il contatto, portando al vertice della passione diversi momenti. Per i single, la giornata di sabato sarà piacevole per l'amore; domenica invece vi dedicherete in maggioranza a svaghi e amicizie.

4° posto - Gemelli. Benissimo il periodo, fortunato e portatore di novità emozionanti. Potrebbero arrivare una serie di brillanti idee da mettere in atto, opportunità da cogliere al volo e nuove proposte da valutare attentamente. Anche dal punto di vista finanziario, le prospettive sembrano molto favorevoli, con buone notizie in arrivo per molti di voi. In amore, affronterete la giornata con un sorriso sulle labbra e il cuore sereno, godendo di momenti di armonia con il partner: organizzate una sorpresa speciale per poi festeggiare insieme. Per i single, l'intuito sarà affilato come una lama, consentendovi di gestire gli eventi con saggezza. Gli amici potrebbero cercare il vostro sostegno e i vostri consigli, e voi sarete in grado di offrire un contributo convincente.

3° posto - Bilancia. Sabato e domenica prossima si preannunciano estremamente fortunati, dall'inizio alla fine. È il momento ideale per essere sinceri e mettere in mostra i vostri migliori sentimenti. Vivrete situazioni iniziate male, poi concluse in modo felice. L'importante sarà mantenere sempre alta la determinazione e non lasciarsi mai abbattere. Anche nell'ambito amoroso, sarete pieni di energia e desiderosi di rinnovamento. Approfittate di questo periodo favorevole per esaudire qualche desiderio. Rimanere sempre autentici, per i single, sarà importante per trovare un equilibrio nella comunicazione: evitate di eccedere, per non rischiare di annoiare. Se riuscirete a trovare un giusto equilibrio, potrete scatenare scintille in incontri significativi.

2° posto - Cancro. La settimana preannuncia un gran bel finale, estremamente fortunata. Possibili gesti collaborativi o di affetto sorprenderanno positivamente le persone intorno a voi, grazie alla buona energia che accompagnerà e che influenzerà le vostre future scelte di vita. Nell'ambito amoroso, l'energia positiva della Luna in Capricorno porterà eventi felici e una rinnovata passione, spingendo molti a dedicarsi completamente alla persona amata. Per i single, fidarsi dei propri istinti e delle buone intuizioni sarà fondamentale: sfruttate ogni sentore di positività, gli astri vi guideranno in caso di scelte. Quando si è sereni, tutto sembra andare per il verso giusto, portando una sensazione di sicurezza e tranquillità interiore.

1° posto - Capricorno. Weekend super fortunato! Sia sabato 25 che domenica 26 maggio saranno interessati da una eccezionalmente fase di buona sorte, soprattutto per quanto riguarda gli affari del cuore. L'arrivo di una luminosa Luna nel segno, positiva al massimo, offrirà notevoli opportunità da sfruttare in amore e nei legami affettivi in generale. Le situazioni complesse legate ai sentimenti troveranno finalmente una risoluzione equilibrata. Molte coppie consolideranno la loro intesa, progettando un futuro solido teneramente insieme. Sarà possibile trasformare ogni desiderio in realtà. Per i single, si prospettano due giornate ricche di novità: incontri emozionanti con promesse di momenti felici in arrivo. Ottime anche le opportunità finanziarie.