L'oroscopo della giornata di venerdì 24 maggio annuncia l'arrivo del pianeta Venere nel segno dei Gemelli, che dimostrerà sentimenti più profondi verso il partner, anche se la Luna sarà ancora in opposizione, mentre per il Sagittario potrebbe aprirsi una parentesi difficile in amore. Il Leone ritroverà serenità, aiutato da un cielo ora molto più sereno, mentre Giove e Mercurio aiuteranno i nativi Capricorno a trovare soluzioni adeguate al lavoro.

Previsioni oroscopo venerdì 24 maggio 2024 segno per segno

Ariete: previsioni astrali interessanti dal punto di vista sentimentale.

A partire da questo venerdì, la Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e potrebbero dare una spinta alla vostra relazione di coppia, oppure stringere nuovi legami se siete single. Nel lavoro svolgerete le vostre mansioni in modo quasi istintivo. Sappiate però che non sempre questo tipo di approccio potrebbe funzionare. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale appagante nonostante il pianeta Venere lascerà il vostro cielo. Gli influssi benefici di Venere si faranno sentire ancora per un po’, e la vostra relazione di coppia vi darà ancora molte soddisfazioni. Sul fronte professionale potrete contare su stelle come Mercurio e Giove per mettere insieme progetti davvero interessanti e di successo. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà il pianeta dell'amore Venere entrare nel vostro segno zodiacale.

La vostra vita sentimentale sarà destinata a migliorare, ma attenzione alla Luna ancora in opposizione. Dovrete avere ancora pazienza prima di poter vivere al meglio il vostro rapporto. Settore professionale stabile, anche se in questo periodo la mole di lavoro non sarà così elevata. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di venerdì discreta per voi nativi del segno.

Questo cielo sarà poco influente con voi, ciò nonostante il rapporto con la persona che amate può rivelarsi comunque appagante se sapete come viverlo. In ambito lavorativo arriveranno alcune soddisfazioni grazie a Mercurio e Giove, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Leone: con Venere in sestile dal segno dei Gemelli ritroverete finalmente un po’ di serenità in amore.

Single oppure no, potrebbe essere il momento adatto per costruire un rapporto migliore con la vostra fiamma. Approfittate inoltre della presenza positiva della Luna. In ambito lavorativo dovrete ancora impegnarvi molto per raggiungere i vostri obiettivi. Di contro, nonostante le mille difficoltà, riuscirete a essere un po’ più ottimisti. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che tenderà a complicarsi in questa giornata di venerdì. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, il rapporto con la persona che amate potrebbe non essere così semplice da vivere nel prossimo periodo. In ambito lavorativo continuerete a svolgere bene le vostre mansioni, anche se il vostro entusiasmo potrebbe non essere così elevato.

Voto - 6️⃣

Bilancia: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Con Venere in trigono dal segno dei Gemelli, riuscirete a vivere la vostra relazione di coppia in maniera più affiatata. Se siete single alcuni nuovi rapporti potrebbero farsi molto interessanti. In ambito lavorativo porterete avanti le vostre idee con impegno, ma attenzione a non dare nulla per scontato. Voto - 8️⃣

Scorpione: finalmente il pianeta Venere non sarà più in cattivo aspetto. La vostra relazione di coppia si rivelerà più affiatata nel prossimo periodo. Sarà dunque il momento adatto per provare a costruire un rapporto migliore. In ambito lavorativo non sarete ancora in splendida forma a causa di Giove e Mercurio, ciò nonostante ce la state mettendo tutta per poter ottenere di più dai vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Sagittario: con Venere in opposizione dal segno dei Gemelli potrebbe aprirsi una parentesi difficile della vostra vita sentimentale. La Luna sarà favorevole in questa giornata, e sarà necessario sfruttarla al meglio per fortificare il vostro legame. Sul fronte lavorativo troverete nuove idee da sperimentare, ciò nonostante non dovrete essere precipitosi. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile in questa giornata di venerdì. Anche se Venere non sarà più così favorevole, avrete ancora buone occasioni per vivere al meglio il vostro rapporto. Occasioni che però dovrete essere saper individuare e sfruttare bene. In ambito lavorativo sarete molto abili in quel che fate. Con Mercurio e Giove in trigono i buoni risultati non tarderanno ad arrivare.

Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali in rialzo per voi nativi del segno. Il pianeta Venere si muoverà a vostro favore, e il rapporto con il partner tornerà a essere più appagante per voi. Sul fronte professionale ci saranno ancora alcuni dubbi e incertezze da risolvere. Con Mercurio e Giove in quadratura dovrete avere pazienza, soprattutto se state lavorando a progetti importanti. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale in calo a partire da questa giornata di venerdì. Il pianeta Venere si troverà in quadratura dal segno dei Gemelli, e non vi darà molte possibilità per una relazione di coppia appagante. Per quanto riguarda il lavoro sarete ancora al top grazie a Giove e Mercurio, con idee e progetti sempre interessanti da sviluppare. Voto - 6️⃣