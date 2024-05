L'oroscopo del weekend dell'1 e 2 giugno vede un Ariete più spensierato grazie a una forte Luna in congiunzione, mentre i Capricorno riusciranno a distinguersi al lavoro. L'Acquario godrà di un cielo splendido per condividere emozioni e sentimenti con il partner, mentre il Cancro sarà più flessibile al lavoro.

Previsioni oroscopo weekend 1-2 giugno 2024 segno per segno

Ariete: il primo fine settimana del mese si rivelerà piacevole e spensierato. Troverete una buona intesa con il partner grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, soprattutto voi nati nella prima decade.

Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti con un certo interesse ed entusiasmo. Voto - 9️⃣

Toro: sfera sentimentale stabile e soddisfacente. Questo cielo sarà abbastanza sereno nei vostri confronti, ma poco influente. Per vivere una buona storia d'amore, cercate di non prendervi troppe libertà. In ambito lavorativo dimostrerete buone abilità e forza di volontà, che vi spingeranno a gestire in modo ottimale le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale serena. La Luna e Venere in buon aspetto vi metteranno nelle condizioni migliori per godere di una relazione sentimentale affiatata e piacevole. Per quanto riguarda il lavoro potreste un po’ rallentare il ritmo in questo periodo, ma va bene così considerato questo breve momento di vacanza.

Voto - 8️⃣

Cancro: sarete un po’ più flessibili in campo professionale. Riuscirete a gestire i vostri progetti in modo diverso grazie a Mercurio in sestile, centrando buoni risultati. In amore la Luna in quadratura potrebbe rappresentare un ostacolo per la vostra relazione di coppia. Abbiate pazienza, perché le cose con il partner miglioreranno in fretta.

Voto - 7️⃣

Leone: periodo ottimo sul fronte sentimentale. La Luna e Venere saranno favorevoli nei vostri confronti, e vi permetteranno di vedere il buono della vostra relazione di coppia in un periodo dove alcune cose non vanno bene per voi. Nel lavoro non ci saranno grandissime soddisfazioni al momento, e sarà necessario cercare di fare qualcosa per cambiare direzione.

Voto - 7️⃣

Vergine: il lavoro vi darà buone soddisfazioni in questo periodo grazie a Mercurio in trigono. Sarete spinti a trovare nuove soluzioni per i vostri progetti, che possano spingervi a fare e ottenere di più. In amore Venere sarà in quadratura, e non sempre potreste riuscire a incontrare il consenso della persona che amate. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale discreta. La Luna e Venere saranno in contrapposizione. A volte potreste causare piccole incomprensioni con la vostra fiamma. In ambito lavorativo dimostrerete di essere capaci in quel che fate, ma dovrete dimostrare il vostro talento anche a lungo termine. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo stabile sul fronte amoroso. Il rapporto con il partner sarà più che soddisfacente, ma mai eccessivamente romantico.

Per quanto riguarda il lavoro potreste sentire la necessità di cambiare, di trovare nuovi stimoli professionali, o semplicemente trovare metodi migliori per alcuni progetti in corso. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni altalenanti in ambito amoroso. La Luna sarà favorevole dal segno dell'Ariete, ma con Venere in opposizione, non sarà facile costruire una relazione affiatata. In ambito lavorativo Marte sarà ancora favorevole. Sarete pieni di energie e voglia di fare, ma serviranno anche idee valide da sviluppare. Voto - 6️⃣

Capricorno: non sarà un periodo estremamente romantico considerata la Luna in quadratura. Soprattutto se siete single, dovrete essere più coraggiosi e riuscire a farvi avanti se nel vostro cuore c'è una persona speciale.

In ambito lavorativo dimostrerete impegno e buone idee in quel che fate grazie alla posizione favorevole di Mercurio, riuscendo a distinguervi dagli altri. Voto - 7️⃣

Acquario: primo fine settimana del mese ottimo per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto, riuscirete a costruire un rapporto sincero e affiatato con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo Marte vi spingerà a dare di più per i vostri progetti, ma con Mercurio in quadratura non sempre potreste avere idee geniali. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale discreta. Nel lavoro potrete contare su Mercurio per gestire bene le vostre mansioni. Sul fronte sentimentale invece ci sarà Venere in quadratura, che potrebbe rendere complicato il rapporto con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣