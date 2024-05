L'Oroscopo informa che la prossima settimana, fino al 2 giugno, promette momenti di forte batticuore per i segni dello zodiaco: se l'amore sarà ballerino per la Vergine, i nati sotto il segno dei Pesci faranno conquiste promettenti. Di seguito le previsioni astrali della settimana e la classifica da 2 a 5 cuori.

Male l'amore per Vergine, Toro e Sagittario

Vergine: 2 cuori - Amore e umore ballerino in questa settimana, in cui la voglia di uscire sarà poca a causa dello stress. Troppi impegni colmano la vostra vita, a dispetto della famiglia e dei sentimenti.

Dovreste cercare di cancellare qualcosa dall'agenda, o per lo meno delegare il delegabile. Non lasciate che i problemi si riversino tra le mura domestiche. Con il partner qualcosa non va e non sembra esserci modo di comunicare.

Toro: 2 cuori - Le giornate che vi attendono saranno piene di impegni e, forse, test o esami. Qualcosa vi impensierisce. Come se non bastasse, l'amore è così lontano dalla vostra vita. Potreste rivedere una persona del passato che, ancora oggi, vi sta a cuore, rendendovi conto che non riuscite a smettere di pensarla.

Sagittario: 2 cuori - Settimana con poca energia sentimentale. L'entusiasmo scarseggia, soprattutto se siete impegnati da molti anni. La crisi di coppia va vissuta con analisi e voglia di migliorare.

Se sentite che la relazione è giunta al capolinea, allora tagliate i ponti. Ma nel caso in cui ci fosse qualcun altro che vi interessa, prima di lasciare il certo per l'incerto aspettate qualche mese e vedete se i vostri sentimenti mutano.

Segni zodiacali con settimana amorosa così così

Leone: 3 cuori - Potreste dover prendere una scomoda decisione in questa settimana in cui i sentimenti saranno in primo piano.

Se siete in coppia, l'onestà è tutto. Se siete single, non preoccupatevi troppo del passato. Accettate oppure proponete degli appuntamenti nel weekend, in modo da allargare la cerchia delle amicizie e, chissà, trovare l'amore. Siate voi stessi, non fingete di essere ciò che non siete soltanto per fare colpo su una persona.

Ariete: 3 cuori - L'energia celeste di questa settimana vi renderà molto caparbi in amore.

Le coppie in crisi potrebbero tornare a dialogare e a far pace. La passione va coltivata, quindi non siate troppo rigidi e lasciatevi andare. I cuori solitari non sembrano convinti di una nuova conoscenza: se non funziona, non funziona.

Cancro: 3 cuori - Non vergognatevi dei sentimenti che provate, nemmeno se c'è di mezzo l'età, i figli, la famiglia, la distanza. In amore siete soliti essere fatalisti e romantici. In settimana qualcuno potrebbe perdere la testa per voi, ma se siete in coppia evitate i tradimenti fisici. Qualcuno potrebbe convolare a nozze o intraprendere una convivenza entro l'estate.

Bilancia: 4 cuori - Avrete occasione di farvi le domande giuste in merito ai vostri sentimenti.

Forse siete in una relazione stabile da fin troppi anni e ne siete annoiati. O forse non siete più certi di provare amore per l'attuale partner. In ogni caso prendetevi del tempo per riflettere sul vostro cuore e ascoltatelo. Non fingiate che tutto vada bene.

Gemelli: 4 cuori - Le azioni conteranno moltissimo in questa settimana. L'amore sarà in primo piano sia per i single che per le coppie. Ci sarà da valutare una situazione, ma le stelle invitano a lasciarsi andare. Non fatevi troppe paranoie. Potreste affascinare una nuova persona e, magari, approfondire la sua conoscenza.

Acquario: 4 cuori - Il vostro cuore batterà all'impazzata in questa settimana che profuma di amore e sentimenti. Le coppie che stanno insieme da anni, potrebbero dare il via ad un nuovo progetto entusiasmante.

I single potrebbero incontrare qualcuno di interessante in un luogo insolito. Corteggiamento via web.

Sentimenti alle stelle per Pesci, Scorpione e Capricorno

Pesci: 5 cuori - In queste giornate l'amore è in primo piano rispetto alle altre cose. Farete conquiste più che promettenti. Chi è solo potrebbe perdere la testa per qualcuno di insolito, magari più grande di età. L'energia astrale promette ad alcuni pesciolini un viaggio destinato a cambiare l'esistenza. Non dovreste rintanarvi in casa, anzi uscite e vedete un po' di gente.

Scorpione: 5 cuori - Se c'è una persona che vi interessa, in settimana potreste capire di essere ricambiati. Fatevi avanti, siete rimasti fin troppo tempo in disparte ad invidiare la vita sentimentale altrui.

Queste giornate saranno promettenti. Il vostro cuore batterà all'impazzata, anche se siete in coppia. Il partner potrebbe sorprendervi.

Capricorno: 5 cuori - Non è da escludere che possiate innamorarvi follemente in questa settimana. I pianeti aiutano le conversazioni e i viaggi. L'attrazione scatterà quasi subito e sarà travolgente. Qualcuno di inaccessibile potrebbe innamorarsi di voi e dare il via ad un corteggiamento folle. Presto potreste sposarvi o avere dei figli, soprattutto se vi sentite pronti.