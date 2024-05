L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 maggio 2024 è pronto a mettere in evidenza previsioni e pagelle per i segni della prima tranche dello zodiaco. In primo piano la settimana in arrivo per i nati in Leone, (voto 10), super-favoriti dall'arrivo della Luna nel segno. Sette giornate performanti anche per Vergine (voto 9) e Toro (voto 8), entrambi appoggiati molto bene dall'Astrologia settimanale.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Riguardo la prossima settimana, le previsioni zodiacali indicano un periodo abbastanza positivo nel complesso.

In amore, riuscirete a gestire al meglio le vostre intenzioni: se siete in coppia, potrete notare un lieve miglioramento nella capacità di comprendere e supportare il partner. Inoltre, sarete in ottima forma fisica, pronti a soddisfare ogni desiderio della persona amata. Per i single, sarà importante mantenere il controllo delle proprie emozioni, specialmente in situazioni di confronto con la persona che vi interessa. Al suo cospetto evitate di essere a disagio, non arrossite, date libero spago alla naturalezza di spirito: vedrete che tutto andrà liscio. Nel lavoro invece, riceverete influenze astrali favorevoli. Vi sono buone opportunità per (ri)mettersi in evidenza. Allora, perché non cogliere l'attimo?

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

★★★★★ lunedì 13 e martedì 14;

★★★★ mercoledì 15, sabato 18 e domenica 19;

★★★ giovedì 16 maggio;

★★ venerdì 17 maggio.

♉ Toro: voto 8. La nuova settimana che sta per entrare, indica che vi attende un periodo molto positivo, convincente soprattutto dal punto di vista sentimentale e affettivo.

A parte le due giornate relative al weekend che saranno particolarmente pesanti, per quanto riguarda alcuni rapporti interpersonali. Per il resto del periodo invece le relazioni saranno solide e appaganti. In amore, sia per chi ha appena iniziato una nuova storia o per chi sta pensando di stabilirsi in una relazione più seria, vi sono ottime notizie.

Mostratevi sensibili e attenti ai vostri affetti, prendendovi cura di loro come mai avete fatto prima. Godetevi i bei momenti che condividete. Per i single, ci saranno nuove opportunità e un surplus di energia da investire. Farete sport, trascorrere del tempo con gli amici oppure vi tufferete in nuove avventure? Nel lavoro, sentirete una forte spinta a fare o disfare: è arrivato il momento di ottenere quei meriti che vi spettano da tempo.

La classifica settimanale di competenza del segno:

Top del giorno martedì 14 maggio (Luna in Toro);

martedì 14 maggio (Luna in Toro); ★★★★★ lunedì 13, mercoledì 15 (Mercurio in Toro) e giovedì 16;

★★★★ venerdì 17 maggio;

★★★ sabato 18 maggio;

★★ domenica 19 maggio.

♊ Gemelli: voto 7. I prossimi sette giorni in calendario si prospettano assolutamente non male, seppur non particolarmente eclatanti in termini di positività assoluta.

L'Oroscopo della settimana in questo caso prevede, per quanto riguarda l'amore, che vi muoverete all'interno di una normalità rassicurante. Per le coppie, sarà importante far emergere le questioni importanti al momento opportuno, cercando di trovare un equilibrio. Alcuni potrebbero sentirsi un po' a disagio, soprattutto coloro che sono eccessivamente orgogliosi e poco propensi ai compromessi. I single, invece, dovrebbero essere pronti a esplorare nuove strade per risolvere eventuali problemi aperti. Il consiglio è di dare ascolto a quella vocina ridondante che proviene dal vostro cuore: il resto è superfluo. Nel lavoro, potreste sentirvi emotivamente deboli e insoddisfatti. Tuttavia, non ci saranno motivi per grandi lamentele, quindi, meglio evitare situazioni che potrebbero mettervi in difficoltà.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

Top del giorno giovedì 16 maggio;

giovedì 16 maggio; ★★★★★ venerdì 17, sabato 18;

★★★★ mercoledì 15 e domenica 19;

★★★ lunedì 13 maggio;

★★ martedì 14 maggio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. Per voi nativi la settimana prossima si preannuncia poco impegnativa dal punto di vista delle incombenze, anche se potrebbero emergere piccoli spunti di criticità a livello interpersonale. In campo sentimentale vi sentirete gioiosi, diventando un esempio di buonumore per le persone che vi circondano. Grazie all'influenza di Venere, sarete belli e affascinanti, e avrete la sensazione di aver finalmente incontrato qualcuno all'altezza delle vostre aspettative.

I single, con il loro entusiasmo e savoir-faire, si meriteranno un posto di prestigio nella società o nel loro gruppo di amici. In molti, poi, senz'altro potranno risolvere vicende intricate, chiarire situazioni o persino intraprendere un cambiamento nella propria vita, se lo desiderano. In questo periodo, tutto sembra procedere nel modo giusto, quindi siate fiduciosi. Nel lavoro, fino ad ora avete evitato di esprimere la vostra opinione, ma da ora in avanti potete sentirvi liberi di parlare senza filtri.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno venerdì 17 maggio;

venerdì 17 maggio; ★★★★★ sabato 18 e domenica 19;

★★★★ lunedì 13 e giovedì 16;

★★★ martedì 14 maggio;

★★ mercoledì 15 maggio.

♌ Leone: voto 10.

L'Astrologia settimanale svela l'arrivo della Luna nel vostro settore. In amore, la presenza della "musa dei poeti" dipingerà sorrisi radiosi sui volti di molti nativi, regalando momenti di gioia a destra e manca, con le persone a cui volete bene. Se state cercando di gestire le emozioni ma desiderate condividere la vostra storia d'amore con il mondo, questo è il momento migliore per farlo: in bocca al lupo. I single, potranno contare su un cielo altamente a favore: arriveranno idee brillanti e facilità nella pianificazione di ogni giornata. Ogni impresa sarà coronata dal successo: dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, dai sogni a lungo accantonati ai giochi seduttivi un po' rischiosi, ma sempre affascinanti.

Nel lavoro, questa settimana promette ottime opportunità, grazie agli influssi lunari. Non si tratterà necessariamente di raggiungere nuovi traguardi, piuttosto di compiere piccoli passi che potrebbero portare lontano.

La scala di valori settimanale:

Top del giorno lunedì 13 maggio (Luna in Leone);

lunedì 13 maggio (Luna in Leone); ★★★★★ martedì 14, mercoledì 15 e domenica 19;

★★★★ giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18.

♍ Vergine: voto 9. L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 maggio preannuncia gran parte del periodo sotto l'influenza di ottime stelle. Per quanto riguarda l'amore, con la presenza dell'astro tra i più importanti a livello astrologico, la Luna, sarete in grado di trasformare ispirazioni in realtà tangibili. La serenità nella coppia costituirà un solido fondamento per una vita sentimentale appagante e duratura.

Molti di voi scriveranno un nuovo entusiasmante capitolo nel libro della propria vita. Se già in coppia, godrete di una complicità sana e confortante, e le relazioni attualmente in crisi potrebbero trovare una soluzione soddisfacente. Per coloro che sono ancora single, l'invito è quello di non lasciarsi ingannare da obiettivi irrealistici, soprattutto nel caso aveste altre opportunità, magari più concrete a portata di mano. Una questione irrisolta troverà soluzione, grazie all'aiuto di una persona fidata. Nel lavoro, si prospetta una ripresa lenta ma costante: era ora.

La classifica a stelline settimanale:

Top del giorno mercoledì 15 maggio (Luna in Vergine);

mercoledì 15 maggio (Luna in Vergine); ★★★★★ giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18;

★★★★ martedì 14 e domenica 19;

★★★ lunedì 13 maggio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana.