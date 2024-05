L'oroscopo di domani giovedì 23 maggio si lascia guidare dalla Luna Piena in Sagittario, che porta difficoltà amorose a questo segno zodiacale. Al contrario la giornata si pregusta fantasiosa e romantica per il Pesci, mentre lo Scorpione sarà geloso.

Previsioni astrologiche del 23 maggio: problemi d'amore per Sagittario

12. Sagittario: potrebbe non essere un periodo facile in amore, con problemi dietro l'angolo. Una promessa potrebbe venire infranta e i momenti speciali con il partner potrebbero sembrare lontani. Non vi sentite compresi dalla vostra famiglia.

Il successo e i riconoscimenti potrebbero essere scarsi, ma continuate a dare il meglio di voi stessi e siate più forti della procrastinazione. Avete bisogno di soldi, forse perché è spuntata una spesa imprevista o forse i recenti rincari hanno reso il vostro tenore di vita insostenibile. Mantenente la calma e reagite facendo attività fisica, mangiando sano e dedicandovi a un'attività che stimoli la motivazione.

11. Capricorno: potreste fare i conti con una certa freddezza in amore, destinata a fomentare le vostre preoccupazioni. Avete bisogno di un grosso scossone. Tendete a toccare il fondo prima di trovare la forza di risalire verso l'alto. In queste 24 ore cercate di esprimere i vostri sentimenti al partner in modo più aperto e caloroso, anche se non sarà affatto facile.

Se siete single, potreste avere paura di mettervi in gioco e conoscere nuove persone. La giornata sarà impegnativa e potreste affrontare alcuni ostacoli, tuttavia, con la vostra solita tenacia e determinazione riuscirete a superare tutto. Evitate di assumere posizioni statiche per troppo tempo.

10. Vergine: amore teso, ma nulla che non si possa superare.

Sarà bene mantenere la calma e affrontare i problemi con razionalità. Chi è solo dovrebbe evitare di tuffarsi in storie ingarbugliate. Non è facile trovare la persona giusta, ma questo non significa che dobbiate accontentarvi. Il lavoro potrebbe richiedere molta attenzione ai dettagli e potreste commettere degli errori se non state attenti.

Meglio evitare cibi grassi e zuccherati per mantenervi in salute. Optate per una dieta sana e ricca di frutta e verdura.

9. Ariete: la giornata potrebbe essere priva di passione e romanticismo. Se siete single, la possibilità di incontrare qualcuno di speciale potrebbe sembrare remota. Per chi lavora in proprio o è in cerca di nuove opportunità, non dovrà abbattersi. Se state lavorando a un progetto importante, potrebbe esserci qualche intoppo. Anche l'energia potrebbe essere bassa, non lasciatevi abbattere. Avete bisogno di parlare a qualcuno dei vostri disagi interiori ma scegliete con cura a chi rivolgervi.

I segni zodiacali a metà classifica

8. Toro: è prevista della tensione generale, ma nulla di insormontabile.

La giornata si presenta nella media, dovrete cercate di comunicare apertamente con il partner per evitare fraintendimenti. I cuori solitari dovranno sconfiggere l'insicurezza e farsi avanti con un potenziale partner. Lasciate perdere le persone sentimentalmente occupata, non mettetevi nei guai. Sarà una giornata impegnativa ma produttiva. Bevete molta acqua e fate attività fisica per bilanciare la vostra sedentarietà.

7. Scorpione: un po' di passione e gelosia in amore. Cercate di tenere sotto controllo le emozioni e di non essere troppo possessivi con il partner. Se siete single, potreste vivere una storia d'amore intensa e travolgente. Il lavoro potrebbe richiedere un impegno extra, ma sarete ampiamente ricompensati.

Non scoraggiatevi di fronte alle difficoltà e procedete con tenacia. Fate attenzione allo stress e cercate di rilassarvi. Yoga o meditazione potrebbero esservi utili.

6. Acquario: a livello amoroso avete dei dubbi. Forse pensate ancora a quell'ex che vi ha ferito, oppure siete separati e bramate un'altra persona che non potete avere. In ogni caso cercate di ascoltare il vostro cuore e siate razionali nel prendere le decisioni. Valutate ogni singolo pro e contro prima di passare all'attacco. Se siete single, non abbiate fretta di trovare l'amore e godetevi l'estate in arrivo. State facendo tanti sacrifici per la famiglia, la casa e per sbarcare il lunario. Non scoraggiatevi di fronte alle difficoltà e procedete con tenacia.

Prestate attenzione al sonno e cercate di rilassarvi il più possibile.

5. Bilancia: giornata un introspettiva. Potreste sentire il bisogno di affetto e coccole. Se siete in coppia, cercate di esprimere i vostri sentimenti alla vostra dolce metà. Se siete dei cuori solitari, non chiudetevi in voi stessi: uscite e socializzate. La situazione professionale si presenta serena, non sono previsti intoppi. Questa giornata potrebbe anche finire con qualche novità inattesa.

I primi classificati del giorno: gongola il Pesci

4. Leone: sarà un giovedì di grande creatività e romanticismo. Potreste esprimere i vostri sentimenti in modo originale e ricevere in cambio delle piacevoli sorprese. Andrà tutto bene anche per chi è solo ed è pronto a lasciarsi il passato alle spalle.

In queste 24 ore potreste incontrare qualcuno di speciale durante un evento mondano. Giornata ricca di soddisfazioni. Potreste ricevere riconoscimenti per il vostro lavoro o concludere un progetto importante.

3. Gemelli: grande fascino e sensualità in queste 24 ore. Potreste fare conquiste o vivere un'avventura amorosa inaspettata. Se siete in coppia, riscoprirete la passione con il vostro partner. Ottime opportunità lavorative, soprattutto per i più intraprendenti e socievoli. Potreste ricevere una proposta interessante o avere nuove idee da sviluppare. Ottima forma fisica e mentale. Approfittatene per fare attività all'aria aperta e ricaricare le batterie.

2. Cancro: preparatevi a trascorrere un giovedì all'insegna del divertimento e dell'amore.

Si prevede una grande armonia e complicità con il partner. Potreste vivere un momento romantico o fare un viaggio insieme. Se siete single, potreste incontrare qualcuno di speciale durante un incontro con amici. Giornata serena e produttiva. Potreste ricevere buone notizie o concludere un affare vantaggioso. Programmate qualcosa di avventuroso da fare durante il weekend.

1. Pesci: non mancherà una grande fantasia e romanticismo. Potreste sorprendere il partner con un gesto inaspettato o vivere un'avventura amorosa indimenticabile. Se siete dei cuori solitari, potreste incontrare qualcuno di speciale durante un viaggio. Sarete motivati a darvi da fare, dando un bel calcio alle difficoltà attraversate negli ultimi tempi. Potreste anche trovare nuove soluzioni a vecchi problemi. Lasciatevi andare alla passione e alle risate.