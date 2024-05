L'oroscopo della giornata di giovedì 23 maggio prevede un Sagittario vibrante d'amore grazie alla Luna in congiunzione, mentre il segno dell'Ariete sarà in rialzo. Il Capricorno sfrutterà al meglio le proprie capacità professionali, mentre il Leone cercherà di essere previdente al lavoro.

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 23 maggio segno per segno

Ariete: giornata di venerdì migliore dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna in trigono dal segno del Sagittario porterà serenità all'interno del vostro rapporto, e vi permetterà di sentirvi davvero bene con la persona che amate.

Nel lavoro avrete buone idee per i vostri progetti, che però dovrete essere capaci di portare fino in fondo. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale in rialzo a partire da questo venerdì. Vi dimostrerete più sinceri nei confronti del partner, cercando di commettere meno errori rispetto al passato, nel tentativo di vivere una relazione migliore. Sul fronte professionale potrete contare su Mercurio e Giove in buon aspetto per costruire progetti di qualità e proficui. Voto - 8️⃣

Gemelli: non sarà una giornata eccellente per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in cattivo aspetto. Tra voi e il partner potrebbero esserci dei dissapori o discussioni che potrebbero richiedere un po’ di tempo per essere risolte.

Sul fronte professionale sarete piuttosto attivi grazie a Marte in sestile, ma non sempre i risultati potrebbero rispecchiare le aspettative. Voto - 6️⃣

Cancro: sarà un venerdì interessante per voi nativi del segno, che vedrà un cielo equilibrato e favorevole. Sul fronte professionale, dopo qualche confronto, riuscirete a trovare la quadra nei vostri progetti, con risultati più che soddisfacenti.

In amore questo cielo sarà dalla vostra parte e, single oppure no, vi permetterà di stabilire una piacevole intesa con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Leone: cercherete di essere previdenti al lavoro in questa giornata di venerdì. Alcuni progetti non stanno andando come previsto, ragion per cui cercherete di essere ben organizzati ed evitare ogni possibile perdita di tempo e risorse.

In amore la Luna in trigono vi darà una mano con la vostra relazione di coppia, ma con Venere in quadratura dal segno del Toro, non aspettatevi momenti estremamente romantici. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di venerdì sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Anche se il pianeta Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura dal segno del Sagittario, non sarete sempre così bravi a comprendere le emozioni della vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro avrete la situazione sotto controllo, e con Mercurio in trigono i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 7️⃣

Bilancia: ottima giornata sul fronte sentimentale grazie alla Luna in buon aspetto. L'astro argenteo porterà maturità e comprensione tra voi e il partner, che faranno sicuramente bene al vostro rapporto.

In ambito lavorativo porterete avanti idee molto valide, che potrebbero darvi interessanti soddisfazioni se gestite nel modo corretto. Voto - 8️⃣

Scorpione: con la Luna che lascerà il vostro segno zodiacale, lasciando spazio a Venere in opposizione, questa giornata di venerdì si farà complicata per voi e il partner. Anche voi single non sarete così in vena di emozioni e costruire rapporti profondi. Anche sul fronte professionale non sarà facile farsi strada tra i tanti progetti da gestire considerato Mercurio in opposizione. Voto - 6️⃣

Sagittario: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale renderà questo venerdì vibrante d'amore per voi nativi del segno. Single oppure no, sarete pervasi da un'incessante voglia d'amore, che potrebbe portare a interessanti incontri.

Nel lavoro avrete cura dei vostri progetti, e i risultati saranno spesso in linea con le aspettative. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà regolato da una splendida Venere in trigono, e non mancheranno le emozioni tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete spinti da buone idee. Alcune potrebbero richiedere tempo, ma l'entusiasmo e la creatività vi porteranno a fare bene. Voto - 9️⃣

Acquario: sfera sentimentale solamente mediocre in questa giornata di venerdì. La vostra relazione di coppia non sarà così allettante nonostante la Luna in sestile, considerato Venere in quadratura.

Anche nel lavoro non sarete così sicuri delle vostre scelte a causa di Mercurio in quadratura. Non tutte le vostre idee infatti potrebbero portare a buoni risultati. Di contro, con Marte in sestile, avrete sempre buone energie per reagire. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di venerdì poco stimolante per quanto riguarda i sentimenti. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura non ci sarà sempre un'ottima intesa con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito professionale avrete le idee chiare su come gestire i vostri progetti grazie a Mercurio. I buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 7️⃣