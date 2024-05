L'oroscopo del 31 maggio 2024 segnala una giornata di sollievo psicofisico per la Vergine e di trionfo per il Capricorno, quest'ultimo posizionato tra i primi posti in classifica. Con il fine settimana alle porte, molti segni zodiacali saranno in fermento per quello che potrebbe accadere.

Previsioni astrologiche del 31 maggio: gli ultimi classificati del giorno

Scorpione - 12° - Potreste sentirvi indisposti, affrontando un po' di malessere generale. Nei giorni scorsi avete accumulato stress e tensione. Tuttavia, vi aspetta una settimana vincente e divertente, con spazio per l'amore di coppia e per nuovi incontri, specialmente per chi è single da molto tempo.

Avete bisogno di una scossa, di un nuovo progetto che vi motivi ad alzarvi dal letto ogni mattina. Questo venerdì sarà dedicato a pianificare l'estate.

Sagittario - 11°- State attenti alle tentazioni e alle distrazioni; sarà una giornata monotona e nervosa. Potreste irritarvi facilmente, sentendo che tutto va storto. Cercate di mantenere la calma nonostante il nervosismo. Da tempo meditate un trasferimento, sentendo che il vostro luogo ideale è altrove. In queste 24 ore avrete l'opportunità di completare attività rimaste in sospeso durante la settimana. Pazientate, presto troverete la soluzione per uscire dalla fase di stallo.

Leone - 10° - All'orizzonte si intravedono cambiamenti, ma giugno porterà una tregua nella vostra vita tumultuosa.

Forse state pianificando un matrimonio, un nuovo lavoro o un trasferimento. Anche se oggi avrete poche energie, non è detto che riusciate a riposare. Qualcuno potrebbe farvi arrabbiare, ma cercate di mantenere il controllo. Considerate l'idea di fare una vacanza per ricaricarvi.

Toro - 9° - I cuori solitari penseranno ad una persona speciale, forse un vecchio amore, un collega o un'amicizia particolare.

Si prevede un venerdì movimentato e interessante. Alcuni partiranno per il ponte del 2 giugno, mentre altri preferiranno restare a casa. Evitate lunghe chiacchierate con vicini o conoscenti. Le stelle vi invitano a non abbassare la guardia; un po' di stanchezza accumulata potrebbe farsi sentire. Sarete in attesa di una chiamata importante.

I quattro segni zodiacali con venerdì nella media

Acquario - 8° - Preferite non mischiarvi alla folla, ritenendovi speciali e superiori. Vi dedicherete a voi stessi e a progetti lasciati in sospeso. A livello fisico vi sentirete bene e noterete un graduale dimagrimento. Fate attenzione ai contrasti che potrebbero emergere nel pomeriggio. Evitate discussioni su vecchi argomenti e voltate pagina.

Ariete - 7° - Trascorrerete un venerdì piuttosto insolito, tra passeggiate all'aria aperta e gite fuori porta. Dovrete riflettere e mantenere fermezza, disciplina e perseveranza, soprattutto se lavorate autonomamente. Per superare la concorrenza, cercate di essere sempre un passo avanti, studiando e mantenendo la mente aperta.

Rivedete i progetti perché la vostra mente non riposa mai. Chi ha figli dovrà gestire i loro capricci, evitando di concedere troppo. A fine giornata sarete esausti ma avrete modo di rilassarvi.

Vergine - 6° - Riceverete un po' di sollievo psicofisico, con gli astri a vostro favore per tutta la mattinata. Dopodiché, la Luna lascerà il vostro segno per transitare in Bilancia, ma non dovete preoccuparvi. Faticate a fidarvi del prossimo e i vicini sembrano essere diventati nemici giurati. Cercate di tranquillizzarvi e non pensate sempre al peggio. Non accollatevi ulteriori responsabilità. Prossimamente dovrete prendere una decisione importante. Un po' di tensione affligge le coppie di lunga data, ma nulla di preoccupante.

Cancro - 5° - L’Oroscopo indica che non vedete l'ora di lasciarvi maggio alle spalle. Giugno sarà molto più positivo e interessante, soprattutto in ambito amoroso. Sarà una giornata di riflessione, con questioni personali da risolvere. Giugno inizierà sotto buoni auspici, liberandovi mentalmente. Se soffrite di ansia, considerate di ridurre o sospendere il consumo di caffeina. È tempo di riprendere i nuovi propositi, magari quelli fissati all'inizio dell'anno. L'amore di coppia è solido, non vi sentite più insicuri come un tempo. Chi è a dieta finalmente vedrà i risultati.

I primi in classifica

Gemelli - 4° - "Il buongiorno si vede al mattino", quindi cercate di iniziare la giornata col piede giusto.

Dopo una settimana stressante e impegnativa, potreste sentirvi stanchi e appesantiti. Sfruttate dei ritagli di tempo per riposare. Anche se ci sono possibili appuntamenti galanti in vista, cercate di rimandarli. Le stelle prevedono momenti di gioia in arrivo.

Pesci - 3° - Domani, 31 maggio, sarete ben posizionati in classifica. "Non è tutto oro quel che luccica", ma finalmente la primavera sta per finire, portando via con sé allergie e malanni stagionali. Si prevede un venerdì in grande spolvero, con energie smaglianti. In amore farete scintille, con un sentimento che riesploderà. I single potrebbero fare nuovi incontri, ma è meglio essere cauti. Riposatevi per affrontare al meglio la settimana.

Capricorno - 2° - Sarete freschi come una rosa. Gli astri vi supporteranno e le vostre idee saranno geniali. Affidatevi al vostro sesto senso, sarà molto preciso. Sono previsti viaggi e siete pronti a godervi un'estate al mare. Potrebbero esserci uscite al centro commerciale o sul lungomare, magari con la famiglia. Cercate di chiudere eventuali conti in sospeso entro oggi per essere liberi a giugno. Usate sempre le dovute precauzioni.

Bilancia - 1° - Le previsioni astrologiche annunciano una buona giornata. Nel pomeriggio, la Luna vi guiderà con nuove idee geniali. Chi non deve lavorare sarà al settimo cielo e trascorrerà la giornata come desidera. Giugno porterà trasformazioni, anche fisiche. Con il tempo, anche i problemi economici o finanziari verranno risolti. Ridefinite i vostri obiettivi e preparatevi a inseguire nuovi traguardi.