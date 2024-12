L'oroscopo della giornata di domenica 15 dicembre annuncia un Acquario protettivo nei confronti del partner, spinto dalla posizione favorevole della Luna e di Venere, mentre Plutone semina dubbi nella mente dei nativi Toro. Marte spingerà i nativi Ariete a vivere senza freni, mentre il Leone sarà un po’ distante dal partner.

Previsioni oroscopo domenica 15 dicembre 2024 segno per segno

Ariete: sarà una giornata al limite per voi nativi del segno, piena di cose da fare, ma con un grande entusiasmo nel volerle fare. Marte vi permetterà di vivere questa domenica senza freni, portando una grande energia da investire in ciò che più vi piace.

Con il partner siate maturi e comprensivi, e dal vostro rapporto potrete ottenere tanto. Voto - 8️⃣

Toro: con Plutone in quadratura dal segno dell'Acquario potreste avere qualche dubbio nei vostri progetti professionali. Potrete ancora centrare buoni successi, ma non dovrete farvi prendere troppo dalle emozioni, positive o negative che siano. In amore, meglio non chiedere troppo al partner in questo periodo. Con Venere in quadratura, non ci sarà una perfetta stabilità di coppia. Voto - 6️⃣

Gemelli: ottima conclusione di settimana per voi nativi del segno, grazie alla Luna in congiunzione e Venere in trigono. Il vostro rapporto con il partner sarà pieno di emozioni, soprattutto per voi nati nella terza decade.

Anche voi single avrete un certo fascino e carisma da condividere. Sul posto di lavoro, invece, dovrete essere più sicuri delle vostre scelte, anche perché questo periodo non porterà grandissime soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale discreta in ambito amoroso per voi nativi del segno. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate, ma difficilmente ci saranno grandi emozioni da condividere.

Sul posto di lavoro sarà necessario fare di più e dimostrare tutto il vostro valore in questo periodo per voi molto importante. Voto - 7️⃣

Leone: bisognerebbe mettere una pietra sopra a certe questioni tra voi e il partner in questo periodo dove le stelle sono contro di voi. Il vostro rapporto non sarà particolarmente affiatato, ma se non fate voi per primi un passo indietro, non potrete sperare in un rapporto migliore.

Cercate dunque di non essere distanti dalla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, i vostri progetti andranno avanti con soddisfazione, ma le vostre ambizioni saranno ben più elevate. Voto - 6️⃣

Vergine: non sarà una domenica fantastica per la vostra storia d'amore, ma fortunatamente, questo cielo contrario non andrà a innescare una crisi tra voi e il partner. Può capitare che ci siano delle questioni di coppia da risolvere: l'importante sarà affrontarle con maturità. Nel lavoro, invece, meglio non prendere decisioni più grandi di voi in questo periodo. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale attiva e coinvolgente nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Queste stelle vi metteranno a vostro agio con la persona che amate, ma anche per voi single potrebbero arrivare ghiotte occasioni romantiche.

Nel lavoro un po’ di prudenza non guasterà, anche se avrete grandi potenzialità per i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Scorpione: nelle prossime ore la Luna arriverà nel segno del Cancro a darvi una mano, ma per il momento dovrete cercare di mantenere la calma e cercare di non causare spiacevoli discussioni con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, le opportunità non mancheranno, ma sappiate che dovrete lasciare qualcuno deluso. Non potrete fare tutto voi. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di domenica sottotono in amore a causa della Luna che, per fortuna, sarà sfavorevole solo per qualche ora. In ogni caso, non potrete aspettarvi un rapporto particolarmente romantico per il momento. Ci saranno questioni più importanti da risolvere tra voi e il partner.

Sul fronte professionale, avrete i mezzi necessari per gestire in modo ottimale le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: il lavoro vi darà buone soddisfazioni in questo periodo, anche se vi piacerebbe poter ottenere di più dal vostro impegno, proponendo progetti di più ampio respiro. In campo sentimentale, avrete tante buone ragioni per regalare un sorriso alla persona che amate e godere di un rapporto appagante. Voto - 8️⃣

Acquario: questo cielo vi vedrà più attenti e protettivi nei confronti del partner nel prossimo periodo. Ci terrete molto a vivere un rapporto stabile, ma attenzione a non essere troppo assillanti verso la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, il sostegno di stelle come Mercurio e Giove si rivelerà preziosissimo per raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna vi darà ancora qualche grattacapo in questa domenica di dicembre, prima di rimettersi in una posizione agiata nei vostri confronti. Per il momento, però, cercate di non essere troppo pretenziosi. Anche sul fronte lavorativo dovrete fare molta attenzione a quale direzione prenderanno i vostri progetti. Non sempre raggiungerete i vostri obiettivi con le vostre scelte. Voto - 6️⃣