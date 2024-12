L'oroscopo di sabato 14 dicembre prevede un Leone più comprensivo, aiutato dalla Luna in buon aspetto, mentre i Gemelli saranno calorosi nei confronti del partner. Un po' di delusione in amore potrebbe mettere in crisi la Vergine, mentre l'Ariete dimostrerà maggiore empatia.

Previsioni oroscopo sabato 14 dicembre 2024 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale favorevole all'inizio di questo weekend. La Luna in sestile vi permetterà di essere più comprensivi verso il partner, mentre Venere vi regalerà dolci emozioni. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, con risultati sopra la media.

Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali sottotono in amore a causa di Venere in quadratura. Non sarà facile lasciarvi andare alle emozioni in questo periodo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Riguardo al lavoro, un po' di stanchezza potrebbe assalirvi a causa di Marte, e potrebbe rendere più difficile lo sviluppo delle vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Gemelli: sarà una giornata piena d'amore per voi nativi del segno secondo l'Oroscopo. Con la Luna e Venere in buon aspetto, sarete davvero calorosi nei confronti del partner. Anche voi single sarete pronti a intensificare la vostra vita sentimentale. In campo professionale continua questo periodo poco proficuo per voi. Avrete bisogno di idee più interessanti per riuscire a risalire la china.

Voto - 7️⃣

Cancro: periodo tutto sommato discreto in amore in questo sabato di dicembre. Questo cielo sarà poco influente: non aspettatevi dunque un rapporto particolare romantico. Sul fronte professionale sarete in attesa di quell'occasione che possa portarvi in alto. Per il momento, portate avanti i vostri attuali progetti con il vostro solito impegno.

Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto in questa giornata di sabato. Nonostante Venere in opposizione, sarete un po' più comprensivi verso il partner, nel tentativo di riavvicinarvi un po'. Sul fronte professionale la vostra precisione e attenzione ai dettagli vi permetterà di raggiungere buoni successi.

Voto - 7️⃣

Vergine: un po' di delusione e malcontento potrebbe influenzare negativamente questa giornata di sabato. La Luna in quadratura andrà ad alterare il vostro umore. Non sarete sempre così affiatati con il partner. Nel lavoro non avrete le idee chiarissime su come gestire i vostri progetti. Il sostegno di un collega più esperto potrebbe aiutarvi molto. Voto - 6️⃣

Bilancia: un teatro astrale praticamente perfetto in questo sabato di dicembre. In amore godrete del sostegno della Luna e di Venere e, single oppure no, non mancheranno momenti di passione tra voi e la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro, la fortuna vi assiste e, unita al vostro impegno, vi permetterà di raggiungere risultati eccellenti.

Voto - 9️⃣

Scorpione: sarà una giornata non molto convincente in amore per voi nativi del segno. La pressione di Venere in quadratura si farà sentire e potreste mostrare eccessivo nervosismo nei confronti del partner. Nel lavoro fate attenzione a non causare malintesi nel vostro ambiente, il che potrebbero rallentare i vostri progetti e causare tensione. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale altalenante in questa giornata di sabato. Anche se Venere sarà in sestile, con la Luna in quadratura potrebbe esserci qualche incomprensione di troppo con il partner. Nel lavoro saprete svolgere bene le vostre mansioni. Lavorare al momento sarà una valvola di sfogo per non pensare ai problemi della vostra quotidianità.

Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali stabili in amore per voi nativi del segno. Il rapporto con la persona che amate sarà tutto sommato soddisfacente, ma non aspettatevi momenti da batticuore. Per quanto riguarda il lavoro la vostra creatività sarà premiata. Sentitevi fieri degli obiettivi che riuscirete a raggiungere. Voto - 8️⃣

Acquario: ottima giornata in amore per voi secondo l'oroscopo. La Luna e Venere illumineranno la vostra relazione di coppia, regalandovi soddisfazione e momenti di passione con la persona che amate. In campo professionale Giove e Mercurio saranno favorevoli. Anche se le energie non saranno molte a causa di Marte, porterete a casa buoni risultati. Voto - 8️⃣

Pesci: non ci saranno grandi occasioni professionali in questo periodo per voi nativi del segno.

Essere proficui quando Giove e Mercurio vi sbarreranno la strada non sarà facile. Anche in amore non sarà una giornata favolosa per il vostro rapporto, a causa della Luna in quadratura. Attenzione a non toccare argomenti delicati in questo sabato. Aspettate il momento più adatto. Voto - 6️⃣