L'oroscopo della giornata di domenica 5 maggio vedrà un Ariete fedele al partner, ma anche a sé stesso, mantenendo sempre la propria parola, mentre il Leone sarà più indulgente nei confronti del partner. La Bilancia avrà la Luna storta, e poca voglia di interagire con il partner, mentre Mercurio sarà in sestile per l'Acquario.

Previsioni oroscopo domenica 5 maggio 2024 segno per segno

Ariete: prima domenica di maggio grandiosa per voi nativi del segno. Dimostrerete amore e fedeltà verso il partner, cercando di fare tutto ciò che è in vostro potere per vivere una storia d'amore ottimale.

In ambito lavorativo avrete cura dei vostri progetti grazie a Mercurio, portando sempre nuove idee che possano migliorare la vostra posizione. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale positiva in questa giornata di domenica. In amore potrete contare sulla posizione favorevole di Venere per essere felici insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale potrebbe essere il momento di prendere decisioni importanti. Siate pronti, e dimostrate tutto il vostro valore. Voto - 8️⃣

Gemelli: Mercurio in sestile dal segno dell'Ariete porterà maggiore maturità e saggezza in voi. In amore sarete capaci di comprendere meglio i sentimenti del partner, e poter essere felici insieme.

Sul fronte professionale avrete bisogno di progetti che possano darvi delle certezze, in modo tale da dimostrare maggiore impegno, ma soprattutto per poter essere voi stessi più tranquilli. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete potrebbe rendere un po’ più complicata questa giornata di domenica. Anche se Venere sarà favorevole, single oppure no, fate attenzione a non prendervi troppe libertà verso la vostra fiamma.

Anche nel lavoro dovrete fare più attenzione, perché con Mercurio in quadratura potreste non essere nella posizione più adatta per prendere importanti decisioni. Voto - 7️⃣

Leone: sarà una domenica più serena per voi nativi del segno in ambito amoroso. La Luna in trigono vi aiuterà a individuare i problemi della vostra relazione di coppia, ma per risolversi sarà necessario ancora molto tempo.

In ambito lavorativo sarete alla ricerca di nuovi stimoli, che possano darvi soddisfazioni migliori e risorse in più da investire. Voto - 7️⃣

Vergine: ottima giornata per voi grazie a un cielo sereno. In amore, single oppure no, potrete contare sulla posizione favorevole di Venere per stabilire un rapporto migliore con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà ottimismo in voi, che dovrete essere in grado di saper concretizzare se volete raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Bilancia: il rapporto con il partner tenderà a complicarsi in questa giornata di domenica a causa di questa Luna storta. Potreste nutrire sentimenti contrastanti verso la persona che amate, che non vi porteranno a vivere una bella situazione.

Sul fronte professionale lasciate le decisioni più importanti agli altri. Con Mercurio e Marte opposti, al momento, non sarete capaci di raggiungere obiettivi ambiziosi. Voto - 6️⃣

Scorpione: la morsa di Venere in opposizione continuerà a mettervi alle strette in campo amoroso. Questa domenica di maggio non vi darà particolari spunti per poter vivere un rapporto più affiatato. In ogni caso, sappiate che non pioverà per sempre. Sul fronte professionale dimostrerete impegno in quel che fate, ma l'ambiente professionale potrebbe non essere così stimolante. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo tutto sommato stabile per voi nativi del segno in questa giornata di domenica. L'astro argenteo non sarà più contrario, e sarà possibile godere di una relazione di coppia più serena.

Se siete single approfondite con calma nuovi legami, godendovi ogni singolo momento. In ambito lavorativo le vostre idee saranno apprezzate e potrebbero portarvi lontano. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedranno la Luna e Venere in contrapposizione per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner non sarà particolarmente romantico dunque. Attenzione soprattutto a non prendervi troppe libertà. Sul fronte professionale avrete bisogno di fermarvi un momento, e capire quale direzione stanno prendendo i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà la Luna in una posizione migliore per voi nativi del segno. Dimostrare maturità e responsabilità nei confronti del partner vi permetterà di ritrovare la retta via per una relazione sana.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in sestile vi permetterà di avere le idee chiare, mentre Marte porterà buone energie da investire. Voto - 7️⃣

Pesci: con Venere in sestile dal segno del Toro, sarete sempre romantici e innamorati della persona che amate. Se siete single la vostra caccia amorosa potrebbe presto concludersi. In ambito professionale dimostrerete impegno e pazienza in quel che fate, ottenendo risultati sempre più soddisfacenti. Voto - 8️⃣