L'oroscopo di martedì 21 maggio vede uno Scorpione più mansueto in amore grazie alla Luna in congiunzione, mentre Leone sarà più istintivo al lavoro. Il Capricorno sarà in grado di comprendere bene i sentimenti del partner, mentre i Pesci troveranno intesa e lucidità con la persona che amano.

Previsioni oroscopo martedì 21 maggio 2024 segno per segno

Ariete: giornata migliore per quanto riguarda i sentimenti. Il rapporto con il partner vi darà maggiori soddisfazioni, merito anche di un cielo più sereno nei vostri confronti. In ambito lavorativo avrete cura dei vostri progetti, ma dovrete accettare il fatto che ci sarà sempre qualcuno migliore di voi.

Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale sottotono. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in opposizione dal segno dello Scorpione, non riuscirete a vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Forse avrete qualche problema di cui vi piacerebbe parlarne con il partner. Nel lavoro non avrete alcuna difficoltà a gestire i vostri progetti grazie a Mercurio, fonte di idee spesso proficue. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale stabile. Vi prenderete cura in prima persona del vostro rapporto con il partner, dimostrando tutto il vostro amore, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale ricoprirete una buona posizione. Ve la caverete bene in quel che fate, ciò nonostante siate prudenti e mai precipitosi.

Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna tornerà ad agire a vostro favore a partire da oggi. Insieme a Venere in sestile, sarà facile riuscire a godere di un rapporto piacevole e affiatato, in grado di superare ogni ostacolo. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio porterà buone idee, ma con Marte in quadratura potreste non essere sempre nelle condizioni migliori per raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Leone: sarà una giornata difficile per quanto riguarda i sentimenti, considerate Luna e Venere in cattivo aspetto. La vostra posizione all'interno del vostro rapporto non sarà di rilievo, e dovrete fare qualcosa per recuperare credibilità nei confronti del partner. Anche nel lavoro non sarete particolarmente brillanti.

Assumerete un atteggiamento istintivo, ma, nonostante il vostro impegno, i risultati non sempre andranno a rispecchiare le vostre aspettative. Voto - 6️⃣

Vergine: sul fronte sentimentale potrete contare sulla Luna e Venere in buon aspetto per costruire un legame solido con la persona che amate. Sul fronte professionale arriveranno buone idee, che se ben sfruttate, potrebbero portarvi lontano. Voto - 9️⃣

Bilancia: giornata abbastanza tranquilla. Con il partner ci sarà una piacevole intesa, coltivando il vostro rapporto con amore e impegno. Sul fronte professionale forse non sarete sempre pieni di energie, ma la voglia di fare e le buone idee non smetteranno di entrare e uscire dalla vostra mente.

Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vi vede più mansueti grazie alla Luna in congiunzione. Sarete in grado di ascoltare la persona che amate e assecondare le sue richieste. Sul fronte professionale dovrete essere più concentrati in quel che fate, trovando soluzioni adeguate per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale stabile. Questo cielo sarà poco influente nei vostri confronti, e vi permetterà di vivere serenamente la vostra relazione di coppia. Molto del vostro rapporto però sarà nelle vostre mani, e dipenderà anche dal vostro temperamento. In ambito lavorativo dimostrerete di poter mettere le mani su più progetti grazie alle tante energie che Marte vi fornirà.

Voto - 8️⃣

Capricorno: con Mercurio in trigono dal segno del Toro sarete in grado di gestire bene le vostre mansioni in campo professionale, ma non solo. In amore riuscirete a comprendere i sentimenti del partner, indirizzando sempre il vostro rapporto verso la giusta direzione. Se siete single sarà un bel periodo per comprendere nuovi rapporti. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che torna a farsi complicata. Il rapporto con il partner sarà messo in discussione dalla Luna e da Venere in cattivo aspetto. Non sarà facile conquistare la fiducia della persona che amate, soprattutto se ci saranno di mezzo alcuni problemi sentimentali. In ambito lavorativo sarete molto attivi nel vostro settore, ma serviranno anche idee brillanti per raggiungere il successo.

Voto - 6️⃣

Pesci: con la Luna e Venere in buon aspetto, questa giornata si rivelerà ottima in ambito amoroso. Intesa e lucidità faranno parte della vostra relazione di coppia, e non mancheranno momenti davvero romantici. Sul fronte professionale avrete cura dei vostri progetti grazie a Mercurio. Il successo sarà a portata di mano. Voto - 8️⃣