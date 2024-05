L'oroscopo della giornata di martedì 28 maggio prevede un Leone un po’ geloso sul fronte sentimentale, complice la Luna in opposizione dal segno dell'Acquario, che invece si dimostrerà particolarmente affiatato nei confronti del partner. L'Ariete sarà ottimista sia in amore che al lavoro, mentre la Bilancia sarà più emotiva verso gli altri.

Previsioni oroscopo martedì 28 maggio 2024 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso una fine del mese molto interessante. La Luna e Venere in buon aspetto terranno alta l'intesa con il partner, portandovi a vivere momenti particolarmente affiatati e ottimisti.

Anche nel lavoro manterrete un atteggiamento più ottimista, ciò nonostante, tenete a mente che alcuni progetti potrebbero richiedere tempo. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale in calo. Con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, il vostro modo di amare il partner potrebbe non essere sempre così adeguato, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro Mercurio porterà buone idee, e vi permetterà di dare il massimo in alcuni progetti che richiederanno un certo approccio. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale eccellente. In amore potrete contare su un cielo splendente, condividendo emozioni e sentimenti in maniera totalmente trasparente con la persona che amate. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti.

A volte potrebbe volerci un po’ di fatica, ma la direzione che state prendendo è abbastanza chiara. Voto - 9️⃣

Cancro: giornata migliore per quanto riguarda i sentimenti. La Luna smetterà di essere contro di voi e con un po’ di fortuna potreste riuscire a risolvere quelle piccole incomprensioni avute con la vostra anima gemella.

In ambito lavorativo qualcosa di piccolo ma importante potrebbe influenzare positivamente i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Leone: periodo difficile in amore. Con la Luna in opposizione dal segno dell'Acquario potreste mostrare un po’ troppa gelosia nei confronti del partner laddove non è necessario. Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare in questo periodo.

Alcuni progetti si riveleranno un successo, altri richiederanno particolare attenzione da parte vostra. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale complicata. Venere in quadratura vi metterà alle strette, sarà difficile stabilire una buona comunicazione con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio porterà buone idee, ma con Giove e Marte negativi non sarà facile trovare soluzioni adeguate e realizzabili per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale godibile. Godrete di una relazione di coppia affiatata e piacevole grazie a Venere in trigono, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single conoscere nuove persone sarà un'esperienza gratificante ed emotiva per voi.

Sul fronte professionale vi prenderete cura dei vostri progetti, prestando attenzione a ogni dettaglio affinché non possiate commettere errori. Voto - 8️⃣

Scorpione: non sarà una giornata da ricordare per quanto riguarda i sentimenti. Il rapporto con la vostra fiamma non particolarmente appagante, ma fortunatamente neanche un disastro. In ogni caso, potreste essere un po’ rigidi. In ambito lavorativo Mercurio potrebbe portare qualche imprevisto. Dimostrerete comunque particolare impegno, ma attenzione a non avere pretese troppo elevate. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo non molto brillante. La Luna sarà in buon aspetto, ma con Venere in opposizione dal segno dei Gemelli non ci sarà una splendida intesa con la persona che amate.

Sul fronte professionale avrete bisogno di idee davvero valide per portare al successo i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale tutto sommato discreta. Questo cielo sarà poco influente e non ci sarà una perfetta intesa con la persona che amate. Molto bene invece il settore professionale grazie a Mercurio, che vi permetterà di avere una tabella di marcia ben chiara e definita per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali positive. Con la Luna in congiunzione al vostro cielo e Venere in trigono, la vostra relazione di coppia si rivelerà particolarmente affiatata, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro Marte porterà buone energie, e con Giove in trigono vi sentirete anche più ottimisti.

Voto - 8️⃣

Pesci: giornata poco esaltante sul fronte amoroso. Venere in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà con la persona che amate, e non ci saranno momenti particolarmente appaganti tra di voi. Sul fronte professionale Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti, ma con Giove in quadratura attenzione a non dare nulla per scontato. Voto - 6️⃣