L'oroscopo dall'8 al 14 luglio afferma che le stelle hanno in mente di mettere incontri promettenti sulla strada dei single del Toro. Per i Cancro inizia una nuova fase per la vita di coppia. Per i Vergine, invece, potrebbe scoppiare qualche conflitto al lavoro. Gli astri invitano i Pesci a puntare sempre più in alto per migliorare la propria carriera. Leone avrà una settimana da nove.

L'oroscopo, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se vivete in coppia, non riposate sugli allori. In amore, è importante continuare a scoprire sé stessi, ogni giorno.

Siate sempre curiosi soprattutto verso il vostro partner. Single, il successo romantico potrebbe essere dietro l’angolo. Il vostro fascino scintilla in questo periodo, tutto merito dell’aspetto luminoso di Marte. Siate aperti e osservate. Nel vostro ambiente di lavoro, qualcuno potrebbe farvi del sarcasmo dispregiativo. Non lasciate che vi colpisca. Marte, Mercurio e il Sole fanno del loro meglio per promuovere la comunicazione. Trasformate questo momento in un'occasione di scambio costruttivo. Ciò creerà un’atmosfera più positiva. Voto: 7

Toro – Le altalene sentimentali possono generare nuvole leggere sui cuori intrecciati. Concentratevi sulla sincerità e sulla conversazione per cancellare ogni dubbio nella vostra relazione d’amore.

L’universo ha in mente di mettere sulla strada dei single incontri davvero promettenti. Strutturate la vostra settimana per dare una direzione chiara al tuo lavoro. Fiducia significa anche concedersi del tempo per sé, senza sentirsi in colpa. Qualche minuto di meritata pausa può aumentare la vostra produttività. Vedrete che l'energia di Marte rivitalizza il vostro spirito combattivo.

Voto: 7

Gemelli – In coppia, è fondamentale accettare la propria dolce metà così com’è, senza cercare di cambiarla. Questa accettazione porta armonia essenziale per il benessere di coppia. Per i single, sfuggire agli impegni seri può sembrare allettante. Ricordate, però, che ogni opportunità è una questione di tempismo e fortuna.

In questo periodo, destreggiarsi tra le insidie ​​dell’ufficio richiede una padronanza speciale. Mercurio e Plutone accentuano i rischi di commenti inappropriati. Scrivete i vostri pensieri invece di esprimerli all'istante. La vostra carriera vi ringrazierà. Voto: 7,5

Cancro – Inizia una nuova fase per quelli che hanno una relazione d’amore. Se compaiono tensioni, cercate insieme di rinnovare la fiamma del vostro amore. Single, la ricerca dell'anima gemella è favorita da Venere che vi sostiene. Tenete gli occhi aperti e siate aperti a nuovi incontri. L'aspetto favorevole del Sole e della Luna ispira chiarezza ed equilibrio interiore. Ora è il momento di ottimizzare le aspettative sul lavoro. Non lasciatevi destabilizzare dalle incomprensioni, fate domande, chiedete chiarimenti.

Questo approccio rafforza sia la vostra efficienza che la vostra tranquillità. Voto: 8

Previsioni astrali da Leone a Scorpione

Leone – Anime solitarie, scoprite la bellezza degli incontri appassionati e incerti. Non temete l'ignoto, la vostra indipendenza è una risorsa. Per le coppie, non dimenticate di far rivivere i vostri bei ricordi, costituiscono il collante del vostro rapporto di coppia. Gli aspetti planetari favorevoli portano relazioni appaganti. In campo lavorativo, supervisionate attentamente i numerosi compiti lavorativi, le vostre squadre possono perdersi in un bicchiere d’acqua. Con Mercurio favorevole, le idee arrivano a frotte, è un'occasione per chiarire le aspettative sul lavoro.

Non abbiate paura del confronto, sarà molto utile per la vostra carriera. Voto: 9

Vergine – Ascoltare le proprie esigenze è importante, sia in coppia che da single. I vostri sogni sono preziosi, non trascurateli. Ora è il momento di fare il punto sulle vostre aspirazioni. Reinventarsi non è mai facile, ma è necessario per andare avanti. Gli aspetti di Plutone e Mercurio sembrano favorire questa introspezione. Tracciate il vostro percorso, andando sempre avanti. Al lavoro, potreste dover affrontare dei conflitti. Non dimenticate, con il sostegno di Saturno, di dare priorità all'ascolto e alla diplomazia. Anche se a volte la supervisione può essere difficile, siate severi ma giusti. Questa è la vostra forza.

Voto: 7

Bilancia – Single, non vi mancano sensualità e passione. Siate aperti a qualsiasi nuovo incontro, potrebbe essere intenso. In coppia, è importante prendersi del tempo per sé stessi. Una serata da solista per ricaricare le batterie può rafforzare il vostro rapporto di coppia. Non dimenticate, anche l'amore deve far rima con libertà. Di fronte a un conflitto sul lavoro, assicuratevi di mantenere la calma e serenità. Ascoltare le reciproche richieste può sbloccare la situazione. Il dialogo è il vostro miglior alleato. Voto: 7,5

Scorpione – Per le anime solitarie, questo è il momento di fare il punto su tutte le vostre esperienze. Conoscete nuove persone, anche online! In coppia, non esitate a esprimere i vostri sentimenti: in questo periodo non c'è posto per la modestia.

Il sestile di alcuni astri vi aiuta a chiarire i vostri pensieri e le vostre emozioni. Affrontate le condizioni di lavoro con delicatezza. Plutone e Mercurio rendono i pensieri più agitati. Esprimete le vostre esigenze in modo conciso e gentile. Avete bisogno di un aumento, flessibilità o pausa extra? Questa è la settimana giusta per far sentire la vostra voce. Voto: 7

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – Si presenta un'occasione per i single: gli incontri leggeri e piacevoli bussano alla porta. Divertitevi, senza stress. Per le coppie, non dimenticate la vostra individualità. Prendetevi un po' di tempo per voi, questo riaccende la scintilla nella vostra vita di coppia. Il Sole e Venere promuovono questi momenti di tranquillità e connessione personale.

In campo lavorativo, osate esprimere le vostre idee, soprattutto sulla formazione. Ora è il momento di esprimere la vostra opinione, perché l'impatto delle vostre parole arriva dritto al cuore di chi vi ascolta. Gli aspetti di Mercurio e Plutone favoriscono un intelletto spontaneo! Siate diretti e chiari. Il vostro contributo può fare la differenza e portare benefici a tutti. Voto: 8

Capricorno – Single, si profila la possibilità di costruire una relazione seria. Prestate attenzione ai segnali. Per le coppie, viene enfatizzata la gestione delle responsabilità. Non lasciate che alcuni pianeti poco gentili creino un clima di tensione! Comunicare e condividere compiti aiutano a raggiungere un equilibrio armonico nella relazione.

Sul fronte lavorativo, è tempo di consolidare ciò che avete imparato. Perché non rileggete i vostri appunti? Gli aspetti di Plutone e Mercurio indicano che fare domande può essere utile. Non è da escludere nemmeno una formazione aggiuntiva. Pensateci bene. Voto: 7

Acquario – Per i cuori solitari del segno, la ricerca di un amore sano e premuroso potrebbe essere incoraggiata dalle stelle. Non abbiate fretta, sono necessari alcuni aggiustamenti personali. Per le coppie, una sfida è all’orizzonte. Plutone ricorda a tutti che a volte è necessario distruggere per ricostruire meglio. Comunicate i vostri sentimenti, questo rafforzerà l'amore. Un eccessivo attaccamento al passato può rendere difficile le giornate con i vostri tuoi colleghi di lavoro e superiori.

L'influenza di Plutone evoca la necessità di cambiamento. Rassicurateli della vostra capacità di adattamento e di essere flessibili. Siate motivati, non solo per impressionare ma per dimostrare che state migliorando costantemente. Voto: 7

Pesci – Una semplice condivisione di bei ricordi può rafforzare i sentimenti che nutrite per il vostro partner d’amore. Se siete ancora single, evitate di svolazzare. Uno sguardo di meraviglia per le piccole cose vi aiuterà a riconoscere la gemma rara che vi circonda. Con gli aspetti favorevoli del Sole e della Luna, in settimana favorisce l'intesa cordiale. In campo lavorativo, puntate sempre più in alto, pensate alla vostra carriera. Con un bellissimo equilibrio interiore portato da alcuni pianeti favorevoli, è tempo di affinare le vostre abilità. Offrite al vostro superiore una formazione adeguata e discutete i vantaggi che porterebbe all'azienda. Un atteggiamento onesto guadagnerà il rispetto dei vostri colleghi. Voto: 8