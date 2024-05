L'oroscopo della giornata di martedì 7 maggio prevede un Toro magnetico dal punto di vista sentimentale, forte della Luna in congiunzione, mentre il Leone dovrà cercare di dare una svolta alla propria vita sentimentale. Venere in sestile aiuterà i nativi Cancro a trovare il giusto equilibrio in amore, mentre l'Acquario non sarà sempre a proprio agio con il partner.

Previsioni oroscopo martedì 7 maggio 2024 segno per segno

Ariete: periodo piuttosto soddisfacente in campo amoroso per voi nativi del segno. Vi sentirete carichi di energie grazie a Marte e non vedrete l'ora di fare qualcosa di appagante per la vostra relazione di coppia.

Sul fronte professionale Mercurio vi aiuterà a capire bene la situazione che state vivendo, dedicandovi a quei progetti che più di tutti possono rivelarsi proficui. Voto - 8️⃣

Toro: con la Luna e Venere in congiunzione al vostro cielo, sarete piuttosto attraenti e magnetici nei confronti del partner. Se siete single una persona in particolare che gravita nella vostra vita, potrebbe assumere un ruolo più centrale. In ambito lavorativo alcuni obiettivi saranno raggiungibili soltanto un passo alla volta. Voto - 9️⃣

Gemelli: configurazione astrale poco influente, ma nel complesso positiva in questa giornata di martedì. Sul fronte amoroso vi sentirete bene insieme alla persona che amate, grazie all'ottima intesa che siete riusciti a costruire.

In ambito lavorativo Mercurio e Marte vi aiuteranno a ottenere buoni risultati dai vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un martedì sereno per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna e Venere in sestile. Single oppure no, sarete in grado di stabilire una buona intesa con la persona che amate, costruendo un buon legame.

In ambito lavorativo avrete bisogno di nuove idee e risorse in più per poter gestire in modo migliore i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: avrete bisogno di dare una svolta alla vostra vita sentimentale. Con la Luna e Venere in quadratura, vi sentirete con l'acqua alla gola con la persona che amate. Sarà necessario fare qualcosa per ritrovare fiducia nel vostro rapporto.

Per quanto riguarda il lavoro i mezzi per svolgere bene le vostre mansioni li avrete. Dovrete soltanto trovare le giuste idee. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale eccellente in questa giornata di martedì. Single oppure no, questo cielo vi metterà nelle condizioni migliori per stare bene insieme alla vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo alcuni progetti richiederanno un pò di tempo e pazienza. Cercate dunque di dimostrare impegno e costanza in quel che fate. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni astrali solamente sufficienti in questo martedì di maggio. Sul fronte sentimentale ve la caverete abbastanza bene grazie anche alla comprensione del partner nei vostri confronti.

In campo professionale invece, non sarà una giornata particolarmente produttiva a causa di Marte e Mercurio opposti. Raggiungere i vostri obiettivi non sarà così facile. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale poco brillante sul fronte amoroso. Questo cielo vedrà la Luna e Venere in opposizione, che potrebbero rendere il vostro rapporto davvero complicato. Essere permalosi o causare discussioni per questioni da poco non vi sarà d'aiuto. In ambito lavorativo vi darete da fare in questo periodo, ma non sempre i risultati potrebbero rispecchiare le vostre aspettative. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di martedì produttiva per quanto riguarda il lavoro. Con Mercurio e Marte in trigono dal segno amico dell'Ariete, riuscirete a far valere le vostre idee e raggiungere interessanti traguardi, soprattutto voi nati nella seconda decade.

In ambito amoroso sarà una giornata tutto sommato discreta, fatta di momenti appaganti tra voi e la persona che amate. Voto - 7️⃣

Capricorno: la vostra bontà in ambito amoroso si farà sentire in questa giornata di martedì, merito del supporto di stelle come Venere e l'astro argenteo. Single oppure no, vi sentirete più uniti alla vostra fiamma, capaci di poter costruire un rapporto sincero e profondo. In ambito professionale invece dovrete fare i conti con alcuni fastidiosi imprevisti da parte di Marte e Mercurio, che potrebbero rovinare la vostra prestazione. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo sottotono in amore per voi nativi del segno. In questa giornata di martedì potreste sentirvi a disagio con la persona che amate, complice non solo questo cielo difficile, ma anche alcuni problemi tra voi e il partner che non riuscirete a risolvere.

In ambito lavorativo Mercurio e Marte vi permetteranno di avere la situazione sotto controllo e svolgere un buon lavoro con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna e Venere in sestile dal segno del Toro, vi sentirete bene insieme alla persona che amate, capaci di dare vita a uno splendido rapporto. Sul fronte lavorativo ve la caverete abbastanza bene, con risultati tutto sommato soddisfacenti, frutto del vostro impegno. Voto - 8️⃣