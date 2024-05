L'oroscopo della giornata di domenica 19 maggio prevede una Bilancia più simpatica e socievole grazie alla Luna in congiunzione, mentre Scorpione potrebbe assumere un atteggiamento possessivo. Venere porterà luce e armonia nella vita dei nativi Toro, mentre il Capricorno non dovrà esagerare in amore.

Previsioni oroscopo domenica 19 maggio 2024 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vedranno la Luna contraria in questo periodo. Tra voi e il partner potrebbe non scorrere una perfetta intesa a causa di questo cielo nuvoloso, ma sappiate che questo periodo negativo non durerà a lungo.

In ambito lavorativo prenderete seriamente le vostre mansioni, raggiungendo buoni risultati dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di domenica positiva dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, godrete di un cielo davvero sereno grazie a Venere, che vi spingerà ad amare al meglio delle vostre possibilità la persona che amate. Sul fronte professionale Mercurio e Giove vi permetteranno di raggiungere i vostri obiettivi grazie a buone idee e un pizzico di fortuna. Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale favorevole in questa giornata di domenica. La Luna porterà buoni sentimenti e romanticismo tra voi e la persona che amate. Anche voi single riuscirete a essere più romantici e passionevoli con la vostra fiamma.

Per quanto riguarda il lavoro potrete contare su Marte in sestile. Le energie non vi mancheranno, ma per centrare il successo, avrete bisogno anche di un po’ di creatività. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di domenica in calo per quanto riguarda i sentimenti. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura potrebbe mettervi a disagio con la persona che amate.

Sul fronte professionale Mercurio vi aiuterà a ragionare bene sui vostri progetti per riuscire a ottenere i risultati migliori. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in sestile vi darà una mano in questa giornata di domenica, ma con Venere in quadratura dal segno del Toro non sarà un periodo estremamente favorevole per la vostra storia d'amore.

Dovrete migliorare e sistemare quelle lacune che mettono in crisi il vostro rapporto. Nel lavoro fate attenzione a non essere precipitosi in quel che fate considerato Mercurio in quadratura. Voto - 6️⃣

Vergine: con Venere in trigono dal segno del Toro, le emozioni non mancheranno in questa giornata di domenica. Single oppure no, sarà sicuramente un bel periodo per mettere in risalto i vostri sentimenti e costruire un rapporto appagante con la vostra fiamma. Sul fronte professionale potrete contare sul sostegno di Mercurio e Giove per riuscire a mettere a segno importanti successi. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale favorevole per voi nativi del segno. La Luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di essere più simpatici agli occhi degli altri, soprattutto verso la persona che amate.

Nel lavoro avrete ancora molto da dimostrare. A tal proposito, non avrete alcun motivo di avere fretta. Voto - 8️⃣

Scorpione: non sarà una giornata estremamente favorevole per quanto riguarda i sentimenti. Con Venere in opposizione dal segno del Toro, potreste assumere un atteggiamento possessivo che non farà piacere alla persona che amate. Attenzione anche nel lavoro a non peccare di presunzione, perché con Mercurio opposto potreste commettere sviste ed errori. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di domenica interessante per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in sestile. Il rapporto con il partner si rivelerà affiatato. Potrete vivere momenti d'intesa e d'amore vero se dimostrerete il vostro amore.

In ambito lavorativo dovrete farvi strada tra tanti ostacoli e alcuni imprevisti. Marte vi darà la forza per andare avanti, ma serviranno anche idee valide. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo altalenante in amore a causa della Luna in quadratura. Attenzione a non esagerare verso la persona che amate. Anche se Venere sarà favorevole, tra voi e il partner potrebbe non esserci un'intesa perfetta. In ambito lavorativo Mercurio, Giove e Saturno sosterranno i vostri progetti, portandovi in alto. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in trigono dal segno amico della Bilancia vi darà una mano con la vostra relazione di coppia. Avrete ancora molte cose da sistemare, ciò nonostante questo potrebbe essere un buon inizio.

Per quanto riguarda il lavoro sarete parecchio volenterosi, ma con Mercurio in quadratura non si escludono possibili imprevisti. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà una domenica serena per voi nativi del segno. Riuscirete a godervi il vostro rapporto grazie a Venere in sestile, soprattutto voi nati nella prima decade. Se siete single da nuovi incontri potrebbe inaspettatamente nascere qualcosa di profondo. In ambito lavorativo sarete abbastanza sicuri di quel che fate grazie a Mercurio, capaci di portare a casa risultati interessanti. Voto - 8️⃣