L'oroscopo della settimana sulla fortuna inerente il lasso temporale da lunedì 20 a domenica 26 maggio è pronto a soppesare la buona sorte ai dodici segni dello zodiaco. Tra i segni valutati a massimo successo spicca il Sagittario, meritatamente in prima posizione. A seguire a breve distanza Gemelli e Capricorno, entrambi sul podio della buona fortuna, egualmente appoggiati dalla dea bendata.

Previsioni zodiacali della fortuna settimana 20-26 maggio e posizioni: baciati dalla buona sorte anche Gemelli

12° posto - Pesci: la dea bendata, alias la fortuna, questa settimana prevede diverse problematiche da affrontare.

Agire con prudenza sarà essenziale, soprattutto se dovete risolvere questioni intricate. In ambito sentimentale, sentirete la necessità di fare introspezione. Mettere ordine nella vostra vita diventerà fondamentale per recuperare la stabilità necessaria, tanto preziosa quanto l'aria che respirate. Sarà il modo migliore per agire, considerando che in coppia non sempre è semplice capirsi. Per i single, sarà importante allentare quelle tensioni che vi soffocano. Fatelo, anche se comporterà scelte dolorose. Nel lavoro, affrontare le difficoltà una alla volta sarà la strategia vincente.

11° posto - Ariete: le previsioni astrologiche riguardo la buona sorte preannunciano una settimana non proprio favorevole.

Con energie e fisico sottotono sarà cruciale per voi proteggere le vostre idee dalle interferenze esterne. Anche se non riuscirete a realizzarle subito, dovrete mantenere la speranza di poter raggiungere i vostri obiettivi. In ambito sentimentale, vi troverete in un momento non brillante, al di sotto delle aspettative. Sarete lunatici a tratti, e il partner potrebbe non gradire eventuali sbalzi d'umore.

Mantenete la calma! Per i single, una critica severa rivolta a un amico/a potrebbe trasformarsi in un rancore difficile da gestire. Sul lavoro, vi attende una giornata impegnativa, con l'obiettivo di risolvere un problema che vi trascinate da tempo.

10° posto - Leone: l'oroscopo non vede il periodo troppo fortunato, anzi. Come comportarsi dunque?

In ambito sentimentale, l'umore non sarà dei migliori, ma se aspirate a raggiungere risultati duraturi, dovrete fare buon viso a cattivo gioco. Coltivate il vostro legame con amore e passione; non trattenete slanci appassionati e sarete ricambiati con la stessa intensità. Per i single, sarà una giornata poco brillante, sicuramente non all'altezza dei vostri standard: le stelle favoriranno ostacoli e confusione. Invece di lasciarsi prendere dal nervosismo, cercate di affrontare le situazioni man mano che si presenteranno. Nel lavoro, anche qui non si prospetta un periodo fortunato. Vi sentirete privi di energie e senza voglia di affrontare i compiti quotidiani.

9° posto - Acquario: le analisi astrali sulla fortuna settimanale preannunciano la solita routine.

Tuttavia, come si evolveranno i sentimenti e il lavoro? Non perdete la speranza, anche se dovessero emergere difficoltà durante la giornata. In amore, dovrete esercitare molta pazienza e non dare troppo peso ai recenti dissapori con la persona amata, amici o familiari. La vicinanza del partner riaccenderà in parte la fantasia. Per i single, risolvere alcune problematiche vi farà sentire rinati. Ritroverete un grande senso di libertà, percependo di non dover sottostare a nessun vincolo. A breve la vostra vita sarà più serena. Nel lavoro, il periodo si prospetta discretamente positivo, infondendo a spot coraggio e forza d'animo.

8° posto - Toro: le previsioni zodiacali a questo giro prevedono una settimana moderatamente positiva, anche se un po' lenta rispetto alle aspettative.

Evitate di sprecare le opportunità che si presenteranno. In ambito sentimentale, supererete episodi che hanno influenzato il vostro umore, ritrovando così un po' di allegria e forza interiore. Sarete pronti a reagire e a prendere in mano la vita con determinazione. Per i single, le stelle saranno in media favorevoli e vi offriranno supporto sufficiente. Avrete tempo libero, momenti di relax, piacevoli conversazioni e buona musica. Niente disturberà la vostra tranquillità e il benessere: da inizio giugno tutto dovrebbe migliorare. Nel lavoro, sfruttate al meglio le vostre capacità.

7° posto - Bilancia: l'Oroscopo settimanale pronostica una parziale positiva fortuna. La settimana inizierà con qualche difficoltà ma migliorerà gradualmente fino a raggiungere una buona energia e voglia di fare.

In ambito sentimentale, potreste avere desideri amorosi intensi ma difficili da realizzare. Come si suol dire, "la pazienza è la virtù dei forti". Per le coppie, alcune incertezze riscontrate nei giorni precedenti potrebbero persistere, ma saranno quasi tutte in via di risoluzione. Per i single, quegli sguardi ammiccanti e allusivi che riceverete avranno un tocco di dolcezza. Alcuni faranno sorridere, altri vi faranno sognare. Trovare equilibrio tra amicizia e amore sarà impegnativo. Nel settore lavorativo avviate nuovi progetti, poiché alcuni di essi si riveleranno fruttuosi.

6° posto - Cancro: le previsioni per i prossimi sette giorni indicano un periodo agevole per molti di voi. Secondo l'astrologia, questo momento potrebbe portare auspici positivi per la realizzazione di obiettivi già pianificati, che riguardino la famiglia, gli hobby o qualsiasi altra passione.

In ambito amoroso, organizzate qualcosa di romantico allo scopo di ravvivare la fiammella della passione. Sarà un'occasione per rilanciare la relazione e rinfrescare l'intesa. Per i single, evitate di stressarvi con mille pensieri ma godetevi le piccole gioie quotidiane. Per mantenere il buonumore, dedicate più tempo alle amicizie, soprattutto quelle più importanti. Nel lavoro, a fortuna sembra sorridervi, soprattutto per quanto riguarda le finanze: buone prospettive sugli investimenti.

5° posto - Vergine: le previsioni astrali indicano una settimana tranquilla, positiva più del normale, anche se potrebbe nascondere delle sorprese a metà periodo. Si consiglia di prepararsi in anticipo volendo riaccendere la passione sopita o cercare nuove opportunità per ravvivare la vita quotidiana.

Potrebbe richiedere uno sforzo, ma non sarà impossibile. Le coppie recenti potrebbero sperimentare una maggiore vivacità, tanto da pensare anche al matrimonio. Altri godranno di momenti di armonia, nonostante possano sorgere attriti legati a questioni finanziarie. Per i single, se avete un ascendente favorevole, potreste vivere momenti di intensa passione, altrimenti sarà una settimana normale. Nel lavoro, è importante sviluppare nuove strategie: mostratevi organizzati!

4° posto - Scorpione: la buona sorte pian pianino sta per fare l'occhiolino al vostro segno. Infatti, le efemeridi del periodo indicano una settimana assai positiva, soprattutto sul fronte sentimentale. Questa parte del mese di maggio potrebbe portare momenti di vera fortuna, anche inaspettata.

È importante lasciar perdere vecchi rancori e guardare al futuro con ottimismo, sorridendo in ogni momento. Il partner sicuramente percepirà la vostra gioia e vi ricambierà tenerezza. Per i single, è previsto il sostegno delle persone care e la possibilità di realizzare qualcosa di piacevole anche nell'ambito sentimentale. Sul fronte lavorativo, l'ottimo periodo favorirà le relazioni sociali. Potreste concludere affari vantaggiosi.

3° posto - Capricorno: l'Astrologia giudica i sette giorni a venire altamente positivi, assegnando il terzo posto sul podio della buona fortuna. Sarà di grande rilievo il periodo, specialmente per quanto riguarda il settore sentimentale, ma non solo. In ambito amoroso, sarete splendenti e attorno a voi si respirerà un'aria di novità.

L'amore regalerà momenti intensi che resteranno impressi nella vostra memoria. Per i single, saprete predisporre il terreno per un colpo di fulmine, ma prima che ve ne accorgiate sarete catturati da un legame emotivo profondo. Se siete alla ricerca di avventure, questo potrebbe essere il momento ideale, con incontri infuocati, alcuni magari proprio dietro l'angolo. Sul fronte lavorativo, solo vantaggi.

2° posto - Gemelli: si prevede una settimana decisamente fortunata, su tutti i fronti. In amore, sensualità e passione regaleranno grandi soddisfazioni. Potrebbe finalmente arrivare quel tanto atteso riscontro o quelle risposte che desiderate da tempo. In amore, nasceranno legami destinati a durare per sempre: le relazioni avviate in questo periodo hanno tutte le carte in regola per dare enorme piacere.

I single avranno l'opportunità di approfondire una conoscenza che ha suscitato la loro curiosità fin dal primo incontro. Coloro che hanno chiaro il loro obiettivo amoroso saranno aiutati dalla buona sorte. Nel lavoro, ci saranno molte novità che solleveranno l'umore. Alta la fiducia nelle proprie capacità.

1° posto - Sagittario: l'oroscopo della fortuna, della settimana dal 20 al 26 maggio, prevede un'inizio e una conclusione eccezionali. In gran parte dei casi, questo sarà dovuto alla presenza benefica della Luna, foriera di belle novità e buone notizie. Molti finalmente vedranno la fine del tunnel. Nel campo amoroso, la Luna nel segno a metà settimana, vi indicherà il momento giusto per un cambiamento significativo, quindi non esitate a coglierlo.

I single godranno di una giornata piena di energia esplosiva. Molti sperimenteranno una profonda serenità e gioia, con emozioni intense. Nel lavoro, affronterete con determinazione ogni situazione. Potrete fare affidamento sulla grinta, sull'intuito e sulla capacità organizzativa.