L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 maggio prevede un cielo splendente e passionale per i nativi del Leone, che ritroveranno entusiasmo in ambito sentimentale, ma non solo, mentre i Pesci potrebbero non essere sempre di buon umore. Ottima congiuntura anche per i Toro, che avranno buone occasioni per vivere una vita quotidiana appagante e soddisfacente.

Previsioni oroscopo dal 20 al 26 maggio 2024 segno per segno

Ariete: questa settimana di maggio sarà tutto sommato soddisfacente per voi nativi del segno. Il pianeta Venere si troverà in una posizione ottima, tra voi e il partner ci sarà di fatti una sintonia importante.

Per quanto riguarda il lavoro questo cielo non sarà particolarmente attento nei vostri confronti, ciò nonostante sarà possibile cercare di ottenere buoni risultati dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: sarà una settimana di cambiamenti, non tutti in meglio, per voi nativi del segno. I pianeti Giove e Venere lasceranno il vostro cielo, ma per fortuna la vostra vita quotidiana non sarà pessima. Il rapporto con il partner sarà ancora piacevole, dovrete soltanto avere più rispetto e pazienza. Sul fronte professionale Mercurio porterà buone idee e vi spingerà a metterci più creatività. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale che si farà luminosa per voi a partire da questa settimana. I pianeti Venere e Giove arriveranno nel vostro segno, pronti a rendere più appagante la vostra vita quotidiana.

In amore ci sarà una splendida intesa con il partner, esaltata durante quelle giornate di Luna favorevole. Nel lavoro riuscirete a fare la differenza grazie a nuove idee che vi porteranno lontano. Voto - 9️⃣

Cancro: sarà una settimana piuttosto convincente per voi nativi del segno. Anche se stelle come Giove e Venere non saranno più così favorevoli, il rapporto tra voi e il partner continuerà a essere affiatato, dovrete solo impegnarvi un po’ di più per far sorridere il partner.

Nel lavoro per riuscire a concretizzare i vostri progetti, dovrete dimostrare di avere le idee e le capacità. Voto - 8️⃣

Leone: l'arrivo di Venere nel segno dei Gemelli andrà a migliorare la vostra vita sentimentale a partire da questa settimana di maggio. Ritroverete entusiasmo nei confronti del partner e sarà possibile finalmente mettersi sulle spalle alcuni problemi di coppia.

Sul fronte professionale vi darete da fare in questo periodo, grazie ad alcune novità che vi spingeranno a dare di più. Voto - 8️⃣

Vergine: questo cielo si farà più cupo nei vostri confronti durante la prossima settimana. Con Venere in quadratura dal segno dei Gemelli, potrebbero emergere alcune criticità nella vostra relazione di coppia che, se non gestite bene, potrebbero portare ad una crisi. Sul fronte professionale Mercurio sarà favorevole, ma attenzione a Giove in quadratura, che potrebbe causare alcuni imprevisti o eventi sfortunati. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che finalmente sarà al centro per voi nativi del segno grazie a Venere in trigono. Sarà il momento giusto per rilanciare la vostra vita amorosa e ritrovare un po’ di sintonia con la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete impegno in quel che fate, ma per raggiungere i vostri obiettivi dovrete anche avere un po’ di pazienza. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali in rialzo per voi nativi del segno. A partire da venerdì, il pianeta Venere smetterà di essere negativo nei vostri confronti e vi permetterà di costruire un legame migliore con la persona che amate. In ambito lavorativo fate attenzione alle spese e alle idee sulle quali decidere di scommettere. Con Mercurio in opposizione non tutti i vostri progetti procederanno lungo la giusta direzione. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo non particolarmente appagante ora che il pianeta Venere si troverà in opposizione. Avrete bisogno di vivere una relazione diversa, ma non potrete prendervi certe libertà senza il consenso del partner.

In ambito lavorativo non ci saranno sempre le condizioni migliori per poter portare a termine con successo i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali più che soddisfacenti per voi nativi del segno. Il pianeta Venere sarà favorevole ancora per qualche giorno, ciò nonostante avrete buone occasioni per poter vivere una relazione appagante. Voto - 7️⃣

Acquario: l'arrivo di Giove e Venere nel segno dei Gemelli vi permetterà di mettere in piedi una vita quotidiana più interessante. Sul fronte amoroso ci sarà affiatamento tra voi e il partner, capaci di prendere spesso importanti decisioni insieme. In ambito professionale riflettete bene sulle decisioni che prenderete. Con Mercurio in quadratura infatti, non dovrete dare nulla per scontato.

Voto - 7️⃣

Pesci: il vostro umore sarà piuttosto altalenante nel prossimo periodo. Con Venere in arrivo in quadratura dal segno dei Gemelli, sarà necessario non essere causa di dolori per la persona che amate e cercare di comprendere i suoi desideri. In ambito lavorativo prenderete seriamente i vostri progetti grazie a Mercurio, ma attenzione a Giove in quadratura, che potrebbe causare qualche imprevisto. Voto - 7️⃣