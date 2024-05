L'oroscopo della giornata di sabato 1° giugno vedrà un Ariete irresistibile dal punto di vista sentimentale, forte della Luna e di Venere in buon aspetto, mentre Mercurio e Saturno assicureranno buone prestazioni professionali ai nati del Pesci. Il Capricorno potrebbe non essere così affiatato col partner, mentre il Leone avrà in mente importanti progetti da realizzare al più presto per cercare di risalire.

Previsioni oroscopo sabato 1° giugno 2024 segno per segno

Ariete: la Luna e Venere in buon aspetto vi renderanno irresistibili dal punto di vista sentimentale.

Il weekend inizierà bene per voi: approfittatene per trascorrere un po’ di tempo in più con la persona che amate. In ambito lavorativo darete prova del vostro potenziale, con idee e progetti che potrebbero portarvi lontano. Voto - 9️⃣

Toro: non poteva iniziare meglio di così il weekend per voi nativi del segno. Troverete l'ispirazione che vi serve per gestire al meglio i vostri progetti grazie a Mercurio, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro godrete di una piacevole intesa con la persona che amate, che vi spingerà a mostrare sempre la parte migliore di voi. Voto - 8️⃣

Gemelli: l'astro argenteo tornerà a sorridervi a partire da questa giornata di sabato. Sarete pronti a consolidare il vostro rapporto con il partner.

Penserete spesso alla persona che amate e in ogni circostanza, facendo di tutto affinché possa essere felice. Sul fronte professionale non trascurerete i vostri doveri, provando a gestire i vostri progetti sempre nel modo più opportuno. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale non particolarmente appagante in questo periodo a causa della Luna in quadratura.

Vi sentirete stressati da questo periodo impegnativo, e il tempo da dedicare al partner non sarà molto. Sul fronte professionale infatti non sempre avrete le idee chiare su come gestire le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Leone: settore professionale discreto in questa giornata di sabato. Avrete in mente nuovi interessanti progetti, che possono aiutarvi a risalire la china.

Purtroppo però, non avrete garanzie di successo, il che potrebbe rappresentare un ostacolo. In amore vi sentirete bene insieme alla persona che amate, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto che vi permetteranno di stare bene insieme. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale ancora sottotono in questo periodo per voi nativi del segno. Con Venere in quadratura dal segno dei Gemelli, non ci sarà sempre una perfetta intesa tra voi e il partner. Se siete single preferirete dedicare più tempo per voi stessi. In ambito lavorativo sarete pieni di idee grazie a Mercurio, che con il giusto impegno sarete in grado di realizzare. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali altalenanti per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna e Venere saranno in contrasto in questo periodo, e potrebbero rendere difficile la vostra convivenza con il partner. In ambito lavorativo ve la caverete bene, ma non sempre potreste avere idee proficue per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale poco influente sul fronte sentimentale. Sarete socievoli, ma i rapporti con le persone che amate potrebbero non assumere un'importanza fondamentale in questo periodo. Nel lavoro vi darete da fare, ma potreste non sentirvi particolarmente attivi o volenterosi. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete porterà un po’ di respiro nella vostra vita sentimentale. Anche se Venere sarà negativa, in questa giornata di sabato riuscirete a comprendere meglio le emozioni del partner, soprattutto voi nati nella prima decade.

In ambito lavorativo avrete cura dei vostri progetti, e potrebbero esserci i presupposti per riuscire a mettere insieme interessanti risultati. Voto - 7️⃣

Capricorno: potrebbe non esserci un'intesa perfetta tra voi e la vostra fiamma in questa giornata di sabato a causa della Luna in quadratura. Che siate single oppure no, il vostro atteggiamento non sarà sempre gradito dagli altri. A tal proposito, cercate di smussare i vostri spigoli. Nel lavoro potrete contare su Mercurio in trigono per gestire in modo ottimale le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Acquario: ottima giornata per voi nativi del segno. La Luna e Venere in buon aspetto vi permetteranno di stare bene insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro invece, meglio fare attenzione alle decisioni che prenderete per i vostri progetti considerato Mercurio in quadratura. Voto - 8️⃣

Pesci: Mercurio e Saturno in buon aspetto vi permetteranno di raggiungere buone prestazioni professionali in questa giornata di sabato. Sentitevi soddisfatti degli sviluppi che raggiungere in questo periodo. In ambito amoroso invece, dovrete essere capaci di comprendere meglio i sentimenti del partner per riuscire a godere di un rapporto migliore. Voto - 6️⃣