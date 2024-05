L'oroscopo del mese di giugno sulla fortuna è pronto a rivelare quali saranno i segni dello zodiaco favoriti dalla buona sorte. Tra i simboli astrali che si prevede avranno il massimo successo vi è l'Acquario, giustamente considerato in prima posizione. Subito dopo, a poca distanza, troviamo i segni Ariete e Pesci, entrambi nella zona alta del podio, favoriti dalla dea della fortuna.

Previsioni zodiacali della fortuna del mese giugno e posizioni: molto bene anche Bilancia

12° posto: Leone - La buona sorte il prossimo giugno potrebbe andare in vacanza per voi, Leone.

Le stelle consigliano di mantenere la calma e di evitare decisioni affrettate. Concentratevi sul benessere personale e cercate di rilassarvi. Anche se alcune situazioni non prenderanno la direzione auspicata, non significherà necessariamente che sarà un male alla fine. In amore, nulla di interessante: qualche complicazione in ambito di coppia verrà superata solo mantenendo un atteggiamento risoluto. Dedicherete più tempo libero alla ricerca di nuove fonti di distrazione, purché teniate sempre sott'occhio i vostri interessi sentimentali, magari cercando di coniugare entrambe le situazioni. Single, sarà un mese abbastanza monotono nel quale non realizzerete granché. A dominare il periodo, una sottile malinconia pronta a impadronirsi di voi, impedendovi di concretizzare intenti: non forzate gli eventi!

Nel lavoro, se non andrete d’accordo con un collega, instraderete un altro tipo di dialogo: chiarirete e risolverete tutto.

11° posto: Capricorno - I prossimi giorni vedranno una scarsa fortuna, in rari casi altalenante. Il mese di giugno presenterà alti e bassi conditi da momenti di incertezza, soprattutto sul lavoro. Le relazioni personali potrebbero risentire dello stress accumulato, quindi cercate di trovare un equilibrio.

In amore, il momento non sarà proprio roseo per chi è in coppia: l'intesa affettiva vacillerà, quindi pazientare qualche giorno prima di rimettere in discussione certe questioni sarà una scelta saggia. Non provocherete la persona amata toccando "certi tasti": sapete il detto che raccomanda di non scherzare con il fuoco? Ebbene, sappiate che rischierete di rimanere scottati!

Single, rimanderete ad altri giorni eventuali decisioni riguardanti la vita sentimentale. In questo mese non avrete voglia di prendervi responsabilità. Nel lavoro, intanto, dovrete cercare di stare attenti alle spese eccessive. Tenere sotto controllo le uscite per evitare sbilanciamenti sarà la vostra priorità.

10° posto: Cancro - La dea bendata non sarà dalla vostra parte e potreste sentirvi un po' giù di morale. Tuttavia, la famiglia e gli amici vi daranno il sostegno necessario per superare questo periodo difficile. Vedrete muoversi qualcosa di positivo nella vita quotidiana a metà o fine mese. In amore, ci saranno poche chance su cui contare: infatti la specularità negativa della Luna porterà qualche ombra nella sfera sentimentale di molti di voi.

Tuttavia, si tratterà per lo più di problemi assolutamente immaginari, generati dalle vostre innate paure. Il vostro umore nero metterà in cattiva luce la relazione, anche senza motivi validi: non ditemi che siete già pronti a litigare? Single, dovrete avere più fiducia nelle vostre qualità e attendere con il sorriso l'incontro con l'anima gemella, che arriverà di certo quando meno ve lo aspettate. Nel lavoro, le pretese nei confronti dell'ambito professionale saranno troppo elevate: cercate di contenervi. Nel mentre, attendete un momento più consono per eventuali richieste o esigenze.

9° posto: Scorpione - La dea bendata a giugno sarà in fase di riflessione. Sarà un mese di revisione. Vi troverete a rivedere alcuni aspetti della vita, soprattutto in ambito sentimentale.

In alcuni casi, se avete avuto solo un lieve recupero fisico riguardo alle vicissitudini affrontate in passato, non ripetete gli stessi errori. Siate parsimoniosi e ragionevoli nelle situazioni con cui vi confronterete. In amore, qualche tensione a livello familiare o sentimentale caratterizzerà la prima parte del mese. Con Venere in aspetto negativo e la quadratura lunare, i litigi saranno inevitabili così come gli sbalzi d’umore. Cercate di rimanere calmi e vedrete che andrà sicuramente meglio. Single, con una fase poco favorevole sarà necessario tirare il freno a mano. Riflettete su ciò che vorreste abbandonare e ciò che desiderate mantenere stabile nella vostra vita, cestinando delusioni e dispiaceri.

Mantenete solamente ciò e chi vi darà serenità. Nel lavoro, fate attenzione a non essere negligenti, evitando errori. State attenti ai colleghi invidiosi, sempre presenti.

8° posto: Sagittario - La fortuna sarà intermittente, per un mese valutato di transizione: qualche ostacolo da superare. Le relazioni interpersonali richiederanno pazienza e comprensione. Nel lavoro, piccoli successi vi daranno la motivazione necessaria per andare avanti. Le previsioni di giugno invogliano ad agire con concentrazione: il pericolo di errore sarà sempre dietro l'angolo. In amore, sentirete rinascere il desiderio e avrete voglia di avvicinarvi ancora di più al partner. Non abbiate paura di mostrare i vostri veri sentimenti e cercate di essere quanto più affettuosi possibile.

Single, la vostra impertinenza vi aprirà la strada in diverse occasioni: arriveranno risultati soddisfacenti. Per qualcuno sarà tempo di avere coraggio e dichiarare i propri sentimenti a chi li merita. Nel lavoro infine, prossimamente gioirete di quanto avete seminato in precedenza: si prospettano buone cose, per il momento state calmi e sereni. Presto riceverete conferme in merito a ciò che state aspettando da un pezzo.

7° posto: Gemelli - Il fato sarà dinamico, per un giugno ricco di novità interessanti ma anche con qualche imprevisto. La capacità di adattamento sarà messa alla prova, soprattutto sul lavoro. In amore, prestate attenzione ai malintesi e cercate di comunicare chiaramente. Il prossimo mese sarà anche indirizzato verso la buona normalità.

Per quanto riguarda l'amore, diversi movimenti planetari avranno un effetto stabilizzante su voi nativi anche se in parte sarete di umore pessimo. Saprete, all'occorrenza, anche perdonare. I sentimenti vi aiuteranno a essere calmi, equilibrati e capaci di anticipare i desideri della persona che vi sta vicino. Single, sarà un periodo adatto a fare un po' di chiarezza. Un po' di sereno raccoglimento porterà ad avere le idee più chiare e mettere ordine nei vostri programmi sentimentali. Nel lavoro, la determinazione che avrete in questo mese vi porteranno a realizzare parte dei vostri obiettivi. Avrete bisogno di organizzarvi con maggiore cura in modo da svolgere le cose nel migliore dei modi.

6° posto: Vergine - La buona sorte sarà discreta.

Un mese positivo ma non privo di problemi. Sarete molto impegnati sul fronte professionale, con lievi possibilità di crescita. Le relazioni affettive richiederanno attenzione, quindi cercate di essere presenti per i vostri cari. Nel mese di giugno, le stelle non favoriscono cambiamenti epocali: cercate comunque di preservare ciò che avete conquistato con fatica e merito, soprattutto riguardo ai sentimenti. Le previsioni indicano un discreto andamento in amore: concentratevi sulla realizzazione di un desiderio che vi renda felici. Potreste risolvere una situazione delicata con l'aiuto del partner, liberandovi di un pensiero che vi tormenta da tempo. Single, buone novità potranno bussare alla vostra porta: gli astri assicurano determinazione, autorevolezza e soddisfazioni personali.

La vita sociale godrà di un periodo buono, in cui tutto dovrebbe andare bene. Nel lavoro, saprete come raggiungere i vostri obiettivi. Quasi tutto vi sarà concesso e sicuramente con esito positivo, anche se non subito.

5° posto: Toro - La fortuna sarà solida. Le stelle vi sosterranno, soprattutto in ambito finanziario. L’amore sarà stabile e gratificante, offrendovi momenti di gioia. Nel mese di giugno, si prevede una fase complessivamente calma, ma reattiva riguardo alla routine quotidiana. È importante considerare che la prima parte potrebbe iniziare lentamente e solo verso la metà del periodo potrebbe riacquistare vigore. In amore, possibili sorrisi e sprazzi di fortuna. Anche se spesso vi mostrerete ombrosi, riuscirete a trasmettere una sensazione diversa.

La tenerezza del partner o l'ammirazione di qualcuno vi daranno voglia di fare esperienze nuove. Single, sarà importante il mese per i sentimenti. Lasciatevi andare, riscoprite quanto sia bello condividere i giorni con qualcuno. Nel lavoro, si profilano progetti impegnativi e potenzialmente gratificanti, ma anche difficili da realizzare. Potrebbero esserci cambi di ruolo, trasferimenti o spostamenti in altri dipartimenti: mantenete la calma, soprattutto se non dovessero essere di vostro gradimento.

4° posto: Bilancia - La sorte sarà equilibrata. Giugno bilanciato, con tanti momenti di serenità. Ottime prospettive in arrivo, dove vi distinguerete per creatività e intelligenza. In amore, vivrete momenti romantici che rafforzeranno il legame con il partner.

Il mese di giugno, si prevede più che eccellente, da sfruttare al massimo per rigenerare sia il corpo che la mente. Fatevi un programma dettagliato e seguitelo scrupolosamente, magari integrando qualche prezioso consiglio da persone fidate. Avrete la capacità di esprimere i vostri desideri con grande integrità e in ogni ambito. In amore, sarà un periodo estremamente felice per coloro che vivono una relazione. La Luna regalerà momenti intriganti, soddisfacendo ogni desiderio. Per i single, sostenuti dalla Luna, metterete il massimo impegno per realizzare non solo le vostre ambizioni, ma anche le vostre passioni personali. Sia dove che cosa farete, attirerete l'attenzione di coloro che vi circondano. Sul fronte lavorativo, il dialogo sarà cruciale per sostenere alcune decisioni. Presentando valide argomentazioni, sarete convincenti e vincenti, a condizione di essere adeguatamente preparati.

3° posto: Pesci - La buona stella si appresta a brillare sul mese prossimo. Infatti, giugno sarà ricco di emozioni e con tante soddisfazioni. In amore, vivrete momenti intensi e appaganti. In amore invece, forse potrete tirare finalmente un sospiro di sollievo. Venere, pianeta dei buoni sentimenti, presente nel campo dei Gemelli e poi in quello del Cancro, indica che molto probabilmente la vita a due guadagnerà nuovi punti, magari anche diventando più romantica e serena del solito: pronti a condividere la felicità con la vostra dolce metà? Single, sarà il vostro momento clou, si o no? Diciamo di si: vi sveglierete sereni e con tanta energia e vitalità grazie agli influssi planetari a disposizione. Se possibile tenetevi lontani dallo stress quotidiano ritagliandovi delle ore di completo relax solo per voi, ve lo meritate. Sul lavoro, nuove opportunità si presenteranno e sarete pronti a coglierle al volo, portandovi verso il successo. Qualcuna delle vostre idee verrà valutata positivamente, a patto di rimboccarsi le maniche nel mostrare a chi di dovere quanto quest'ultima vale.

2° posto: Ariete - La fortuna sarà vibrante, sicuramente regalerà giornate molto positive, con grandi successi a livello sentimentale e professionale. La determinazione e l'entusiasmo vi porteranno lontano. In amore, il rapporto con il partner sarà solido e passionale, garantendovi felicità e armonia. Per il mese di giugno, sono favoriti soprattutto coloro che attendono notizie o risposte riguardanti i sentimenti o le amicizie. Le previsioni per l'amore promettono una sensazione di calma e serenità, vi sentirete pieni di gioia e a vostro agio. Molti si avvicineranno di più agli interessi del partner, trasmettendo fiducia. Approfittate di questo positiva periodo, pieno di emozioni, per segnare punti importanti nelle relazioni. Per i single, l'amore si presenterà come un'avventura maliziosa, arrivando quasi per caso e senza sforzo. Non lasciatevela sfuggire e godetevi l'attimo, poiché raramente si presenterà un'occasione simile. Sul fronte lavorativo, sarà importante non esitare nel fare eventuali richieste.

1° posto: Acquario - La fortuna nel corso del mese di giugno sarà brillante. Le stelle vi sorrideranno in ogni ambito della vita e in amore vivrete momenti indimenticabili. In primo piano famiglia, amici e persone fidate: ovunque porterete dolcezza e tanta buona fortuna. Secondo le previsioni, per l'amore, sarete tra i pochi segni più fortunati del periodo. Tutto procederà senza intoppi, tra doveri quotidiani e rapporti affettivi, con spensieratezza, complicità e tenerezza. La vostra eloquenza sarà un punto di forza: con il partner, basterà uno sguardo per capirsi al volo. Preparatevi a momenti romantici, preludio alla passione più intensa. Per i single, concentratevi su voi stessi, sui desideri e regalatevi attimi di gioia, magari con una visita ad una mostra d'arte, un concerto o, semplicemente, facendo shopping con gli amici. Nel lavoro, sarete favorevolmente colpiti dalla fortuna! Questo vi permetterà di superare concorrenti e colleghi, grazie all'intuito e a idee e progetti vincenti.