L'oroscopo di mercoledì 29 maggio vede un Acquario più spontaneo in amore, forte della Luna in buon aspetto, mentre per i Gemelli sarà il momento adatto per esplorare nuove opportunità professionali. Il Leone avrà bisogno di nuovi stimoli per andare avanti al lavoro, mentre i Vergine preferiranno non uscire dalla loro routine. I Pesci saranno un po' giù.

Previsioni oroscopo mercoledì 29 maggio 2024 segno per segno

Ariete: darete vita a una giornata interessante dal punto di vista sentimentale. Questo periodo si rivelerà più accattivante, pieno di emozioni tutte da vivere.

Se siete single alcuni nuovi legami potrebbero assumere una priorità maggiore. Nel lavoro sarete in vena di capire meglio alcuni progetti, scoprire ogni segreto e ottenere prestazioni superiori. Voto - 8️⃣

Toro: periodo meno coinvolgente in amore considerato la Luna in quadratura. Ci possono essere alcune incomprensioni con il partner, ma non sarà necessario farne un problema più grande di quanto sembri. Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete sicurezza e affidabilità, due ingredienti fondamentali nella risoluzione dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vi permetterà di esplorare nuovi progetti professionali. Il sostegno di Giove e Saturno sarà importante in questo periodo per capire quali sono le mosse migliori che potete fare in questo periodo.

In amore godrete di un cielo ottimo per mettere in mostra le vostre emozioni e catturare l'interesse della persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Cancro: periodo tutto sommato soddisfacente in amore. Il rapporto con il partner sarà stabile, ma a volte potrebbe esserci qualche indecisione che vi metterà in difficoltà.

Molto bene invece il lavoro grazie alla presenza benefica di Mercurio, che vi spingerà a gestire i vostri progetti sotto un profilo diverso. Voto - 8️⃣

Leone: avrete bisogno di nuovi stimoli per andare avanti in ambito lavorativo. Marte in trigono vi spingerà a non mollare, ma con Mercurio in cattivo aspetto non sarà facile trovare soluzioni adeguate ai vostri progetti.

Sul fronte amoroso non sarà facile godere di un'intesa stabile a causa della Luna in opposizione. Fortunatamente, con Venere in sestile, riuscirete a essere pazienti e comprensivi. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale difficile in questo periodo considerato la Luna e Venere contrari. Non vi sentirete a vostro agio con la persona che amate, e per superare eventuali ostacoli sarà necessario aprirsi al dialogo. Nel lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte. Alcuni progetti andranno bene grazie a una buona strategia. Altri potrebbero richiedere un po’ d'impegno in più. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata coinvolgente in amore grazie al sostegno della Luna e di Venere. Con il partner ci sarà un'intesa perfetta, godendo di una relazione di coppia romantica e piena di emozioni.

Sul fronte professionale forse non sarete sempre pieni di energie, ma l'entusiasmo di certo non vi mancherà. Voto - 8️⃣

Scorpione: il rapporto con il partner non sarà estremamente affiatato a causa della Luna, ma non per questo la vostra relazione di coppia attraverserà una crisi. Abbiate pazienza e cercate di risolvere eventuali conflitti con calma e comprensione. Nel lavoro sarete pronti a far valere le vostre idee in ogni modo, per quanto possa essere difficile. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna è dalla vostra parte. Il pianeta Venere sarà ancora negativo, ciò nonostante sarà più facile comprendere i sentimenti della persona che amate. In ambito lavorativo Marte vi permetterà di andare avanti con impegno nei vostri progetti, nonostante il periodo non sia particolarmente proficuo.

Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale poco influente per quanto riguarda i sentimenti, ma avrete comunque modo di poter costruire una relazione di coppia forte e affiatata, basta solo non superare certi limiti. Sul fronte professionale prendetevi cura di quei progetti che possono assicurarvi proficui maggiori. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale eccellente. La Luna e Venere vi accompagneranno verso una relazione di coppia forte e affiatata. Anche voi single riuscirete a costruire un legame più forte con la vostra fiamma, che presto potrebbe diventare qualcosa di più di un semplice rapporto. Nel lavoro Marte e Giove vi spingeranno a impegnarvi di più, ma attenzione a Mercurio in quadratura che potrebbe causare qualche imprevisto.

Voto - 9️⃣

Pesci: il pianeta Venere in quadratura non sarà particolarmente favorevole nei vostri confronti. Sarà necessario cercare di risolvere alcuni problemi di coppia che ormai vi trascinate da troppo tempo. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio porterà buone idee, ma dovrete essere in grado di saperle applicare al meglio per raggiungere buoni risultati. Voto - 6️⃣