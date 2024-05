L’Oroscopo di giovedì è pronto a svelare le previsioni zodiacali di giovedì 9 maggio. In analisi in questa sede vi è la seconda sestina dello zodiaco, ovvero quella relativa da Bilancia a Pesci. Iniziamo ad analizzare il quarto giorno dell'attuale settimana consultando il responso delle stelle in merito all’oroscopo e alla classifica a stelline: indice puntato su attività lavorative e sentimenti.

Previsioni astrologiche del 9 maggio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. State per vivere un giovedì al top in amore e perfetto anche in ogni altro settore.

Senza dubbio, la giornata di metà settimana si prospetta fantastica, perfetta da sfruttare in ogni aspetto della quotidianità: la situazione astrale promette un'ottima intesa con le persone del vostro ambito. Il periodo renderà più semplice capirsi con il partner rispetto ai giorni precedenti. Si preannuncia infatti una giornata particolarmente idilliaca, in cui tutto sembrerà perfetto, grazie all'atmosfera positiva favorita dagli astri: cogliete l'occasione! Per voi single, la fortuna sarà dalla vostra parte in ogni situazione. Finalmente inizierà un periodo in cui riuscirete a lasciarvi andare e smetterete di pretendere il massimo dalla vita. Per quanto riguarda il lavoro, sarete pronti a buttarvi anima e corpo in un progetto redditizio, il che vi darà grandi soddisfazioni.

Scorpione: ★★. L'oroscopo rivela che potreste trovarvi un po' giù di morale. Il periodo infatti sarà influenzato negativamente dal "ko". In molti sarete sotto l'influenza negativa di astri avversi: cosa aspettarsi in amore? Anche se non sarà un periodo tutto rose e fiori, non dovete necessariamente disperare. Potreste essere assaliti dai dubbi riguardo il partner.

Pensieri negativi incessanti potrebbero non darvi tregua: sentirete il forte desiderio di controllare e spiare. In generale, si consiglia di tenere a freno la gelosia: siete troppo irascibili e potreste non essere compresi da chi avete accanto. Se single, non stupitevi se a tratti vi sentirete confusi su alcune decisioni da prendere.

Mettete ordine e cercate di chiarire ogni possibile equivoco. Sul fronte lavorativo, il grande impegno che state mettendo in tutte le attività vi ha reso molto stanchi: è il momento di staccare la spina e riposarsi.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 9 maggio prevede l'avvento di un periodo abbastanza positivo, quel tanto che basta per non deludere. Tuttavia, il periodo non sarà privo di ostacoli, sia ben chiaro. In molte occasioni, l'esperienza vi renderà impeccabili e le persone che non vi piacciono non reggeranno il confronto con le vostre verità. In amore, cercate di trascorrere più tempo con il partner. Trovate un hobby comune o scoprite qualcosa di nuovo insieme, sarà perfetto per ritrovare la sintonia di un tempo.

Per voi single, anche se vi sentirete bloccati in situazioni che non vi soddisfano, non preoccupatevi, perché avete già tutti gli strumenti necessari per uscirne abbastanza felici e soddisfatti. Possedete grinta e carisma, qualità che vi permetteranno di affascinare le persone che avete intorno. Sul fronte lavorativo, sarà necessario fare il punto della situazione.

Oroscopo e stelle del 9 maggio, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. L'oroscopo restituisce un'ipotesi piuttosto sfavorevole riguardo l'andamento del 9 maggio. Si prevede infatti un periodo magro, contrassegnato da tre stelle, il che, come consueto nelle nostre valutazioni, implica il giudizio del sottotono. In amore, per risolvere una questione, causa preoccupazione, avrete bisogno di determinazione: mai come ora sarà essenziale non arrendersi.

Se l'ultima strategia non avesse funzionato o portato a insuccessi, non dovete allarmarvi, piuttosto perfezionare quanto pianificato. Per i single, finalmente state raggiungendo un equilibrio. Avete fatto una sorta di selezione e ora riuscite a distinguere gli affetti dai semplici conoscenti, attribuendo importanza solo a chi la merita. Continuate su questa strada. Sul fronte lavorativo, gli astri portano impegni e alcuni sembrano insormontabili: armatevi di pazienza.

Acquario: ★★★★. Le previsioni zodiacali evidenziano la possibilità che potreste sentirvi pensierosi e taciturni. Secondo quanto estrapolato dalle effemeridi, la mattinata sarà probabilmente abbastanza normale. Per quanto riguarda i sentimenti, impegnatevi affinché piccoli conflitti non si trasformino in veri e propri duelli.

Cercherete di rinnovare le promesse d'amore fatte in passato, magari con l'obiettivo di riallineare alcuni vostri comportamenti esagerati. Per i single, qualsiasi cosa vi passi per la testa, pianificate con calma e buon senso ogni vostra mossa. Soprattutto, non c'è bisogno di frugare in tutto il mondo quando la vera felicità potrebbe essere a portata di mano. Sul fronte lavorativo, sforzatevi di prevenire eventuali difficoltà concentrando l'attenzione: solo così troverete buone soluzioni.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di giovedì 9 maggio, promette l'arrivo di nuove opportunità in grado di rendere la giornata perfetta. In generale, la vita attraverserà momenti positivi e, in molti casi, sarete più convincenti del solito.

Il desiderio di primeggiare stimolerà la creatività, coglierete tutte le opportunità che la giornata vi offrirà. Nell'ambito amoroso, sorprendete il partner con un gesto inaspettato. Non aspettatevi che sia sempre l'altro a fare la prima mossa perché, come si suol dire, chi si ferma è perduto. Prendete voi l'iniziativa in ambito amoroso, senza timore. Ogni esperienza conta: anche gli eventi che non si sviluppano come previsto potrebbero rendere interessante il legame. Per i single, saranno giorni perfetti per prendersi cura di sé stessi, della propria salute e dell'aspetto esteriore. Sul fronte lavorativo, sarete in grado di muovervi con disinvoltura: riuscirete a esprimere la vostra individualità.