L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 maggio. In analisi la sestina relativa alla seconda metà dello zodiaco. Sotto i riflettori astrali la seconda giornata dell'attuale settimana, messa a confronto con le effemeridi del periodo. In questa fase a volare in alto nella classifica di martedì, Scorpione, Sagittario e Acquario. Non troppo favorevole l'Astrologia nei confronti del Capricorno, valutati sottotono.

Previsioni astrologiche del 28 maggio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata positiva, anche se con lievi risvolti dai contorni imprevedibili.

In amore periodo non troppo impegnativo, ma neanche particolarmente interessante; insomma, una via di mezzo tra positive e spunti di negatività. In coppia, la vera ricchezza sarà la persona che accompagna la vostra vita: potrete contare su chi vi è accanto in ogni momento. La Luna vi permetterà di mantenere ritmi di vita meno serrati, dedicando più tempo al rapporto. I single che attendono dei risultati finalmente li vedranno arrivare, al massimo entro questo sabato. Anche se saranno inferiori alle aspettative, ricordate: chi si accontenta gode! Nel lavoro, vi districherete egregiamente in una questione complessa, sostenuti da una intelligenza strategica. La realizzazione di nuovi progetti sarà favorevole, influendo positivamente sulla serenità interiore.

Scorpione: ★★★★★. Giornata eccellente, valutandola in classifica con le cinque stelline della buona sorte. La parte sentimentale sarà in rialzo, promettendo una fase assai armoniose. Vi sentirete in sintonia con voi stessi e con ciò che vi circonda, tolleranti e di buon umore. In amore, la franchezza vi ripagherà, aumentando la stima di chi vi ama.

Sarete al top della forma fisica e mentale, e scoprirete di avere molti più valori in comune con il vostro partner di quanto pensavate. Imparerete a tenere a bada l'impulsività affrontando le discussioni da una nuova prospettiva. I single avranno presto una persona del Toro o del Sagittario che potrebbe entrerà nella loro vita affettiva.

L'Astrologia sta per regalare un periodo speciale. Nel lavoro, la giornata inizierà bene, con collaborazioni e relazioni interpersonali. Con i colleghi sarete convincenti: sfruttate la giornata!

Sagittario: ★★★★★. In prospettiva, un martedì decisamente fortunato per la maggior parte dei Sagittario. Riceverete una bella dose di energia dalle stelle, rendendo la giornata degna di essere vissuta. In molte situazioni, vi sentirete completi e soddisfatti. Ci saranno discreti miglioramenti nel rapporto sentimentale, ottenendo finalmente la calma e l'equilibrio tanto cercati insieme al partner. I single, se appena usciti da una relazione, non troveranno propizio avviare nuovi legami. Per gli altri, il periodo sarà buono per iniziare un giro di conoscenze altamente promettente.

Avrete a disposizione una discreta cerchia di belle persone: date pure inizio alle danze! Agli indecisi invece, si consiglia di osare, purché le intenzioni siano sincere. Nel lavoro, vi aspetta un ottimo periodo. Le previsioni di riuscita saranno superiori alle attese, a patto di affrontare ogni impegno con la giusta convinzione.

Oroscopo e stelle del 28 maggio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Moltissimi del segno potrebbero andare incontro a un martedì poco performante, decisamente improntato al classico "sottotono". Ovviamente molto farà il proprio ascendente: con più stelle avrete più possibilità. In amore intanto, avrete difficoltà ad accettare qualcuna delle tante richieste del partner: sarà il caso di fare piccoli strappi alle vostre regole?

A volte, rinunciare a qualcosa è necessario per mantenere armonia e collaborazione nel rapporto. In certi momenti potrebbero nascere dubbi in merito al rapporto, generando contrasti anche dove non ce ne fosse bisogno. I single troveranno utile la capacità di saper fare una scelta in merito a qualcuno molto interessante. Presto creerete un legame affettivo che avrà una lunga durata. Nel lavoro, poche possibilità di riuscire a gestire le necessità impellenti: affidatevi a qualcuno esperto in materia.

Acquario: ★★★★★. Per molti gli astri del periodo si prospettano assai di parte. In linea generale sarà una giornata molto prestante in ambito sentimentale. Sarà il momento ideale per chiudere un capitolo importante, utilizzando al meglio le vostre energie e ottenendo grandi risultati con il minimo sforzo.

In coppia, una recente situazione diverrà molto promettente, facendo battere forte il cuore. La presenza di Venere in aspetto armonico porterà felicità ed emozioni intense, esattamente ciò di cui avete bisogno. I single trascorreranno una giornata divertente, trovando piacere anche nelle attività più semplici, a patto di farlo con le persone giuste. Una relazione inizierà a prendere i contorni del "qualcosa di più". Nel lavoro, stimolati da una bella intuizione vi spingerete a lottare per ottenere ciò che più vi preme.

Pesci: ★★★★. Periodo eccellente, da vivere seguendo le proprie intenzioni. La settimana appena iniziata proseguirà con una sufficiente dose di positività, in vari ambiti, grazie a un cielo favorevole che renderà possibili eventi straordinari, come incontri significativi o decisioni importanti.

In amore, apprezzerete i momenti di pace e armonia con il partner, imparando dalle esperienze passate. Questo creerà una giornata molto soddisfacente per molti del segno, sostenuta dagli influssi positivi della Luna. I single troveranno situazioni perfette per divertirsi con gli amici o condividere esperienze. Le relazioni saranno armoniose e certamente intriganti. Nel lavoro, dopo giorni di negatività, tornerete a pensare lucidamente, liberi da dubbi: pronti a tuffarvi in nuovi progetti?