Le previsioni dell'oroscopo dell'11 giugno esortano i Cancro a essere un po' meno razionali. Per i Capricorno, invece, ci saranno dei risvolti importanti: occhi ben aperti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: siete un po' titubanti su alcune decisioni da prendere, questo potrebbe portarvi a commettere degli errori. Fidatevi del vostro istinto.

11° Vergine: non siate troppo intransigenti. Le persone possono commettere degli errori, la cosa importante è non essere recidivi. Dal punto di vista professionale siate più concentrati.

10° Cancro: siete persone estremamente razionali e pragmatiche. In certi momenti, però, sarebbe opportuno lasciarsi andare e farsi trasportare dagli eventi, senza pensarci troppo su.

9° Leone: in amore è tempo di osare. Ricordatevi che potete fare anche voi la prima mossa, senza necessariamente dovervene pentire. Ogni lasciata è persa, meglio mettersi in gioco.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: non amate essere giudicati o messi sotto torchio. Nel momento in cui questo si verifica, finite per andare in ansia e commettere degli errori. Lavorate molto meglio in autonomia.

7° Toro: novità in arrivo sul fronte delle relazioni. Cercate di approfittare del momento favorevole in amore per portare a casa qualche risultato importante.

Sul lavoro occhi aperti sulla concorrenza.

6° Bilancia: siate meno logorroici. Cercate di andare dritti al punto e di non soffermarvi troppo sulle apparenze, specie nei rapporti di coppia.

5° Pesci: non siate troppo possessivi in amore. Potrebbero nascere delle discussioni sgradevoli per quanto riguarda la gelosia, cercate di darvi una regolata.

Nel lavoro, invece, è tempo di allargare gli orizzonti.

Segni fortunati dell'11 giugno

4° in classifica Scorpione: ci vuole coraggio e un pizzico di fortuna per avere successo nella vita. La cosa importante, però, è essere sempre in pace con voi stessi e avere la coscienza a posto.

3° Gemelli: non permettete a nessuno di dirvi ciò che potete o non potete fare.

Ricordate di ascoltare sempre la vostra mente e il vostro cuore, e vedrete che non ve ne pentirete.

2° Acquario: in amore è importante essere coraggiosi. Non lasciatevi abbindolare dalle chiacchiere, ma pensate con la vostra testa. Dal punto di vista professionale è tempo di osare un po' di più.

1° Capricorno: siate reattivi. Ci sono dei nodi che presto verranno al pettine, osate e non preoccupatevi troppo delle conseguenze.