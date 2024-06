Secondo l'roscopo dal 10 al 16 giugno ci saranno cambiamenti positivi nella vita amorosa degli Ariete. Grazie agli aspetti benefici di Venere, i Bilancia vivranno momenti speciali con il partner. I Sagittario raggiungeranno uno degli obiettivi finanziari più importanti. Per i Pesci non sarà un periodo adatto per inseguire progetti utopici. Per Cancro si prospetta un periodo da 8.

L’oroscopo da lunedì 10 a domenica 16 giugno, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questa nuova settimana di giugno sarà caratterizzata da una buona configurazione della Luna.

Questo aspetto straordinariamente forte potrebbe portare cambiamenti positivi e tanta felicità nella sfera coniugale. Dedicherete la maggior parte del vostro tempo all’amore e alla persona amata. Luce verde per i single del segno, ben sostenuti da Venere in aspetto favorevole. Questo pianeta potrebbe regalarvi un incontro indimenticabile. Nettuno potrebbe darvi idee finanziarie irragionevoli. Se avete voglia di rischiare, chiedete almeno il parere di persone competenti. Potreste così fare delle scelte interessanti. Voto: 8

Toro – Grazie ai buoni aspetti planetari, vivrete una settimana densa di passione con la persona che condividete la vostra vita. Regalatevi un fine settimana romantico per rivivere i giorni felici della luna di miele.

Se non avete ancora incontrato la vostra anima gemella, probabilmente questa volta la troverete. Naturalmente, non si tratta di aspettare in un angolo l’incontro dei vostri sogni, ma di andare nei luoghi dove vi sentite a vostro agio: mostratevi nella vostra luce migliore e vedrete che qualcuno cadrà ai vostri piedi. La vostra situazione finanziaria non subirà nessun tipo di scossone.

In questo settore entrerà in gioco la forza di Giove, che vi darà una solida stabilità. Ma dovrete anche fare i conti con il pianeta Marte: fate attenzione a non commettere errori nei conti, stime o previsioni. Voto: 7,5

Gemelli – In amore, probabilmente non c’è nulla di importante in serbo per i single. In fondo, anche essere single ha i suoi vantaggi.

È quello che potreste pensare, preferendo dedicarvi al lavoro, alla famiglia o ai vostri hobby. Ma se siete in viaggio, la Luna potrebbe spingervi tra le braccia di una bella persona. Questa atmosfera astrologica non sarà molto conciliante per le coppie. Perderete la pazienza e un piccolo litigio rischia di degenerare in un’aspra disputa. La soluzione? L’umorismo. Trascurare la gestione finanziaria potrebbe costarvi molto caro. Voto: 7

Cancro – Questa configurazione di Marte vi doterà di un fascino irresistibile e vi renderà anche molto sentimentali. Se siete single, sfruttate tutte le vostre risorse per andare oltre il flirt. Avrete delle piacevoli sorprese, tra cui l’inizio di una storia d’amore che vi sorprenderà e che probabilmente si trasformerà in un’unione duratura e appagante.

Se siete sposati, godrete di un clima di felicità e complicità. Un breve viaggio sarebbe piacevole in questo momento e vi rilasserebbe permettendovi di raggiungere uno dei vostri obiettivi. Attenzione, però, a non svuotare il vostro conto in banca. Per una volta, ascoltate i consigli di professionisti saggi, di amici intimi o anche della persona amata. Le questioni di denaro sono complicate in questo periodo. Voto: 8

Previsioni da Leone a Scorpione

Leone – Rapporti teneri e armoniosi con il vostro partner, voglia di trascorrere più tempo insieme o di dare una dimensione più costruttiva alla vostra relazione. Si può dire che il buon pianeta Giove veglia in questo periodo sulla vostra vita di coppia.

Se siete single e occupati con il lavoro, è probabile che non abbiate molto tempo per gli appuntamenti. State scappando dall’amore? Paura di un impegno troppo serio? Difficoltà a lasciarsi alle spalle una vecchia relazione? In questo caso, Saturno dovrebbe aiutarvi a fare il punto della situazione, a mente lucida. In campo finanziario, sarete molto eccitati dall’idea di correre dei rischi, ma questo non vi impedirà di fare operazioni finanziarie solide e investimenti sicuri. Voto: 8

Vergine – Sotto l’impulso di Urano, le coppie nate quest’anno faranno sforzi lodevoli per rafforzare la loro unione. Le anime solitarie saranno incoraggiate a fantasticare troppo su una storia d’amore, poiché Venere prova sempre un malizioso piacere nel mettere il cappio al collo dei single.

Ma questo pianeta non cercherà di impedirvi di cedere all’amore. Cercate di capire chi, tra le varie persone conosciute in questo periodo, vi interessa veramente. Non rovinate le vostre occasioni per orgoglio o vanità. Per i Vergine della prima decade gli influssi lunari non saranno favorevoli sul fronte finanziario. Dovrete essere molto vigili nei vostri affari ed evitare investimento che potrebbero impegnarvi a lungo termine. Voto: 7

Bilancia – Gli aspetti benefici di Venere dovrebbero regalarvi una vita di coppia molto speciale. L’umore del vostro cuore sarà primaverile. Avrete anche tanti bei progetti, forse ancora un po’ confusi, ma che realizzerete con il vostro partner, il che solidificherà ancora di più il vostro legame.

Se siete single, dovrete fare i conti con Nettuno. Attenzione a non farsi troppe illusioni: si corre il rischio di abbellire la realtà e di attribuire qualità notevoli a una persona ordinaria. La vostra situazione finanziaria sembra essere in stallo. Tuttavia, Giove è per natura molto favorevole quando si tratta di questioni finanziarie. Potete contate su una settimana fortunata. Voto: 7,5

Scorpione – La vostra vita matrimoniale sembra destinata a vivere un periodo di grande stabilità. Le coppie non subiranno influenze planetarie degne di nota la loro vita scorrerà liscia, anche se priva di passione. Se siete single, sboccerete come un fiore sotto l’influenza di Giove in ottima forma. Il vostro fascino sarà molto apprezzato e saprete come giocarlo brillantemente.

Saprete scegliere la persona che vi regalerà ciò che desiderate più di ogni altra cosa: fedeltà e gioia. Fate molta attenzione alle spese, soprattutto se si tratta di contrarre un prestito a lungo termine. È facile indebitarsi e ancora più facile spendere, ma il rimborso sarà più difficile di quanto pensiate. E tutti sanno anche che "i debiti, per un uomo d’onore, sono un’amara schiavitù", (Publilio Siro). Voto: 7,5

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – Con nessun pianeta a disturbare il settore dell’amore, la maggior parte di voi godranno di una piacevole vita di coppia. Se avete avuto difficoltà a comunicare con il vostro partner su argomenti delicati, Mercurio e Venere svolgeranno il ruolo di ambasciatori.

Se siete single, un rapporto professionale potrebbe diventare improvvisamente passionale, in un luogo ordinario potrebbe nascere un incontro straordinario, oppure potreste ricevere una dichiarazione d’amore da parte di qualcuno che incrociate ogni giorno senza prestargli la minima attenzione. In campo finanziario, questa settimana offrirà l’opportunità di raggiungere uno dei vostri obiettivi. Grazie all’influenza di alcune stelle, potrete sviluppare e consolidare notevolmente la vostra situazione economica. Voto: 9

Capricorno – Se siete single, avrete la possibilità di fare una conoscenza eccezionale, grazie ad alcuni influssi astrali molto piacevoli. Potreste conoscere una persona tanto seria quanto brillante.

Curate il vostro aspetto, soprattutto il vostro sorriso. L’aspetto solare favorirà la tenerezza e la complicità nel vostro rapporto, ma attenzione a Saturno: mancherete di lucidità e rischierete di cadere nella trappola di una cotta che potrebbe portarvi alla disillusione. Siate molto vigili. L’attuale concentrazione di influssi planetari nel settore finanziario dovrebbe permettervi di migliorare le vostre entrate, di ottenere un bonus di qualche tipo grazie ai vostri sforzi o di portare a termine una bella operazione. Ma attenzione alla Luna, che potrebbe incoraggiarvi a spendere troppo. Siate moderati e tutto andrà bene. Voto: 7,5

Acquario – Il rapporto con il vostro partner subirà qualche battuta di arresto.

Ci saranno dei litigi e il denaro sarà un fattore determinante. Ma non accadrà nulla di irreparabile, perché avrete un forte desiderio di tenere in piedi la vostra relazione d’amore e farete di tutto per riuscirci. Se siete da soli, il vostro fascino sarà molto efficace, ma sarete restii a impegnarvi in una relazione duratura. Per quanto riguarda i soldi, tutto andrà bene se rimarrete lucidi e ragionevoli. Gli influssi planetari di questa settimana saranno abbastanza positivi, non dovreste avere grosse preoccupazioni. Tuttavia dovrete tenere conto dell’influenza della Luna, che potrebbe farvi vivere un periodo di stallo. Non sarà il momento di lanciarsi in acquisti folli o soprattutto di indebitarsi.

Voto: 6,5

Pesci – L’impatto venusiano sarà positivo per la maggior parte delle persone sposate, poiché è con il vostro coniuge che scoprirete una nuova intensità d’amore. In alcuni casi, tuttavia, potreste sentirvi attratti da qualcun altro non contate sull’indulgenza del vostro partner. Se siete single, grazie agli aspetti marziani e solari, avrete diritto a una bella storia d’amore. Ma a una condizione: dovete avere il coraggio di condividere i vostri sentimenti con la persona da cui siete attratti. Un problema finanziario potrebbe disturbarvi un po’, ma entro il weekend il problema sarà risolto. In ogni caso, evitate di fare progetti utopici, meglio avere i piedi per terra e non andare oltre con ipotesi e fantasie. Voto: 7