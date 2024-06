L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 18 giugno. In analisi vi è la seconda giornata della settimana, messa a confronto con la sestina relativa al filotto compreso da Bilancia a Pesci. In questo caso l'Astrologia vede di buon auspicio il prossimo martedì per lo Scorpione e il Sagittario, coppia valutata in giornata da cinque stelle. In arrivo un periodo stressante, invece, per il Capricorno. Vediamo di approfondire il discorso consultando le previsioni dell’oroscopo e la classifica a stelline: il focus è su attività di lavoro e sentimenti.

Previsioni astrologiche del 18 giugno, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Una giornata come tante, né più e né meno. In larga misura comunque, il periodo sarà stabile e lineare, con buone possibilità di portare a termine gli impegni, sebbene possano esserci piccoli ostacoli. In amore, sarete intuitivi, riuscendo a capire meglio le esigenze del partner. Favorirete il dialogo e affronterete i problemi con sincerità. Single, vi sentirete energici e resistenti, pronti a dedicarvi a ciò che è veramente importante per voi. Nel lavoro, avrete i mezzi per immergervi con energia nelle cose da fare. Da evitare situazioni stressanti, specialmente se il fisico desse segnali inequivocabili.

Scorpione: ★★★★★. Le stelle mettono il vostro segno tra quelli favoriti, quindi con massima affidabilità e fortuna. Pertanto preparatevi a vivere un martedì quasi perfetto. La presenza della Luna nel vostro segno, poi, senz'altro garantirà una giornata vincente e senza alcuna esitazione. Chi avesse come ascendente Vergine, Scorpione o Sagittario, dovrà evitare di esacerbare eventuali discussioni.

In amore, avrete ottime opportunità e il rapporto risplenderà di felicità, a patto di avere pazienza e fiducia. I single saranno in ottima forma, pieni di energia e idee originali, attirando la simpatia delle persone. Nel lavoro, vincerete la pigrizia, sarete iperattivi e organizzati. Spirito positivo per i progetti futuri.

Sagittario: ★★★★★. In arrivo un'ottima giornata, altamente positiva in tutto. Le previsioni astrali inoltre, indicano una scossa positiva nelle relazioni interpersonali e di amicizia, entrambe favorevoli. In campo sentimentale, raggiungerete nuovi obiettivi o riceverete un po' di buona fortuna in una situazione che vi tiene in ansia. In amore, vi scambierete opinioni e ruoli con il partner, condividendo tutto e dichiarando apertamente i vostri sentimenti. I single, con l'aiuto dei pianeti e di vecchie conoscenze, a fine giornata incontreranno una persona interessante. Siate fiduciosi e pensate positivo. Nel lavoro, avete già i mezzi per il successo, l'intelligenza e la capacità di ottenere cooperazione faranno il resto.

Porterete avanti gli impegni con facilità. Diverse buone occasioni a portata di mano.

Oroscopo e stelle del 18 giugno, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Un martedì quasi tutto all'insegna del sottotono. L'oroscopo infatti prevede una giornata poco positiva e con diverse difficoltà a affrontare. La vita di coppia, poi, potrebbe quasi sicuramente risentire di eventuali problematiche aperte da tempo, in attesa di soluzione. Se conoscete già la causa, reagite prontamente facendo il possibile per rispondere alle esigenze del partner. Se siete single, prestate attenzione a una persona che potrebbe sapere più di quanto voglia far credere: valutate eventuali esperienze strane o stravaganti cercando di trarre qualche conclusione.

Nel lavoro, le cose cambieranno presto: la notizia buona è che ci sarà un cambiamento, mentre quella cattiva è che non si sa quando avverrà. Pazientate!

Acquario: ★★. Giornata valutata come abbastanza stressante per il segno. L'oroscopo infatti a questo giro prevede un martedì un po' al rallentatore. La giornata apparirà confusa e senza stimoli. In amore, la Luna renderà i rapporti familiari difficili da gestire. Se state vivendo un momento d'incertezza, potreste essere costretti a prendere decisioni importanti riguardanti la vostra relazione. Single, inizierete la giornata con la Luna storta, il che metterà alla prova la vostra pazienza. Usate il buonsenso e lasciate stare i brutti pensieri che potrebbero turbare senza valido motivo.

Nel lavoro, la giornata sarà un po' critica a causa di situazioni ridondanti che si trascinano da tempo. Imparate a essere meno permalosi, così da proteggere la vostra immagine pubblica.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno di martedì 18 giugno, indica in ripresa tutto il periodo. Pertanto si profila per molti un periodo senz'altro positivo e sostenibile. In amore, vivrete momenti di grande complicità e passione con il partner, coinvolgendo chi amate in emozioni intense. A metà/fine giornata potrebbe arrivare una buona notizia capace di ribaltare tutta la situazione, trasformando il periodo da così così a massima fortuna. Single, avrete la possibilità di aprire un nuovo capitolo della vostra vita.

Voltate pagina e ricaricatevi: conoscendo persone nuove scoprirete certamente nuovi interessi. Nel lavoro, la vostra mente sarà rapida e pronta a trovare soluzioni efficaci. Affronterete eventuali problemi con decisione, ma attenzione alle invidie di chi si sente ingiustamente superiore.