L'oroscopo del weekend sulla fortuna è pronto a valutare sabato 22 e domenica 23 giugno. Tra i dodici segni dello zodiaco, a fare "man bassa", Capricorno, considerato meritatamente in prima posizione. A ruota, distaccati di poco, Gemelli e Acquario, entrambi sostenuti con la medesima spinta dalla dea bendata. Per l'Ariete intanto, si prefigura una chiusura di settimana fiacca.

Previsioni zodiacali della fortuna weekend 22-23 giugno e posizioni: molto bene anche Pesci

12° posto - Ariete. Preparatevi per un weekend abbastanza fiacco: sarà un periodo grigio, senza fortuna.

Non c'è bisogno di sfidare la sorte, questo fine settimana: potreste mettere a rischio i vostri sforzi senza motivo. In amore intanto, dovrete scavare profondamente dentro di voi, cercando soluzioni e risposte che sembrano sfuggenti. Riflettete bene sui vostri sentimenti e osservate attentamente le sfumature d'umore del partner. Avete il coraggio, quindi ascoltate il vostro cuore, ma non trascurate la ragione. Single, aspettatevi piccoli ostacoli nelle amicizie: siate pronti a difendervi da supposizioni infondate.

11° posto - Bilancia. Sabato e domenica saranno due giornate da dimenticare. Non sfidate la fortuna perché non sarà latitante in questo periodo. Intanto, esplorate pure nuove idee e progetti, sfruttando la vostra creatività.

In amore, non sarete in gran forma. La Luna in Capricorno non vi sarà d’aiuto, provocando tensioni familiari. Il partner vi troverà distratti, più attenti agli altri che a lui. Mantenete la calma, non c'è motivo di cedere a scatti di nervosismo per cose insignificanti. Single, non fermatevi alle apparenze: dietro le dicerie c'è spesso un'altra verità.

Persino le vostre finanze saranno un caos: rischiate di spendere troppo senza controllo. Riflettete bene.

10° posto - Scorpione. Le previsioni dell'Oroscopo indicano un weekend poco o per nulla fortunato, quindi non sarà come ve lo aspettavate. In amore, preparatevi a sorprese non troppo piacevoli: alcune relazioni potrebbero necessitare di chiarimenti urgenti.

Affrontate quei discorsi lasciati in sospeso tempo addietro. In coppia invece, smettete di lamentarvi e mantenete la calma, anche di fronte a difficoltà. Ragionate con lucidità. Single, un nuovo look potrebbe fare la differenza: usate la fantasia. Se non volete rimanere spettatori passivi, dovrete essere astuti e pazienti. In famiglia poi, se le cose non vanno come previsto, non forzate la mano. Indagate sulle cause e reagite di conseguenza.

9° posto - Leone. La buona sorte non abiterà presso di voi in questo fine settimana. Dovendo prendere decisioni importanti, valutate attentamente eventuali conseguenze. In amore, l'impazienza rischierà di farvi perdere di vista i bisogni di un familiare che cerca solo ascolto.

Il partner sarà nervoso, spetterà a voi sostenerlo, facendolo sentire importante. Single, la giornata sarà difficile a livello astrale, con complicazioni nei rapporti interpersonali. Qualcuno vicino a voi sarà egoista, ignorando le vostre esigenze. Se potete, organizzatevi meglio nelle faccende amministrative e rispettate le scadenze. Con abilità, risolverete questioni finanziarie e, con intuito, potreste scoprire una nuova opportunità.

8° posto - Cancro. In arrivo due giornate di pura normalità. La scarsità di fortuna dominerà la prima parte del weekend, molto meglio la seconda. Comunque, periodo neutrale anche per l'amore: le coppie felici continueranno a esserlo, mentre chi ha qualche problema troverà presto il momento giusto per risolverlo.

I single maturi avranno l'opportunità di sperimentare nuovi approcci sentimentali, per la serie: la speranza è l'ultima a morire! Se aveste chiuso una relazione, di recente, lasciate passare un po' di tempo prima di riprovarci; se è destino, andrà bene, altrimenti pace. In famiglia sarà un periodo gestibile, con gli astri che offriranno qualche piccola chance.

7° posto - Sagittario. Non saranno due giornate eccezionali, ma nemmeno disastrose. Le solite seccature saranno presenti, ma la fortuna a questo giro potrebbe accompagnarvi nelle situazioni complicate, offrendo soluzioni inaspettate. In amore, mantenete un atteggiamento positivo: presto tutto tornerà alla normalità e ritroverete la felicità.

Il vostro carisma vi aiuterà a realizzare i desideri più profondi. Single, preparatevi a brillare di una nuova luce grazie agli influssi di Venere. Sfruttate ogni esperienza o ricordo emozionante per creare un'atmosfera idilliaca con chi piace. Non mancheranno i vantaggi nei rapporti, perciò non tiratevi indietro, anche se sembrassero irraggiungibili: non potete permettervi di rinunciare a una bella opportunità.

6° posto - Toro. Inizierà lentamente e in modo mesto questo nuovo weekend, poi però la tendenza cambierà in meglio, grazie a picchi di fortuna, a spot. Curiosi di sapere cosa vi riservano le stelle? Apritevi alla confidenza, praticate pazienza e ascolto con dolcezza. Evitate polemiche inutili e mettete da parte dubbi e recriminazioni.

Chiarite eventuali incomprensioni con chi amate, cedendo se necessario. In amore, potreste affrontare piccoli fastidi, ma saranno limitati solo a sabato. Single, aspettatevi tensioni, soprattutto se cercate dimostrazioni di affetto che tardano ad arrivare. Il vostro entusiasmo e la capacità di persuasione saranno fondamentali. Se la fortuna dovesse intervenire, il successo sarà assicurato.

5° posto - Vergine. Sarà un fine settimana con un tocco fortunato, richiedendo solo un po' di attenzione in alcuni momenti. Se avete avuto illusioni in passato, è ora di affrontare la realtà e trarre le giuste conclusioni. In amore, l'armonia tornerà nella coppia, riducendo insicurezze e rigidità tipiche del segno.

È un buon momento per pianificare il futuro e organizzare quel viaggio tanto desiderato. I single brilleranno di entusiasmo, affrontando ogni imprevisto con un sorriso. Ottimo periodo per migliorare il rapporto con il proprio corpo. In ambito amicale, potreste essere sorpresi da sviluppi positivi in una situazione. Sfruttate queste opportunità e siate disponibili e più diretti.

4° posto - Pesci. Il fine settimana si prospetta estremamente favorevole e fortunato, sia in amore che sul lavoro. Per quanto riguarda i sentimenti, le coppie potrebbero finalmente ritrovare la passione e l'intimità dopo recenti difficoltà. I single intanto, possono aspettarsi gioia e serenità nell'amore, anche se timori e resistenze del passato potrebbero limitarli.

Siate meno esitanti: la vita è una sola, dopotutto. Sul fronte interpersonale, lasciate che le cose seguano il loro corso per evitare i soliti errori. Nuove esperienze e interessi accenderanno la vostra creatività, portandovi verso situazioni ambite.

3° posto - Acquario. Il weekend si preannuncia con due giornate top, secondo le previsioni astrologiche. Potrebbero arrivare novità entusiasmanti, quindi evitate la routine e mantenete alta l'attenzione e la curiosità. In amore, sarà un fine settimana sereno e armonioso, con un'energia che rafforzerà l'intesa di coppia e vi porterà a dimostrare più attenzioni al vostro partner. Per i single, la giornata di sabato sarà tranquilla, senza particolari influenze planetarie.

Domenica vi sentirete sicuri e se ci fossero problemi vi sembreranno temporaneamente risolti. In generale, avrete l'opportunità di ampliare le capacità relazionali, imparando a gestire persone con caratteri diversi.

2° posto - Gemelli. Si prospetta un finale di settimana bella, fortunata e vincente per molti aspetti della quotidianità. In amore, alcuni rapporti potrebbero trasformarsi da tempestosi a amichevoli grazie alle influenza della dea fortuna. Con il partner, specialmente se ci sono figli da educare, concorderete su una linea dura e comune, indipendentemente dalla natura attuale della relazione. In serata di domenica ci sarà un picco di sensualità dopo una giornata intensa. Per i single, se la persona che vi piace si facesse desiderare, evitate di farne una questione di principio, per non pagarne le spese voi stessi.

In famiglia sarete stimolati a dare il meglio, risolvendo le incombenze di routine con una precisione impeccabile, cosa che altri potrebbero non riuscire a fare.

1° posto - Capricorno. Pronti a fare man bassa di tutto? La dea bendata a questo giro si prospetta con la massima positività in ogni settore. Secondo gli astri, in amore molti di voi vivranno dolci momenti o situazioni indimenticabili con il partner. Se siete in coppia, evitate di dare troppo peso a rancori passati che potrebbero riemergere troppo spesso. Ridere insieme al partner sarà il miglior modo per dissipare tensioni e risentimenti inutili. I single, dopo molte incertezze, finalmente troveranno la forza di procedere verso ciò che desiderano. In generale, state attenti a chi date fiducia: nel mondo ci sono persone che promettono molto ma danno poco o nulla.