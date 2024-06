L'oroscopo della fortuna per la settimana da lunedì 17 a domenica 23 giugno è arrivato, pronto a misurare la buona sorte ai dodici segni dello zodiaco. Tra i segni valutati a massimo successo, su tutti spicca il Cancro, meritatamente in prima posizione. Seguono a ruota Sagittario e Scorpione, tutti egualmente appoggiati dalla dea bendata.

Previsioni zodiacali della fortuna settimana 17-23 giugno e posizioni: molto bene anche il Capricorno

12° posto - Ariete. La penultima settimana del mese di giugno purtroppo non riceverà i favori della dea bendata.

Diciamo che questo non è il momento di lasciarsi scoraggiare. La fiducia in sé stessi e la determinazione saranno le vostre migliori alleate. In amore, la cautela è d’obbligo; ascoltate il cuore ma con saggezza. Nel lavoro, diverse vostre idee brillanti attireranno l’attenzione che meritano. Dedicatevi all’equilibrio tra corpo e mente per mantenere alta l’energia vitale. Il consiglio per voi è di non cedere al temporaneo rallentamento; la perseveranza porterà a risultati inattesi e gratificanti.

11° posto - Bilancia. Mantenere la calma e la pazienza sarà fondamentale in questa fase, sia nell'ambito personale che in quello amoroso. Tali qualità risplenderanno come stelle guida nel vostro firmamento personale e amoroso.

In coppia questo periodo richiederà equilibrio, proprio come la vostra costellazione suggerisce, e sarà cruciale non solo per mantenere armonia nelle relazioni ma anche per navigare le acque talvolta turbolente della vita quotidiana. Nel lavoro la vostra innata capacità di mediazione vi servirà bene, permettendovi di affrontare con grazia ogni situazione.

Ricordate, l'undicesimo posto non è un limite ma un punto di partenza per crescere e imparare.

10° posto - Pesci. Le previsioni dell'oroscopo mettono in evidenza una settimana poco convincente in quanto a buona fortuna. In alcuni momenti potreste sentirvi come se la buona sorte avesse deciso di prendersi una pausa. Tuttavia, questo non è un segnale per arrendersi, ma un invito a pescare nel profondo delle vostre risorse interne.

In amore la vostra intuizione sarà un faro luminoso che vi guiderà attraverso eventuali momenti di incertezza. Anche se il periodo può sembrare un gradino più in basso di quanto meritiate, è proprio da qui che potrete prendere la rincorsa per un salto verso l’alto. Nel lavoro tenete a mente che la fortuna è spesso nascosta nelle pieghe dell’impegno e della perseveranza.

9° posto - Toro. In arrivo un periodo di rimodulazione generale: a questo giro la fortuna sembra essere latitante, in compenso tanti gli impegni da portare a fine. In amore, aspettatevi stati d'ansia e lievi arrabbiature, facilmente risolvibili. A casa potrebbero sorgere tensioni su decisioni da prendere (sapete a cosa si fa riferimento, vero?).

Accettate senza discutere i programmi del partner per evitare conflitti infiniti. Single, vi sentirete spaesati e cercherete un punto di riferimento sentimentale stabile. Non sarà facile, ma non arrendetevi: costanza e fiducia sono fondamentali. Nel lavoro, se sarete ricettivi ai segnali che riceverete a breve, riuscirete a cavarvela.

8° posto - Acquario. Il periodo in corso di analisi darà poco spazio alla fortuna in generale, di contro potrebbe esserci tanta voglia di meditare su alcune recenti situazioni. Con astri abbastanza favorevoli, esprimerete il vostro potenziale in diversi settori. L'intesa con amici e familiari sarà eccellente grazie alla vostra intelligenza. In amore vivrete momenti di grande gioia, sia che siate fidanzati sia che siate sposati da tempo.

Single, una notizia vi darà l'opportunità di svagarvi e fare nuovi incontri stimolanti. Se sarete curiosi, conoscerete persone interessanti. Nel lavoro, sentirete il bisogno di prendere il controllo e gestire la situazione a modo vostro. Con il cielo a vostro favore, raggiungere gli obiettivi sarà un gioco da ragazzi.

7° posto - Leone. Nonostante le condizioni non siano pienamente favorevoli, il periodo di calma consentirà di valutare con attenzione le cose da fare e quelle da non fare. In campo sentimentale, la pazienza verrà messa alla prova. In coppia, mantenete la concentrazione e affrontate i chiarimenti necessari. La presenza di amici simpatici vi aiuterà a distaccarvi dai problemi quotidiani.

Single, lunedì sarà favorevole per ritrovare il benessere psicofisico, ma solo dopo aver risolto alcune questioni in sospeso; soltanto allora sarete pronti per un nuovo amore. Nel lavoro esprimete le vostre opinioni senza timore, ma curate il tono e il modo con cui presentate le vostre idee.

6° posto - Gemelli. La quarta settimana di giugno porterà una leggera fortuna, ma sarà estremamente stimolante con anche buone opportunità da sfruttare. Guardare il bicchiere mezzo pieno vi darà la carica per affrontare gli impegni quotidiani. Lo stress e il nervosismo si faranno sentire, quindi restate calmi e respirate a fondo. In amore, sarete pieni di entusiasmo e ottimismo, desiderosi di conversare e condividere con la persona amata.

Create stimoli nuovi per evitare che la noia della routine dilaghi. Single, trovate tempo per riflettere su nuove strategie per realizzare i vostri desideri. Nel lavoro sarà una settimana intensa. Grazie al vostro pragmatismo e alla capacità organizzativa, supererete brillantemente ogni problema.

5° posto - Vergine. Grandi possibilità si stanno avvicinando! La prossima settimana vi vedrà come attori principali di trionfi, sia in ambito sentimentale che professionale, grazie all’auspicabile allineamento delle stelle. L’energia sarà al culmine, portando risultati favorevoli e complimenti. In amore vi aspetta un ottimo periodo. Potrete dedicare tempo ai vostri hobby preferiti o organizzare attività piacevoli con chi vi è vicino.

Le relazioni in crisi o incerte troveranno nuova stabilità, migliorando la vita di coppia. Single, sentirete un'irrefrenabile voglia di agire, esprimere le vostre necessità e realizzare i desideri più strani. Le stelle vi saranno favorevoli. Nel lavoro, la Luna vi renderà dinamici, pronti a lasciarvi coinvolgere in attività stimolanti proposte.

4° posto - Capricorno. La potenza delle stelle condurrà verso obiettivi significativi. Nel mese che sta per concludersi, l’assetto astrologico sarà propizio. Un'occasione ideale da prendere al volo. In amore, è il momento di inventare qualcosa per ravvivare la relazione. Il periodo sarà pieno di sorprese intriganti, ideale per divertirsi e vivere la passione: approfittatene con il vostro partner.

Se avete tempo, coinvolgete chi amate in una passeggiata sul lungomare; sarà meraviglioso trascorrere momenti insieme. Single, sarete determinati a rendere questo periodo indimenticabile, con la possibilità di iniziare una nuova relazione. Nel lavoro, vi aspettano una serie di eventi fortunati. Con abilità e astuzia, riuscirete a ottenere successi straordinari.

3° posto - Scorpione. La dea dispensatrice di buona sorte indica che l’affetto e l’ardore governeranno le ultime due settimane del mese. Infatti giugno chiuderà in bellezza: molta la fortuna, sia in termini di amore che di passione. Avete tutte le carte in regola per trionfare in amore. Venere vi dona fascino ed emozioni da condividere con il partner.

Single, la Luna positiva vi solleverà il morale e vi aiuterà a risolvere alcuni problemi. Lasciate da parte i doveri familiari e godetevi il dolce far niente. La sensualità sboccerà, rendendo irresistibile ogni incontro. Nel lavoro, l'attenzione ai dettagli vi renderà efficienti in una mansione cruciale. Esprimete le idee senza timore, ottenendo un cambio di ruolo. La felicità sarà a portata di mano.

2° posto - Sagittario. Si prevede un periodo assai fortunato. Le costellazioni saranno particolarmente propizie per il segno, promuovendo benefici che perdureranno per la maggior parte della settimana. In campo sentimentale, l'attrazione sarà finalmente in primo piano, aiutandovi a superare ogni difficoltà.

Le coppie vedranno il rapporto diventare sempre più stabile, nonostante le sfide quotidiane. Single, per voi in fase di innamoramento, arriveranno dolci sensazioni che fortificheranno i cuori indecisi. Molti di voi traboccheranno d'amore, con momenti di intensa sensualità. Nel lavoro, l'ottimismo e l'umore brillante saranno le chiavi del successo: sfruttateli al meglio. Una gratificazione economica è in arrivo: pronti a sorridere?

1° posto - Cancro. In cima alla scaletta della fortuna! La settimana dal 17 al 23 giugno sarà straordinariamente propizia per coloro che sono nati sotto il segno del Cancro. Le costellazioni migliori saranno al vostro fianco, favorendo sviluppi eccellenti e belle novità.

In amore, la Luna vi coccolerà e riempirà il cuore di speranze. Non esagerate, però, mantenete il buonsenso. In coppia, sarete in ottima forma e vedrete il partner con occhi nuovi, riconoscendo la vostra fortuna. Single, le preoccupazioni saranno lontane. Sarete allegri, aperti alle novità e pronti a condividere i programmi degli amici. Sarete al centro dell'attenzione e avrete tempo per corteggiare chi vi interessa. Nel lavoro, la creatività guiderà le vostre scelte. Sarete decisi e ambiziosi, seguendo percorsi alternativi per realizzare i vostri progetti.