L'oroscopo della settimana sulla fortuna inerente il lasso temporale da lunedì 10 a domenica 16 giugno è pronto a valutare la buona sorte dei dodici segni dello zodiaco. Tra i simboli astrali considerati al massimo successo, su tutti spicca il simbolo astrale della Bilancia, meritatamente in prima posizione. A seguire a breve distanza Vergine e Ariete, tutti egualmente appoggiati dalla dea bendata.

Previsioni zodiacali della fortuna settimana 10-16 giugno e posizioni: molto bene anche Gemelli

12° posto - Scorpione. Le previsioni astrologiche per la fortuna preannunciano un periodo tutt'altro che brillante per voi.

La settimana sarà interessata da situazioni e difficoltà, il tutto a base di stress. Tuttavia, ci sarà un lieve miglioramento verso metà fine periodo. In amore, la tensione sarà palpabile a causa di notizie poco confortanti che potrebbero influenzare situazioni già delicate. Sarete costretti a prendere decisioni cruciali, sia per voi stessi che per qualcuno della vostra famiglia. Per chi è in coppia, sarà fondamentale mantenere la calma ed evitare giudizi affrettati: con la giusta accortezza, riuscirete a superare le barriere emotive. I single dovranno frenare gli impulsi e riflettere sulle situazioni che non stanno andando come previsto. Nel lavoro, l'umore sarà piuttosto basso. Controllate il nervosismo e preparatevi a gestire eventuali imprevisti.

11° posto - Capricorno. L'Oroscopo settimanale non prevede purtroppo abbastanza buona sorte: preparatevi a una settimana non proprio favorevole. Visto che le stelle non sembrano promettere grandi cose, sarà meglio evitare mosse azzardate e concentrarsi sull'essenziale. In campo amoroso, non date per scontato l'affetto del partner.

Siate presenti, affettuosi, e cercate il dialogo. Apritevi e comunicate, vedrete che il rapporto ne trarrà beneficio. Ricordate, l'arrabbiatura immotivata non giova a nessuno. Per i single, il periodo potrebbe riservare qualche difficoltà nei rapporti di amicizia. Cercate di mantenere la calma e non prendete decisioni affrettate: potrebbero compromettere legami preziosi.

Sul fronte lavorativo, ci sarà un lieve miglioramento a inizio e metà periodo.

10° posto - Leone. In arrivo una settimana abbastanza complessa, dunque poco o per niente fortunata. Le previsioni astrologiche indicano una fase monotona, con svogliatezza, noia e stress che potrebbero dominare l'umore. Preparatevi ad affrontare più intoppi e contrattempi che momenti positivi. In amore, il periodo sarà abbastanza complicato a causa di contrasti planetari. Avete grandi obiettivi da raggiungere, quindi sarà fondamentale riflettere con calma prima di agire. L'emotività sarà accentuata, quindi evitate di dare troppo peso a comportamenti irritanti del partner. Non lasciate il nervosismo rovini l'armonia di coppia.

Single, il vostro sesto senso vi porterà a riflettere a lungo prima di prendere decisioni. Sul lavoro, evitate di criticare gli altri. Cercate il supporto dei colleghi: saranno loro a darvi la forza.

9° posto - Sagittario. Le previsioni astrali interessanti i prossimi sette giorni non promettono troppa fortuna, anzi. Diciamo che potrebbero essere giornate all'insegna dei soliti alti e bassi: mantenere un certo equilibrio mentale sarà cruciale. Ogni mezzo sarà valido, purché riusciate a farvi comprendere e a raggiungere gli obiettivi, senza tergiversare intorno a inutili intoppi. In ambito familiare una sola parola vi separa dal traguardo: dimostrerete che le vostre convinzioni sono ben fondate.

Se doveste sentirvi mentalmente affaticati o distratti, mantenete la calma. Presto tornerete ad essere sicuri e vogliosi di fare. Nel lavoro, ascoltate il vostro istinto, anche se di recente non ha dato i risultati sperati: questa volta potrebbe fare la differenza. La pazienza sarà la vostra alleata e presto vedrete arrivare tempi migliori.

8° posto - Acquario. Potrebbe arrivare finalmente un pizzico di buona fortuna. Sbrigate con calma gli impegni, in modo da avere il tempo di dedicare qualche momento a voi stessi: ogni tanto rilassatevi e sognate pure ad occhi aperti. Le stelle infonderanno una passione rinnovata nei rapporti sentimentali. È il momento ideale per godersi il tempo libero, esplorare nuovi orizzonti e creare ricordi indimenticabili.

In coppia, la complicità sarà sulla media sufficienza. Se single invece, chiarezza mentale e determinazione permetteranno di risolvere situazioni complicate. Nel lavoro, la mente sarà un vulcano di idee, intuizioni e iniziative. Mettete in conto la possibilità che qualcuno avrà bisogno del vostro supporto.

7° posto - Cancro. Previsioni settimanali all'insegna della blanda fortuna. In campo pratico, potreste riscontrare qualche difficoltà nel raggiungere i vostri obiettivi o nel soddisfare le aspettative degli altri, anche se non mancheranno piacevoli soddisfazioni. Gran parte della settimana sarà piuttosto intensa e dinamica: evitate di cadere nella monotonia della routine quotidiana, poiché non è nel vostro stile.

Potrebbero verificarsi degli scontri con gli amici, che stonerebbero con il vostro solito umore positivo. Evitate di insistere su questioni di poco conto potenzialmente in grado di causare malumore. Nel lavoro, coloro che gestiscono una propria attività potrebbero recuperare parte delle spese sostenute. Chi lavora sotto contratto affronterà un periodo impegnativo.

6° posto - Toro. L'oroscopo del buon auspicio pronostica una settimana abbastanza soddisfacente, in linea con le aspettative. Dunque, periodo piuttosto positivo nel complesso: potreste essere particolarmente convincenti nel portare avanti un vostro ultimo progetto. Vedrete la vita da una prospettiva diversa e troverete finalmente la soluzione a un problema che vi affligge da tempo.

Sarà più semplice comunicare al partner i vostri sentimenti, contribuendo a rendere il periodo sufficientemente felice. Serenità per chi è single: potrebbe verificarsi un gesto inaspettato che apporterà un felice cambio di rotta in una situazione. Gli astri suggeriscono di riflettere: scoprirete un amore inaspettato ad un passo da voi. Nel lavoro, sarà importante gestire una vitalità esplosiva. Sarete sicuramente notati e otterrete l'attenzione che meritate.

5° posto - Pesci. Le analisi astrologiche sulla buona fortuna prospettano un periodo buono per voi del segno. Pochi ostacoli e con diverse opportunità in vista: forse avete già un desiderio di cambiamento, anche se non riuscite a identificarlo chiaramente.

State tranquilli, i vostri obiettivi sono raggiungibili. In amore, un bel raggio di sole illuminerà questi prossimi sette giorni, anche se alcune situazioni potrebbero persistere. La domanda è: riuscirete a dare il colpo di grazia ad eventuali momenti "no"? La forza per uscirne da vincitori l'avete, quindi, a voi la palla! Per i single, ci saranno molte persone da conoscere e, se supererete timori e diffidenze, potreste fare incontri molto interessanti. Presto arriveranno segnali positivi. Nel lavoro, il periodo inizierà con energia e vitalità. Ottimo sarà l'umore e, nonostante i carichi di lavoro, affronterete ogni incombenza con un sorriso.

4° posto - Gemelli. Il periodo settimanale potrebbe portare sicuramente abbastanza buona fortuna, ovviamente escludendo la giornata di domenica 16 giugno, valutata negativamente.

Per molti di voi del segno potrebbero emergere nuovi interessi legati al tempo libero, con hobby e svaghi al centro dell'attenzione. Tuttavia, il cielo astrale raccomanda di non esagerare, di evitare impegni eccessivi: è importante prestare attenzione agli sforzi fisici esagerati. In amore, state procedendo verso una stabilità sentimentale sempre più solida. Anche se non tutto è ancora perfetto, siete sulla buona strada. I single non avranno limiti: periodo ricco di incontri e non ci sarà spazio per rimandare a domani ciò che da sempre desiderate. Nel lavoro metterete il massimo impegno. Otterrete soddisfazioni significative.

3° posto - Ariete. La fortuna sarà vostra ospite per gran parte della settimana.

Dunque, si prospettano giornate dense di positività, incorniciate da momenti davvero favolosi. In più di qualche occasione gli astri favorevoli al segno daranno una grossa spinta nella risoluzione di problemi legati alla famiglia, alle amicizie e ai sentimenti in generale. In programma un surplus di buona energia, soprattutto nelle giornate di lunedì, martedì e sabato. State pronti a recepire una notizia interessante: potrebbe esserci qualcuno desideroso di confidarvi un segreto o qualcosa di importante, ma potrebbe mancare il coraggio per farlo. Riguardo alla passione, sarete in grado di offrire molto alla persona amata. Nel lavoro, le cose andranno come previsto. Forse non lo avete ancora realizzato, ma siete davvero bravi.

Niente potrà fermarvi.

2° posto - Vergine. Tanta buona fortuna in arrivo con successi e opportunità, a destra e manca. In generale, il momento è ottimo per fare pace con chiunque abbia avuto divergenze con voi. Potete già sentire nell'aria il dolce profumo della felicità che si avvicina, portando con sé tranquillità e desiderio di nuove emozioni. Forse vorreste avere al vostro fianco un partner "diverso", qualcuno che vi comprenda davvero? Anziché sfidarvi costantemente, accontentatevi di ciò che avete e siate felici! Single, cercherete qualcuno che possa stimolare l'immaginazione, magari toccare le corde delicate del vostro animo, rendendovi al centro dell'attenzione. Ebbene, sembra che Cupido sia d'accordo con voi in questo periodo e sia pronto a soddisfare ogni desiderio. Nel lavoro tutto positivo: sarete capaci di agire nel momento e nei modi giusti, quasi come se foste guidati da un radar che vi indica la strada.

1° posto - Bilancia. L'oroscopo della fortuna per la settimana dal 10 al 16 giugno promette davvero tanta buona sorte in arrivo. Per quanto riguarda l'amore, ci sono belle novità in programma e qualche sorpresa inaspettata. Saranno giorni perfetti per riconciliarsi, magari anche per ricongiungersi o per concedersi reciproco perdono. Per i single, l'aspetto affettivo tornerà finalmente a sorridervi. Molti di voi avranno un'opportunità unica di vivere emozioni travolgenti con qualcuno di speciale. In alcuni casi, potreste sentirvi particolarmente attratti da un amico o un'amica molto cara: le previsioni vi incoraggiano a fare il primo passo senza esitazioni. Nel lavoro, potrete essere fieri delle vostre competenze professionali e raggiungere obiettivi. Le finanze tenderanno ad aumentare, anche se le spese continueranno a pesare sul bilancio complessivo.