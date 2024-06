L'oroscopo del weekend sulla fortuna, inerente il lasso temporale da sabato 8 a domenica 9 giugno, è pronto a misurare l'asticella della buona sorte dei dodici segni dello zodiaco. Tra i simboli astrali valutati a massimo successo su tutti spicca il Capricorno in prima posizione. A seguire Leone e Scorpione, rispettivamente al secondo e terzo posto. Difficile il fine settimana per il Toro, costretto a essere da fanalino di coda.

Previsioni zodiacali della fortuna weekend 8-9 giugno e classifica: molto bene il Cancro

12° posto - Toro. Questo weekend non promette fortuna, anzi.

Per quanto riguarda i sentimenti e le attività quotidiane, purtroppo tutto sembra girare attorno a un periodo che potrebbe essere definito poco interessante. In campo sentimentale, cercate di proteggervi dalle incomprensioni. Nei prossimi due o tre giorni, sembra che voi e il vostro partner parliate una lingua completamente differente. Cercate di trascorrere il periodo come di consueto, ma con più tranquillità e, soprattutto, evitando di agitarvi o sentirvi a disagio; passerà. Per i single, attenzione a non lasciarvi prendere la mano da quella vaga insofferenza per i legami che vi tormenta da sempre. Finireste con il creare le premesse per una crisi d'identità: attenti! I famosi "nodi" tendono a venire al pettine nei momenti meno opportuni, cioè sempre.

Questo fa parte del gioco della vita, inutile prendersela più di tanto.

11° posto - Acquario. La buona sorte non abita da queste parti! In arrivo un fine settimana poco o per nulla positivo: purtroppo i suoi effetti saranno amplificati da varie disarmonie astrali difficili da tenere a bada. In generale, il periodo potrebbe creare qualche disagio, ma più che di eventi concreti, si tratterà di sensazioni passeggere.

La tensione potrebbe provocare qualche incomprensione nella coppia e forse disturbare alcuni rapporti familiari. Vi sentirete tesi o nervosi e sembrerà che nessuno tra le persone che contano nella vostra vita si renda conto del vostro stato. Potreste attraversare un periodo impegnativo, ma non preoccupatevi: siete abituati a gestire le difficoltà, ve la caverete benissimo.

In generale esercitate prudenza, poiché potrebbero emergere complicazioni più fastidiose del previsto. Alzate la guardia e state attenti per evitare problemi maggiori.

10° posto - Sagittario. Sabato e domenica abbastanza difficili da affrontare. La colpa? Astri poco inclini a rilasciare flussi positivi. La buona fortuna potrebbe voltare le spalle a molti del segno: si salva solo chi ha come ascendente un segno con almeno quattro stelline rilevate nella nostra classifica. Nonostante ciò, sentitevi in pace con voi stessi o in armonia con l'universo. Cercate qualcuno in grado di aiutarvi a sopportare questo momento particolare della vita, soprattutto in coppia. È normale che ci siano dei problemi, state sereni: con un po' di buon senso, le difficoltà potranno essere superate.

Single, evidente che non sarà un weekend coi fiocchi; l'aria gelida presente nel vostro cuore conferma in pieno un fine settimana impegnativo. Aspettatevi due giornata tipo montagne russe. Dovrete rimboccarvi le maniche e fare buon viso a cattivo gioco.

9° posto - Pesci. Si prevede un weekend poco efficace, specialmente in merito a fortuna e positività. In campo sentimentale, potreste affrontare qualche bisticcio o scatto di nervosismo nelle prime ore della giornata di sabato. Niente paura, tutto si risolverà rapidamente a metà o fine pomeriggio. Sarà un periodo in gran parte all'insegna del fare poco. Anche se qualche dissapore nella coppia potrebbe emergere, malgrado i tentativi di smorzare gli animi, si tratterà di situazioni gestibili e comprensibili.

Single, qualcuno potrebbe divertirsi a rovinare i vostri piani! Tuttavia, riuscirete piano piano a porre le basi per un rapporto duraturo e gratificante, a condizione che abbiate davvero voglia di farlo. Dopo un periodo poco brillante, la ripresa sarà lievemente positiva. Avrete il favore di venti semi-propizi e vi sentirete finalmente in pace con il mondo. Finalmente, un po' di serenità.

8° posto - Bilancia. Due giornate che potrebbero non soddisfare troppo le aspettative. Tranquilli, tutto si sistemerà nel corso della giornata di domenica, quando colore e passione daranno fiato al periodo. Per quanto riguarda i sentimenti, il rapporto di coppia crescerà con sufficiente slancio ed evolverà in maniera eccellente a fine periodo: sfruttate al meglio questa buona opportunità.

In coppia, è consigliabile mantenere la calma ed evitare di affrontare di petto eventuali contrasti con il partner. Single, non mancheranno le buone occasioni per fare nuove conoscenze, anche se potreste sentirvi un po’ lontani dalla piena realizzazione affettiva: abbiate pazienza, pian piano tutto prenderà la giusta piega. Tatto e disinvoltura vi saranno molto utili per stabilire nuovi rapporti.

7° posto - Vergine. Sabato e domenica impegnativi, ma con opportunità di successo e con un pizzico di fortuna che non guasta. Attenzione: non fatevi nemici inutilmente! In amore, la parola d'ordine è sorpresa. Usate la vostra creatività per sorprendere il partner, accendendo la passione. Evitate atteggiamenti possessivi; un approccio più delicato sarà molto più efficace.

Single, riceverete affetto inaspettato dalle persone intorno a voi, con gesti che vi scalderanno il cuore. In generale comunque, le occasioni da sfruttare non mancheranno. Affrontate ogni compito con dedizione e non trascurate i dettagli. Queste piccole attenzioni potranno fare una grande differenza e trasformare il periodo.

6° posto - Ariete. Periodo abbastanza promettente. A metà settimana percorso, diciamo tra la fine di sabato e l'inizio di domenica, avrete un forte desiderio di ampliare le vostre conoscenze, sia in ambito affettivo che professionale. In amore, evitate la gelosia verso il vostro partner. Siete profondamente innamorati e sarebbe sciocco rovinare tutto per supposizioni infondate.

Rilassatevi e godetevi il rapporto senza paranoie inutili. Per i single, c'è la possibilità di ottenere soddisfazioni sentimentali da una persona già conosciuta. Sì, proprio "quella" persona che avete in mente! Sul lavoro, potreste sentirvi tentati di fare mosse azzardate. Il momento è propizio, ma fidatevi solo dei fatti concreti e non delle chiacchiere.

5° posto - Gemelli. Due giornate nella norma. Non aspettatevi grandi fortune o sorprese, poiché è il momento di accontentarsi di ciò che avete. In amore, sarà una giornata discreta, arricchita da piccole ma significative emozioni. Con un po' di impegno, potreste migliorare un rapporto a cui tenete molto. Sfruttate il vostro meraviglioso modo di amare: ne varrà la pena!

Per i single, il cielo limpido e azzurro porterà una ventata di novità. La Luna vi sosterrà, aumentando la vostra attrattiva sociale. Anche se dovrete muovervi controcorrente, riceverete stima e affetto dalle persone intorno a voi. Pensandoci bene, non potete stravolgere tutto ciò che avete fatto finora. Tuttavia, avrete l'opportunità di dimostrare la capacità di tirare fuori idee geniali e innovative.

4° posto - Cancro. Periodo molto sereno e anche fortunato dal punto di vista emotivo. Grazie al supporto di astri certamente favorevoli al segno, potrete rilassarvi se stanchi oppure continuare a sfruttare le vostre energie per qualcosa che piace. In amore, sarete particolarmente fortunati: approfittatene per pianificare qualcosa di speciale con il vostro partner o una persona cara.

Non ci saranno grandi ostacoli da superare nei sentimenti, potrete progettare il futuro con ottimismo, specialmente se siete in coppia. Per i single, le stelle saranno dalla vostra parte, non scoraggiatevi se incontraste qualche ostacolo iniziale: la perseveranza paga sempre. Sul fronte interpersonale, concentratevi sul percorso da seguire anziché confrontarvi con gli altri continuamente.

3° posto - Scorpione. L'Astrologia in merito al weekend in analisi preannuncia due giornate davvero fortunate. Avrete carta bianca per realizzare i vostri desideri più intimi. Sarete anche i protagonisti del vostro destino, sia in amore che nel lavoro. Grazie al sostegno di Venere, la relazione amorosa prenderà il volo o risolverà eventuali problemi in modo positivo.

La serata sarà ancora più piacevole, con un'intesa perfetta con il partner e una comprensione reciproca senza precedenti. Potrete percepire istintivamente come rendere felice il vostro amore con piccoli gesti. I single godranno di due giornate serene, verso il tardo pomeriggio o la serata di domenica, qualcuno potrebbe ricevere una notizia sorprendente. Gli astri favoriranno una novità che avrà un impatto significativo su molti Sagittario.

2° posto - Leone. Il weekend che sta per iniziare si preannuncia fortunato e promettente, con la possibilità di affermare molti dei vostri punti di vista sia in ambito sentimentale che amicale. Approfittate di questo periodo favorevole per dare il via ai progetti a cui tenete particolarmente.

In coppia arriveranno cambi di marcia e tanta serenità da vivere. Anche per i single ci sarà spazio per emozioni intense e passioni travolgenti, sebbene l'amore della vostra vita potrebbe non fare ancora capolino. Dice il saggio: chi la dura la vince! Sul fronte lavorativo, sarete forti e fortunati, ma cercate di mantenere alta la motivazione per garantire il successo della giornata.

1° posto - Capricorno. Il prossimo fine settimana si preannuncia fortunato, splendido per tanti di voi del segno, inaugurando in modo positivo la parte iniziale della settimana. In amore, sarete passionali e costruttivi, potrebbe essere il momento di prendere decisioni importanti come il matrimonio o la convivenza. Specialmente se siete già legati felicemente in coppia, vivrete l’amore come magica miscela di passione erotica e di grande affiatamento. La voglia di novità sarà forte e non esiterete a sperimentare nuove esperienze. Per i single, la Luna favorevole vi renderà euforici e brillanti per tutta la giornata di sabato e anche quella di domenica, regalando molte soddisfazioni. Avrete voglia di socializzare, comunicare e approfondire i rapporti con amici nuovi e vecchi.