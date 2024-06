L'Oroscopo è pronto a mettere in evidenza le previsioni zodiacali dal 24 al 30 giugno 2024. In analisi l'ultima settimana di giugno, messa a confronto con i sei segni della prima sestina zodiacale. In primissimo piano vi è l'Ariete, grande favorito del periodo con un ottimo 10 in pagella che equivale alla prima posizione in classifica. Benissimo il periodo settimanale anche per il Toro, che risulta al secondo posto con un bel nove. Momento "no" per i Gemelli, considerati poco fortunati e in ultima posizione.

Previsioni astrologiche e pagelle, la settimana per i primi tre segni dello zodiaco

♈ Ariete: voto 10. L'Astrologia predice una settimana molto brillante. Favoriti venerdì dalla presenza della Luna nel segno, i cui influssi saranno già percepibili dal primo pomeriggio di giovedì: vivrete una settimana positiva. In amore il clima sarà sereno. La vita di coppia sarà stimolante: grazie a effemeridi favorevoli, inizierete alla grande fin dal mattino. In generale, il periodo sarà caratterizzato da comunicatività e buona intesa. Molti single spopoleranno, riempiendo il carnet di appuntamenti e numeri di telefono. Venerdì sarà gradito a chi ha problemi da risolvere: tutto andrà bene grazie a posizioni celesti propizie.

Anche se qualcuno sembrerà avercela con voi, prendete fiato e tempo prima di fare considerazioni di cui potreste pentirvi.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

Top del giorno venerdì 28 giugno (Luna in Ariete);

★★★★★ lunedì 24, sabato 29 e domenica 30;

★★★★ martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27;

♉ Toro: voto 9. Partirà e terminerà in modo positivo il periodo.

Approfittate del momento per mettere sul tavolo della sincerità le cose migliori che tenete strette nel cuore, andranno senz'altro a buon fine. In amore si prospettano interessanti opportunità: in primo piano tutta la sfera affettiva, pregna di soddisfazioni per coloro in coppia da tempo. Gli astri metteranno su un piatto d'argento soluzioni e occasioni da sfruttare durante la giornata.

Il consiglio è di non dare per scontate certe cose, anche se potrebbero sembrarvi lampanti. Single, potreste rimanere felicemente scioccati, sapete perché? Con un pizzico di fortuna in più farete nuove conoscenze e qualcuna di queste, alla fine, potrebbe trasformarsi davvero in un rapporto valido. Nel lavoro sarete premiati, se non con un riconoscimento tangibile, almeno con un "bravo/a!" accompagnato da un sorriso o da una pacca sulla spalla.

La classifica settimanale di competenza del segno:

Top del giorno domenica 30 giugno (Luna in Toro);

★★★★★ martedì 25 e mercoledì 26;

★★★★ lunedì 24, giovedì 27 e sabato 29;

★★★ venerdì 28 giugno;

♊ Gemelli: voto 5. Le previsioni astrali del momento indicano che sarà un mezzo flop.

Il perché andrà ricercato nella non buona situazione astrologica in cui verserà il vostro settore durante il periodo. In amore è consigliato passare del tempo in compagnia di persone amiche, anche partner e fidanzati perché no, a patto di non avere con questi ultimi tensioni o ripicche in corso. In alcuni casi si raccomanda di concedere più libertà al partner, in questo modo dimostrerete la vostra fiducia nei suoi confronti. Single, vi accorgerete di aver dato troppe attenzioni a una persona che non ha dimostrato di essere particolarmente interessata a voi: correte ai ripari finché siete in tempo! Nel lavoro infine, dovrete fingervi sordi e andare dritti per la vostra strada senza dare peso alle parole di chi vi è ostile.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

★★★★★ lunedì 24 giugno;

★★★★ martedì 25, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30;

★★★ mercoledì 26 giugno;

★★ giovedì 27 giugno.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo settimanale prevede un periodo confuso per molti di voi Capricorno. La Luna, simbolo di prosperità e buoni sentimenti, non riuscirà a contrastare i flussi cosmici negativi. Questo quadro astrale potrebbe mettere a rischio alcune situazioni sentimentali già fragili. In amore, cercate di valorizzare i piccoli gesti capaci di fare la differenza, soprattutto nei prossimi quattro o cinque giorni, dato che sarete iper-sensibili e molto dolci.

Single, l’amore sarà al centro dei vostri pensieri e sarete più dolci del solito. Potrete contare su una giornata positiva per gli incontri. Nel lavoro, ci saranno buone opportunità a metà giornata, con previsioni favorevoli anche sul piano economico e finanziario. Si prospettano piccoli guadagni.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

★★★★★ martedì 25 e giovedì 27;

★★★★ lunedì 24, mercoledì 26 e venerdì 28;

★★★ ---;

★★ sabato 29 e domenica 30.

♌ Leone: voto 7. Le previsioni astrali della settimana indicano l'arrivo di un periodo poco euforico ma, se preso con il dovuto impegno, quasi tutto dovrebbe "girare" sulla linea della buona positività. In amore, vi sentirete sicuri e padroni del vostro cuore.

Transiti generosi, vi metteranno in perfetta sintonia con un'atmosfera allegra e affettuosa. Vivete l'amore con tranquillità e assaporerete ogni attimo della dolcezza di questo sentimento, condividendolo con il vostro partner. Single, ci potrebbe essere per voi l'aria di un appuntamento galante. Sono giorni che non vi scollano gli occhi di dosso. Quindi, non fate i preziosi, mostratevi interessati e fate voi il primo passo, senz'altro potrebbe nascere qualcosa di importante. Nel lavoro, la Luna renderà tutto più morbido, scorrevole e meno faticoso anche per il fisico. Sarà probabilmente la settimana ideale per concludere ottimi affari o portare a termine brillanti trattative. Sappiate che organizzazione e metodo sono strategie vincenti.

La scala di valori settimanale:

Top del giorno sabato 29 giugno;

★★★★★ venerdì 28 e domenica 30;

★★★★ mercoledì 26 e giovedì 27;

★★★ lunedì 24 giugno;

★★ martedì 25 giugno.

♍ Vergine: voto 6. L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 giugno indica sette giornate abbastanza buone nel complesso, quindi periodo valutato con un buon "voto 6" della scontata quotidianità. In amore, si prevedono momenti di dolcezza alternati ad altri di litigio: nulla di grave, anche se per alcuni di voi sarà la normalità con la quale dover fare i conti in questo finale del mese di giugno. Single, se avete un sogno particolare legato ai sentimenti, questa settimana farà al caso vostro: iniziate a porre le basi per tradurre in realtà ciò che è nel vostro cuore.

Nel lavoro, non vi farete certo scoraggiare da eventuali difficoltà: il sostegno delle stelle, seppur parziale, vi permetterà di tirarvi fuori dai guai. Calma e pazienza saranno i vostri principali obbiettivi, se vorrete avere soddisfazioni a fine periodo.

La classifica a stelline settimanale:

★★★★★ giovedì 27 e sabato 29;

★★★★ lunedì 24, venerdì 28 e domenica 30;

★★★ martedì 25 giugno;

★★ mercoledì 26 giugno.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana.