L'Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali dal 24 al 30 giugno con le pagelle per i sette giorni. Focus in direzione della seconda sestina zodiacale. Ad avere la meglio Acquario e Pesci, entrambi con un bel "otto" in pagella. Decisamente buona la settimana in arrivo anche per quelli della Bilancia e dello Scorpione considerati indicati in classifica con le cinque stelle della buona fortuna. Meno bene Sagittario e Capricorno, seppur nella sufficiente positività espressa dal voto sei.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Settimana abbastanza positiva. Il periodo inizierà molto bene, sia in amore visto in ottima forma, nonché nel lavoro, sicuramente molto promettente e anche con qualche bella soddisfazione. Tuttavia, le due giornate di weekend potrebbero portare qualche lieve crisi nei rapporti affettivi. Single, vi sentirete stanchi e poco inclini a fare nulla: rilassatevi. Presto una persona dallo sguardo seducente potrebbe mandare in fibrillazione irreversibile il vostro cuore. Sul lavoro, mantenete un profilo basso e non date importanza a chi cercasse di mettervi in cattiva luce. In questo periodo, sarà fondamentale evitare passi falsi.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno martedì 25 giugno;

martedì 25 giugno; ★★★★★ lunedì 24, mercoledì 26;

★★★★ giovedì 27, venerdì 28;

★★★ sabato 29 giugno;

★★ domenica 30 giugno 2024.

♏ Scorpione: voto 7. Settimana all'altezza quasi delle aspettative. Per affrontare serenamente questi sette giorni in arrivo, dovrete essere meno lunatici.

In campo sentimentale, l'influenza positiva delle stelle porterà gioia e allegria, rendendo il periodo piacevole. La passione e il calore nella vita di coppia saranno evidenti e tutto ciò che farete sarà emozionante. Single, sarete ammirati e amati per quella sana vocazione a essere provocanti. Lunedì, martedì e mercoledì sarete in forma smagliante, attirando l'attenzione di amici e conoscenti.

Nel lavoro, nonostante qualche momento un po' fuori dalle righe, tutto andrà bene. Evitate chi proponesse scorciatoie, procederete sulla solita strada.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno giovedì 27 giugno;

giovedì 27 giugno; ★★★★★ venerdì 28, domenica 30;

★★★★ mercoledì 26, sabato 29;

★★★ martedì 25 giugno;

★★ lunedì 24 giugno 2024.

♐ Sagittario: voto 6. Si prevede un inizio e un finale di settimana assolutamente positivi. Unico neo, probabile dover contrastare un po' di negatività a metà periodo, con un giovedì e un venerdì poco promettenti. Intanto, parlando d'amore, la vita di coppia potrebbe attraversare una fase di stallo proprio a metà settimana, portando alla luce problemi taciuti.

Se desideraste passare più tempo con la persona amata, fatelo, non rimarrete delusi. Tuttavia, chi avesse una storia parallela, facesse molta attenzione! Single, le stelle incoraggiano a dedicare più tempo a quella tenera amicizia che conoscete. Sarete così brillanti che farete breccia in qualsiasi cuore senza difficoltà: il carisma sarà irresistibile. Nel lavoro, ci saranno buone novità: la creatività verrà finalmente riconosciuta da chi in passato vi ha sottovalutato.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ lunedì 24, domenica 30;

★★★★ martedì 25, mercoledì 26, sabato 29;

★★★ giovedì 27 giugno;

★★ venerdì 28 giugno 2024.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6.

In arrivo sette giornate nella media, abbastanza positive, specialmente in ambito sentimentale, un po' meno in quello professionale. In amore, avvertirete la necessità di apportare cambiamenti alla vostra vita affettiva, magari introducendo nuovi parametri per migliorare il rapporto con il partner. Anche in una relazione già soddisfacente, aumentare il feeling di coppia porterà ulteriori benefici. Single, se non aveste ancora trovato l'anima gemella, questa potrebbe essere la settimana fortunata. Cupido è pronto a scoccare la sua freccia! Nel lavoro sarete instancabili, procederete senza intoppi. Tuttavia, se gli impegni dovessero aumentare, mantenete la calma.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ venerdì 28, sabato 29;

★★★★ lunedì 24, martedì 25, domenica 30;

★★★ mercoledì 26 giugno;

★★ giovedì 27 giugno.

♒ Acquario: voto 8.

Settimana molto positiva, in campo sentimentale come nelle attività lavorative. Evitate di trascinare vecchi rancori e concentratevi sul futuro, sorridendo in ogni momento. Il partner percepirà il vostro stato d'animo e risponderà con affetto e tenerezza. Single, presto la ruota della vita girerà a vostro favore: incontrerete finalmente una persona che saprà conquistare il vostro cuore. Con la Luna favorevole e nel segno, avrete una forte voglia di amare e di essere amati, desiderando attenzioni e gratificazioni. Nel lavoro, vi sentirete soddisfatti delle vostre competenze professionali, raggiungendo gli obiettivi in sicurezza. Le finanze mostreranno una crescita, anche se le spese continueranno a incidere sul bilancio.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno lunedì 24 giugno (Luna in Acquario);

lunedì 24 giugno (Luna in Acquario); ★★★★★ martedì 25, mercoledì 26;

★★★★ giovedì 27, sabato 29, domenica 30;

★★★ venerdì 28 giugno 2024.

♓ Pesci: voto 8. Periodo molto positivo. Godete appieno di ogni buona sensazione che dovesse presentarsi: questo è il consiglio che le stelle vi danno. Lasciate da parte dubbi e paure, concentratevi sul vivere con gioia il presente. In amore, la serenità familiare sarà fondamentale. Sorprendete i vostri cari con piccoli gesti di affetto, contribuendo a rendere l'atmosfera gioiosa. Sforzatevi di rafforzare l'intesa con il partner, superando eventuali disaccordi passati. Per i single, la fortuna sarà dalla vostra parte, specialmente in amore.

Siate aperti ai nuovi incontri e godete la piacevole compagnia dei buoni amici. Nel lavoro, i favorevoli aspetti di Luna nel segno vi supporteranno in tutte le occasioni. Potreste concludere buoni affari, recuperare crediti o pianificare viaggi.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: