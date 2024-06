L'oroscopo della settimana dall'8 al 14 luglio preannuncia che la vita sentimentale dell’Ariete sarà costellata da tenerezza e complicità. Le cose andranno bene anche per il Cancro. Per i single dello Scorpione e dell'Acquario, le stelle regaleranno possibili avventure amorose. Dal punto di vista finanziario, sarà un periodo fortunato per il Leone.

La settimana 8-14 luglio secondo le stelle, settore amoroso e finanziario: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Nel rapporto di coppia, Giove vi farà raccogliere ciò che avete seminato: tenerezza e complicità se vi siete sforzati di comunicare; broncio e litigi se, al contrario, avete passato gli ultimi giorni a fare le cose da soli.

Se siete single, avrete molto coraggio. Se attualmente state vivendo una situazione di crisi sentimentale, nei prossimi giorni sarete in grado di tagliare la corda con fredda determinazione. In ogni caso, vi rifiuterete di accettare la mediocrità. E grazie al sostegno di Giove, la vostra vita sentimentale sarà al massimo! Il dinamico pianeta Marte vi aiuterà a fare le scelte giuste in materia di soldi, ma attenzione: Marte può anche rendervi molto impulsivi e rischiate di entrare in una fase di leggera follia. Sforzatevi di non sforare il vostro budget: non potete sopportare di vedere il vostro conto in banca andare in rosso. Voto: 7

Toro – Non avrete motivo di lamentarvi: il vostro partner d’amore si prenderà cura di voi e vi riempirà di abbracci e tenerezze.

Potreste anche trovare tutte queste attenzioni un po' sospette! Se siete single, questa volta gli affari vengono prima dell'amore. Non avrete voglia di sprecare il vostro tempo in complicazioni sentimentali e, quando il desiderio si impadronirà di voi, cercherete una soddisfazione immediata, senza troppi fronzoli! Con questa configurazione astrale, si può dire che la vostra fortuna con il denaro si attaccherà alle vostre scarpe.

Questa volta non potrete lamentarvi del fatto che succede solo agli altri. Siate parsimoniosi. Voto: 8

Gemelli – Tutti i nativi di questo segno avranno Venere in tasca. In altre parole, sarà una settimana meravigliosa, in cui le vostre speranze d'amore probabilmente si realizzeranno. Chi è solo farà un incontro da sogno: serio, profondo, duraturo e romantico.

Le stelle vi promettono una vita matrimoniale piacevole e ricca di affetti. Felici coloro che si sposano in questo periodo. In linea di massima, le vostre finanze saranno in buona forma. Gli impatti planetari di questa settimana dovrebbero permettervi di migliorare leggermente le vostre entrate o, per lo meno, di organizzare meglio il vostro budget, il che vi permetterà di evitare alcune spese inutili. Voto: 9

Cancro – Sotto i bellissimi auspici di alcune stelle, l'amore per i single sarà il punto forte di questa settimana, che si preannuncia calda e passionale. Il vostro fascino naturale e il vostro magnetismo vi renderanno più attraenti che mai. Sicuramente porterete scompiglio nei cuori dei vostri spasimanti e avrete l'imbarazzo della scelta.

Sfruttate al massimo questa occasione. Nella vita di coppia, fate attenzione al vostro atteggiamento autoritario, altrimenti scoppieranno conflitti. La Luna ben pronunciata vi darà l'opportunità di migliorare le vostre entrate. Per farlo, dovete investire ma non esitate perché i vostri guadagni supereranno di gran lunga le spese iniziali. Tuttavia, non nuocerebbe alle vostre finanze un consulto con qualche specialista. Voto: 8

Astrologia della seconda settimana di luglio, sentimenti e denaro: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Questa atmosfera astrologica scatenerà alcuni litigi tra coniugi, ma ci sarà più rumore che danno. La Luna interverrà in questa baraonda. Le coppie in disaccordo riusciranno a ricucire i rapporti, e anche i più irascibili troveranno le parole giuste o il compromesso che salverà la situazione.

Se siete single, in questo periodo sembrerete un poeta nostalgico e qualche cuore sensibile sarà pronto a consolarvi. L'avventura sarà a portata di mano. Spetterà a voi resistere o cedere! Questa sarà una settimana fortunata per molti nati in Leone, a patto che sappiano e vogliano utilizzare a proprio vantaggio i beni che possiedono. Un successo finanziario sarà possibile nel campo dell'arte, dell'antiquariato o degli immobili. Voto: 7

Vergine – Tutto sarà più facile se riuscirete ad andare d'accordo con il vostro partner. Il peso della vita sarà molto più leggero. Urano vi sosterrà nei vostri sforzi per raggiungere l'armonia. Se siete single, beneficerete di una straordinaria fortuna in amore.

Il pianeta Saturno vi aiuterà a farvi notare, a essere in gran forma, allegri, ottimisti e magnanimi. Sicuramente farete colpo su tutti! Attenzione, rischierete di perdere il senno. Infatti, sarà nel settore del denaro che gli influssi delicati della settimana si faranno sentire di più. Non sarete lucidi e, per di più, non potrete contare sul fattore fortuna. Ma tutto andrà bene se vi dimostrerete prudenti e ragionevoli. Voto: 7

Bilancia – Siete ancora single? Probabilmente non per molto, perché l'astro romantico Mercurio vi renderà molto seducenti. Sfruttate al massimo ciò che vi capita, senza lasciarvi trasportare troppo in fretta, perché Nettuno potrebbe essere fonte di delusioni in questo periodo.

La vostra vita di coppia sarà all'insegna dell'umorismo e della condivisione. Non mancheranno nuovi progetti, che il vostro partner accetterà di buon grado. Tuttavia, non sarete immuni da piccoli scontri, ma niente di preoccupante! Questa configurazione di Nettuno potrebbe causare problemi a chi non ha una situazione finanziaria sana. Sarà un buon momento per mettere le cose in chiaro e per alcuni di voi - quelli che hanno debiti, per esempio - ci saranno delle scadenze da rispettare. Voto: 7

Scorpione – Per i single, questa atmosfera astrale favorirà notevolmente le avventure amorose. In ogni caso, vi imbatterete in personalità forti, il cui temperamento potente vi ecciterà e non vi lascerà del tutto indifferenti.

Per quanto riguarda il vostro partner, vi addormenterete in una tranquilla zona di comfort! No, non vorrete che la vostra vita si riduca a "metropolitana, lavoro, letto", e avvertirete il vostro partner che non vi accontenterete solo di un ‘biscotto dell'amore’! Per migliorare il vostro potere d'acquisto e fare investimenti oculati, in questo periodo avrete delle idee brillanti. Più audaci del solito, non esiterete a correre qualche rischio, per sfidare la fortuna senza avventurarvi troppo. Questo atteggiamento vincente vi sarà molto utile e vi permetterà di realizzare transazioni fruttuose.

Voto: 8

Previsioni dell'oroscopo amoroso e monetario per la settimana 8-14 luglio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Per chi vive in coppia il lato romantico della propria personalità che verrà esaltato dagli influssi astrali di questa settimana. Dimenticherete la reticenza, la diffidenza e persino la ragione, e vi lascerete travolgere da una grande ondata di passione romantica. Se siete single, il vostro magnetismo raggiungerà livelli molto alti: eserciterete un potere illimitato sulle vostre conquiste amorose. Alcuni di voi vivranno una grande passione e si dimenticheranno del resto del mondo e dei suoi problemi! Fate attenzione ai soldi. Il famoso buon senso che di solito vi permette di fare ottimi affari, questa volta sarà molto carente.

Dovete essere molto vigili, perché correte il rischio di lasciarvi influenzare, diventando la preda ideale di persone senza scrupoli che potrebbero condurvi in affari disastrosi. Voto: 7

Capricorno – Giove, il dominatore della felicità, influenzerà il settore del cuore e della passione. Gli influssi di questo pianeta saranno favorevoli alle coppie, che godranno di una settimana di grande complicità. Ma per i single, Giove garantirà un incontro molto importante. Inoltre, poiché Giove è il sovrano della legalità, ci saranno ottime probabilità che questo nuovo amore andrà dritto all’altare. Plutone potrebbe momentaneamente indebolire il vostro equilibrio di bilancio finanziario, tanto più che Nettuno, in cattivo aspetto, non avrà un'influenza molto favorevole su questo settore.

Per precauzione, quindi, sarà meglio evitare di spendere troppo. Se tutto va bene, potrete recuperare in seguito. Voto: 7

Acquario – Negli ultimi tempi, alcuni nativi dell’Acquario hanno avuto problemi coniugali. Questa settimana, sotto la protezione di Mercurio in buon aspetto, vi aiuterà a ricucire i rapporti e a ritrovare la serenità. Altri nativi, profondamente segnati dalle loro prove passate, non esiteranno ad andare fino in fondo e a ricominciare la loro vita sentimentale sotto migliori auspici. I single saranno meno ansiosi e potranno incontrare finalmente la persona dei loro sogni: una piccola favola deliziosa che li farà volare in alto. La seconda settimana di luglio vi offrirà l'opportunità di realizzare guadagni significativi che dovreste cogliere al volo.

Ma la difficoltà maggiore non risiede tanto in un ammanco quanto nel rischio di spendere troppo. Voto: 7,5

Pesci – La vostra vita matrimoniale filerà liscia. Non ci sarà spazio per sentimenti tiepidi o rotture sessuali. Sarete in grado di escogitare una serie di modi efficaci per riaccendere o mantenere la fiamma nel vostro partner. Se siete single, questa volta non sarete preoccupati dal romanticismo. La cosa più importante per voi sarà trovare soddisfazione sessuale, con uno o più partner. Per il bene delle persone con cui avete a che fare, sarebbe meglio non fare dichiarazioni d'amore bugiarde. Sul fronte finanziario, l'Oroscopo afferma che sarà una settimana rischiosa. Diffidate come la peste delle vostre attuali intuizioni e, per il momento, non prendete decisioni finanziarie importanti, che si tratti di acquisti, vendite, investimenti o speculazioni. Voto: 7