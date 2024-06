L'oroscopo del giorno di domenica 2 giugno prevede momenti di piacere per i nativi Leone, che per una volta saranno distratti dall'amore per non pensare al lavoro, mentre il Sagittario sarà più comunicativo nei confronti del partner. Il Cancro dovrà fare attenzione al modo di approcciarsi al partner, mentre i Pesci dimostreranno buona volontà e curiosità nel lavoro.

Previsioni oroscopo domenica 2 giugno 2024 segno per segno

Ariete: sarà una domenica di pace per voi nativi del segno, dominata dalla Luna e da Venere in buon aspetto. Single oppure no, avrete cura delle persone che amate, dimostrandovi empatici e sentimentali, oltre che di buona compagnia.

In ambito lavorativo vi darete da fare grazie a Marte, ma preferirete che siano gli altri a dirvi cosa fare. Voto - 8️⃣

Toro: periodo soddisfacente in campo professionale in questa giornata di domenica. Riuscirete a lavorare con meno stress grazie a Mercurio, dimostrando buona volontà e impegno, con risultati soddisfacenti. In amore ci sarà una splendida sintonia con la persona che amate, e non mancheranno momenti d'intesa tra voi e il partner. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di domenica serena in campo sentimentale per voi nativi del segno. Vi sentirete bene con la persona che amate grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, e non potrete fare a meno della presenza del partner. Per quanto riguarda il lavoro sarete sicuri delle vostre decisioni, che potrebbero portarvi a raggiungere risultati interessanti.

Voto - 9️⃣

Cancro: con la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete dovrete fare attenzione in campo sentimentale durante questa domenica di giugno. Il vostro approccio potrebbe non essere così adeguato, e la vostra anima gemella potrebbe non apprezzarvi appieno. Nel lavoro sarà un periodo impegnativo, ciò nonostante arriveranno buone soddisfazioni grazie a Mercurio.

Voto - 6️⃣

Leone: vi attendono momenti di piacere in campo amoroso in questa giornata di domenica. Con la Luna e Venere in buon aspetto, avrete modo di dedicare più tempo verso la persona che amate, e distrarvi un pò dal lavoro, che ultimamente non sta andando esattamente come da voi previsto. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali favorevoli per quanto riguarda il lavoro.

Il sostegno di Mercurio si rivelerà prezioso per riuscire a mettere insieme progetti di qualità, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In amore invece non sarete così affiatati con il partner a causa di Venere in quadratura. Cercherete di comprendere i sentimenti della vostra anima gemella, ma di puro romanticismo al momento non se ne parla. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata di domenica non particolarmente appagante per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, con la Luna in opposizione dal segno dell'Ariete, non sempre sarete in grado di comprendere al meglio le emozioni della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, con le giuste idee, potreste provare a mettere insieme progetti interessanti.

Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale tutto sommato discreta in campo sentimentale. Single oppure no, riuscirete a essere di buona compagnia per gli altri, instaurando un rapporto piacevole, quasi magnetico. Sul fronte professionale invece non sarete così lucidi a causa di Mercurio opposto. Non tutti i vostri progetti infatti potrebbero andare come previsto per via di alcuni imprevisti. Voto - 7️⃣

Sagittario: nonostante il pianeta Venere sia contrario nei vostri confronti, in questa giornata di domenica riuscirete a essere più comprensivi nei confronti del partner. In ogni caso, attenzione a non avere pretese troppo elevate. Per quanto riguarda il lavoro, forse non avrete tantissime idee in mente, ciò nonostante cercherete sempre di fare del vostro meglio.

Voto - 7️⃣

Capricorno: non sarà una domenica eccezionale per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in quadratura potrebbe mettere in luce alcuni problemi della vostra relazione di coppia, che dovrete essere in grado di saper risolvere. Per quanto riguarda il lavoro invece, Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti. Sarà possibile infatti ottenere risultati interessanti se dimostrerete impegno. Attenzione però alle distrazioni. Voto - 6️⃣

Acquario: ottima giornata in amore per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, e vi permetteranno di vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, non tutte le vostre idee potrebbero rivelarsi di successo considerato Mercurio contro.

Analizzate bene pro e contro di ogni situazione. Voto - 7️⃣

Pesci: con Mercurio in sestile dal segno del Toro, dimostrerete buona volontà e curiosità in campo professionale durante questa domenica. Sarete stimolati a impegnarvi al massimo, raggiungendo buoni risultati. Per quanto riguarda i sentimenti, questa giornata non si rivelerà particolarmente appagante considerato che Venere si troverà in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣