L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di domenica 2 giugno. In evidenza l'ultimo giorno della settimana in corso, confrontata con i segni dello zodiaco al completo. Il secondo giorno del nuovo mese di giugno vedrà la Bilancia in cima alla classifica a stelline. Splendido periodo anche per Ariete, Scorpione e Pesci, terzetto considerato in giornata da cinque stelle. Il segno della Vergine, invece, trascorrerà una domenica alquanto deludente.

Previsioni astrologiche del 2 giugno, da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★★. Baciati dalla buona sorte che a questo giro vi premia!

In prevalenza si profila davvero un'ottima domenica, perfetta per far pace con sé stessi e con il mondo. La buona posizione di Urano e Venere, entrambi speculari in modo molto positivo verso il vostro segno, guiderà i vostri passi. Apprezzerete alcuni comportamenti di un componente del vostro nucleo familiare. In serata, un amico o un'amica vi proporrà di partecipare a un nuovo progetto. In amore, specialmente in coppia, dimostrerete massimo affetto verso la vostra metà. Sarete romantici e inclini a fare o ricevere coccole.

Toro: ★★★★. La Luna, ancora forte, vi offrirà energie positive da dedicare ai sentimenti. In amore, avrete desiderio di coccole e, se queste non arriveranno spontaneamente, mantenete la calma: non fate il broncio e non diventate sospettosi.

Il partner sarà disposto a soddisfare quasi tutti i vostri desideri. Per i single, il buonsenso sarà un prezioso alleato per risolvere eventuali contrasti con persone del vostro ambiente: riportare armonia sarà più semplice di quanto pensiate. All'orizzonte ci sono anche delle piacevoli novità: abbiate pazienza!

Gemelli: ★★★.

La giornata non si prospetta particolarmente brillante. La colpa è della sfavorevole posizione della Luna. Potreste subire colpi bassi da persone che consideravate amiche: mettete da parte la rabbia, concentratevi sull'essenziale e preparatevi a reagire, ma non subito. In amore, non lasciatevi abbattere da eventuali cambiamenti di programma.

La vita va vissuta giorno per giorno, e un'organizzazione perfetta non è sempre la soluzione. Per i single, l'oroscopo indica che potreste essere sopraffatti dalle preoccupazioni. Non chiedete l'impossibile.

Cancro: ★★★★. Giornata non avara di piccole sorprese. In famiglia, con gli amici o con il partner, avrete molte occasioni per gioire. Momenti di serenità in amore, e gli affetti saranno al centro dell'attenzione: le coppie godranno di una rinnovata armonia. Anche la passione, per molti ultimamente un po' affievolita, inizierà a riaccendersi. Per i single, il cielo invita a una maggiore consapevolezza: è il momento di prendere in mano le redini della propria vita e indirizzarla verso desideri più profondi.

Ogni occasione potrebbe rivelarsi propizia per incontrare la persona giusta.

Leone: ★★★★. Domenica si preannuncia serena, con momenti particolarmente positivi nel contesto familiare e affettivo. Tuttavia, di fronte a eventuali contrattempi, evitate di puntare il dito verso gli altri! In amore, le stelle promettono una giornata tranquilla, da vivere apprezzando le piccole cose. Dedicatevi alle attività che vi rendono felici, magari in compagnia del partner. Se siete single, avrete numerose opportunità per conoscenze affascinanti. Slanci emotivi guideranno i vostri primi approcci.

Vergine: ★★. Una domenica "flop"! Nel campo dell'amore la giornata si prospetta piuttosto opaca a causa dell'agitazione provocata da astri dissonanti.

Potreste risultare concentrati principalmente sulle cose che vi interessano, trascurando i sentimenti: ciò potrebbe causare incomprensioni facilmente amplificabili. Se siete single, si consiglia di rilassarvi e, al tempo stesso, adottare una certa attenzione nelle relazioni interpersonali. L'intuizione sarà uno dei punti di forza, ma fate attenzione a non commettere errori di valutazione.

Oroscopo e stelle del 2 giugno, da Bilancia a Pesci

Bilancia: 'top del giorno'. Tanta positività in arrivo! Questo ultimo giorno della settimana infatti sarà di grande importanza, potenzialmente entusiasmante per molti di voi. Secondo le previsioni astrologiche, il settore in cui brillerete maggiormente sarà quello dei sentimenti positivi: molti di voi vivranno una giornata vincente, soprattutto in amore, grazie all'influenza benefica di Venere.

Se siete single, è importante che crediate di più nelle vostre capacità e che siate meno critici verso voi stessi: il momento è propizio e le stelle promettono tanta buona fortuna.

Scorpione: ★★★★★. Le stelle vi sosterranno per quanto riguarda le questioni organizzative: data la vostra propensione naturale a perdere il controllo, lasciate che gli altri si occupino della maggior parte del lavoro, mentre voi vi concentrate nel dare le direttive necessarie. In amore, consapevoli del vostro fascino, riuscirete a pianificare momenti coinvolgenti con chi amate. Approfittate al massimo di questa giornata se siete single: la felicità vi renderà attraenti, sia dentro che fuori. Sfruttate la giornata per fare progressi nei sentimenti.

Sagittario: ★★★. Il periodo è in netta ascesa, offrendo un discreto supporto. Nuovi stimoli promettono di ravvivare la giornata, alleviando le responsabilità. Per quanto riguarda l'amore, evitate tensioni e battute sarcastiche, poiché non risolveranno i problemi. È meglio esprimere apertamente i sentimenti e puntare sul dialogo per superare gli ostacoli. Se vi sentite malinconici in questo periodo, potrebbe essere perché state riflettendo troppo su ciò che avete quasi raggiunto ma non avete ottenuto. Se single, possibilità di nuovi sentimenti.

Capricorno: ★★★★. Il periodo si annuncia principalmente stabile, seppur a tratti un po' rallentato. Valutando questa fase con quattro stelle dedicate alla routine, potreste trarne alcuni vantaggi, soprattutto nel campo sentimentale.

In amore, se già avete una relazione, potrebbe arrivare un'ondata di passione che vi farà rivivere i momenti migliori trascorsi accanto al partner, riaccendendo le stesse emozioni del passato. Per quanto riguarda i single, le previsioni dell'oroscopo promettono novità positive in arrivo, forse la rinascita di sentimenti profondi o nuovi interessi.

Acquario: ★★★★. La giornata si prospetta interessante, con una piccola sorpresa finale. Mantenete saldi i vostri obiettivi e concentratevi. In amore, molti di voi sperimenteranno qualcosa di nuovo nella relazione di coppia, suscitando entusiasmo sia in voi che nel partner. Questo cambiamento dalla solita routine sarà gradito ad entrambi e, a fine serata, i vostri sensi troveranno soddisfazione.

Godete appieno dell'amore della persona che avete nel cuore e siate felici! Per i single, è momento di mostrare doti nascoste.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di domenica 2 giugno vede fortunata la giornata, fin dalle prime ore del mattino. Questo è il momento perfetto per concedersi piccoli piaceri o trovare spazi per rilassarsi. In amore, una grande serenità per le coppie, come se fossero protette da una corazza impenetrabile. E' il momento per coccole e abbracci calorosi, poiché avrete bisogno di esprimere e ricevere amore. Per i single, realizzare i desideri sarà più facile che mai, grazie al favore della Luna. Non escludete incontri fortunati che potrebbero presentarsi proprio quando meno ve lo aspettate.